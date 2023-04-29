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حياتنا

العبور المعوي: 5 بدائل للسكر مفيدة للمعدة بحسب ثلّة من الخبراء

"تحتوي الفاكهة على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها مفيدة جدًا لأمعائك وصحتك."

كتب معالي بن عمر
بدائل السكر watanserb.com
بدائل السكر
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وطن-هل تحب الحلويات ولكنك لا تعرف كيف تشبع رغبتك في تناول السكر بطريقة صحية؟ فيما يلي قدّم الخبراء 5 بدائل صحية وسليمة.

لا شكّ في أن الكثيرين حول العالم يحبون إضافة السكر إلى الأطعمة لتكون لذيذة أكثر، لكن، بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسيةن فإن الإفراط في الاستهلاك السكر قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة والتسبب في مشاكل معوية.

وفي مقابلة مع Well and Good، أوضح المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي ويل بولسيفيتش أنه “عندما يتعلق الأمر بالسكريات المضافة وصحة الأمعاء، لكن الدراسات العلمية تشير إلى أن هناك صورة للالتهابات في القناة الهضمية وتضرّ بالميكروبيوم“.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن تمامًا إرضاء شغفك بالحلويات  كما يشير طبيب الجهاز الهضمي، من خلال استبدالها ببدائل صحية، وتساهم في تسهيل العبور المعوي.

5 بدائل صحية للسكر تعزز العبور المعوي

إذا كنت تبحث عن بدائل صحية للسكر، فإليك توصيات من المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي ويل بيلزويتش-Will Bulsiewicz وأخصائية التغذية آمي شابيرو.

أضف مكون ستيفيا إلى قهوتك أو المشروب الذي تحبه
أضف مكون ستيفيا إلى قهوتك أو المشروب الذي تحبه

فواكه كاملة أو مجمدة

وفقًا لما ترجمته “وطن” نقلاً عن الأخصائية التغذية الأمريكية آمي شابيرو، فإن الفاكهة الكاملة هي الحل الأول إذا كنت ترغب في إرضاء الرغبة الشديدة في تناول السكر. السبب؟ “الألياف تتفاعل مباشرة مع ميكروبات الأمعاء، وهو أمر ضروري للحفاظ على تنوع ميكروبيوتا الأمعاء“. بالنسبة للخبيرة، تحتوي الفاكهة على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها مفيدة جدًا لأمعائك وصحتك.

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كيف تدمجها في نظامك الغذائي؟ يمكنك تناولها بمفردها أو مزجها في الزبادي: “الزبادي هو غذاء بروبيوتيك يتحد بشكل مثالي مع البريبايوتكس للفواكه لإنتاج آثار مفيدة على الصحة”، وفق ما شرحته خبيرة التغذية.

كومبوت التفاح والتمر الكامل

يعتبر عصير التفاح والتمر الكامل بدائل جيدة للسكريات المكررة والمحليات الصناعية، إذ أوضح المتخصص: “يحتفظ كلا المكونين بفوائد الألياف الحيوية والفيتامينات والمعادن لصحة الأمعاء، بالإضافة إلى نكهة الفواكه الأصلية، كما أنها تحتوي على البروتين في شكل أحماض أمينية أساسية وتدعم وظائف التمثيل الغذائي”.

تناول الخصروات والفواكه
تناول الخصروات والفواكه

ستيفيا أو عصير الفاكهة

المحليات الطبيعية المشهورة جدًا مثل ستيفيا هي أيضًا بدائل جيدة للسكر. “نظرًا للحلاوة الشديدة بشكل طبيعي لستيفيا ، هناك حاجة إلى كمية صغيرة جدًا فقط لتحقيق نفس المستوى من الحلاوة مثل السكر المكرر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الكميات القليلة من هذه المحليات الطبيعية الخالية من السعرات الحرارية إلى انخفاض مستوى السكر في الدم بعد الاستهلاك”. بحسب المتخصصة في التغذية إيمي شايرو.

إذا كنت تميل إلى شرب عصير الفاكهة، فهذه أخبار جيدة! “يمكن أن تساعد كمية صغيرة من عصير الفاكهة في إشباع لهفتك على تناول الحلويات، فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. ومع ذلك، فإن عصير الفاكهة يظل “متحولًا وقد تقلّ الألياف المفيدة الموجود في الفاكهة“، كما حذرت المتخصصة في التغذية.

شراب القيقب أو العسل

إذا كانت هذه العناصر الغذائية حلوة، فإن الاستهلاك المعتدل يمكن أن يحدث فرقًا. تقول إيمي شابيرو: “تمنح المكونات الفينولية هذين المحلين الطبيعيين خصائصهما المضادة للأكسدة والالتهابات، ما يعني أنهما يساعدان في تقليل الجذور الحرة؛ وهي إلكترونات سالبة الشحنة تنتج أثناء عملية التمثيل الغذائي”.

لا محليات صناعية

هل تميل إلى إضافة القليل من السكر إلى الحليب أو القهوة أو الشاي؟ إذا تعتبر أن هذه العادة غير ضارة، فالخبراء ينصحون بتجنبها. بالنسبة لإيمي شابيرو، “يحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات لتسهيل وظائف الجسم والأنشطة اليومية، والمحليات ليست هي النوع المناسب من الوقود للقيام بهذه المهمة”.

تسهيل العبور المعوي
تسهيل العبور المعوي
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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