العبور المعوي: 5 بدائل للسكر مفيدة للمعدة بحسب ثلّة من الخبراء

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وطن-هل تحب الحلويات ولكنك لا تعرف كيف تشبع رغبتك في تناول السكر بطريقة صحية؟ فيما يلي قدّم الخبراء 5 بدائل صحية وسليمة.

لا شكّ في أن الكثيرين حول العالم يحبون إضافة السكر إلى الأطعمة لتكون لذيذة أكثر، لكن، بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسيةن فإن الإفراط في الاستهلاك السكر قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة والتسبب في مشاكل معوية.

وفي مقابلة مع Well and Good، أوضح المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي ويل بولسيفيتش أنه “عندما يتعلق الأمر بالسكريات المضافة وصحة الأمعاء، لكن الدراسات العلمية تشير إلى أن هناك صورة للالتهابات في القناة الهضمية وتضرّ بالميكروبيوم“.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن تمامًا إرضاء شغفك بالحلويات كما يشير طبيب الجهاز الهضمي، من خلال استبدالها ببدائل صحية، وتساهم في تسهيل العبور المعوي.

5 بدائل صحية للسكر تعزز العبور المعوي

إذا كنت تبحث عن بدائل صحية للسكر، فإليك توصيات من المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي ويل بيلزويتش-Will Bulsiewicz وأخصائية التغذية آمي شابيرو.

فواكه كاملة أو مجمدة

وفقًا لما ترجمته “وطن” نقلاً عن الأخصائية التغذية الأمريكية آمي شابيرو، فإن الفاكهة الكاملة هي الحل الأول إذا كنت ترغب في إرضاء الرغبة الشديدة في تناول السكر. السبب؟ “الألياف تتفاعل مباشرة مع ميكروبات الأمعاء، وهو أمر ضروري للحفاظ على تنوع ميكروبيوتا الأمعاء“. بالنسبة للخبيرة، تحتوي الفاكهة على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها مفيدة جدًا لأمعائك وصحتك.

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كيف تدمجها في نظامك الغذائي؟ يمكنك تناولها بمفردها أو مزجها في الزبادي: “الزبادي هو غذاء بروبيوتيك يتحد بشكل مثالي مع البريبايوتكس للفواكه لإنتاج آثار مفيدة على الصحة”، وفق ما شرحته خبيرة التغذية.

كومبوت التفاح والتمر الكامل

يعتبر عصير التفاح والتمر الكامل بدائل جيدة للسكريات المكررة والمحليات الصناعية، إذ أوضح المتخصص: “يحتفظ كلا المكونين بفوائد الألياف الحيوية والفيتامينات والمعادن لصحة الأمعاء، بالإضافة إلى نكهة الفواكه الأصلية، كما أنها تحتوي على البروتين في شكل أحماض أمينية أساسية وتدعم وظائف التمثيل الغذائي”.

ستيفيا أو عصير الفاكهة

المحليات الطبيعية المشهورة جدًا مثل ستيفيا هي أيضًا بدائل جيدة للسكر. “نظرًا للحلاوة الشديدة بشكل طبيعي لستيفيا ، هناك حاجة إلى كمية صغيرة جدًا فقط لتحقيق نفس المستوى من الحلاوة مثل السكر المكرر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الكميات القليلة من هذه المحليات الطبيعية الخالية من السعرات الحرارية إلى انخفاض مستوى السكر في الدم بعد الاستهلاك”. بحسب المتخصصة في التغذية إيمي شايرو.

إذا كنت تميل إلى شرب عصير الفاكهة، فهذه أخبار جيدة! “يمكن أن تساعد كمية صغيرة من عصير الفاكهة في إشباع لهفتك على تناول الحلويات، فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. ومع ذلك، فإن عصير الفاكهة يظل “متحولًا وقد تقلّ الألياف المفيدة الموجود في الفاكهة“، كما حذرت المتخصصة في التغذية.

شراب القيقب أو العسل

إذا كانت هذه العناصر الغذائية حلوة، فإن الاستهلاك المعتدل يمكن أن يحدث فرقًا. تقول إيمي شابيرو: “تمنح المكونات الفينولية هذين المحلين الطبيعيين خصائصهما المضادة للأكسدة والالتهابات، ما يعني أنهما يساعدان في تقليل الجذور الحرة؛ وهي إلكترونات سالبة الشحنة تنتج أثناء عملية التمثيل الغذائي”.

لا محليات صناعية

هل تميل إلى إضافة القليل من السكر إلى الحليب أو القهوة أو الشاي؟ إذا تعتبر أن هذه العادة غير ضارة، فالخبراء ينصحون بتجنبها. بالنسبة لإيمي شابيرو، “يحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات لتسهيل وظائف الجسم والأنشطة اليومية، والمحليات ليست هي النوع المناسب من الوقود للقيام بهذه المهمة”.