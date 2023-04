إقرار جديد من نجيب ساويرس بدعم حميدتي وتغريدة خطيرة

- Advertisement -

وطن – أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، جدلا واسعا عبر موقع تويتر، بسبب موقفه من الحرب الدائرة في السودان، وسط اتهامات له بدعم صريح لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، رغم أنها أسرت جنودا مصريين وقتلت من قالت وزارة الخارجية إنه ملحق إداري بالسفارة المصرية بالخرطوم.

البداية كانت مع تعليق نجيب ساويرس على فيديو منشور لرجل يقوم بتحية رجال الجيش السوداني، خلال عملية تمشيط في العاصمة الخرطوم تحت عنوان: “مواطنون بالشارع العام يحييون القوات المسلحة التي تقوم بعمليات تمشيط واسعة بمنطقة الكدرو” بالخرطوم بحري”.

وكتب ساويرس تعليقا: “مواطنون ؟؟؟ الراجل واقف لوحده” ساخرا من الفيديو.

كا ارتبط تعامل ساويرس بالأزمة في السودان باستفادته من الذهب، لكنه نفى دعمه بحميدتي ردا عما إذا كانت هناك مصالح تجمع بينهما بشأن الذهب، وقال عبر حسابه في “تويتر“: “الاتفاق الإطاري هو المسار الديموقراطي.. الدعم وقائده هم من يطلبون تفعيله.. الاتفاق الاطاري تم التوافق عليه دوليًا.. البرهان هو من تهرب من جعله اتفاقا نهائيا للحفاظ على السلطة. الإخوان اعترفوا بتحالفهم معه والمتحدث عن ال ق م السودانية شخص مطلوب من الجنائية الدولية متهم سياسي مما يؤيد الاتفاق بين الإخوان (الكيزان) وأهم قيادات بالجيش السوداني”.

وأضاف: “ليه الموضوع مش مفهوم .. حميدتي بيدعم اتفاق للتحول الديموقراطي .. إيه اللي مش مفهوم في ده؟ بالنسبة للذهب أيوه أنا راجع اشتغل فيه في السودان بعد خروجي من أرياب وبتفاوض مع مجموعات كثيرة عندها امتيازات استكشاف لكن لا علاقة بالأمر ده وموقفى من أطراف الحرب”.

وكان ساويرس يملك 44 بالمئة من حصة شركة “أرياب” للتعدين قبل أن يستحوذ السودان على الشركة بالكامل عام 2015 بعد شراء حصة رجل الأعمال المصري.

وسبق للملياردير المصري أن دعم “حميدتي” عند اندلاع الصراع بعد أن كتب تغريدة على تويتر باللغة الإنجليزية، مفادها أن “قوات الدعم السريع تهدف لتسليم السلطة لحكومة مدنية من خلال الاتفاق الإطاري الذي تجنبه البرهان، وبدلا من ذلك يتم قصف المدنيين بالطائرات في تصعيد خطير وجريمة حرب”.

وقال إن ” تلك القنابل (التي تلقيها المقاتلات التابعة للجيش) لا تتعرف على المدنيين من العسكريين”. ولا تملك قوات الدعم السريع طائرات مقاتلة.

The Rapid Forces are aiming to hand over the power to the civilian government with the signature of the framework

that Burhan avoided and is instead bombarding by jets the civilians which is a serious escalation and a war crime.

That bombs don’t recognize civilians from military

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 17, 2023