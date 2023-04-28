الجمعة, أبريل 28, 2023
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إقرار جديد من نجيب ساويرس بدعم حميدتي وتغريدة خطيرة

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تجاهل تورط قوات الدعم السريع في خطف جنود مصريين وقتل دبلوماسي

كتب خالد الأحمد
دعم نجيب ساويرس لحميدتي watanserb.com
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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وطن – أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، جدلا واسعا عبر موقع تويتر، بسبب موقفه من الحرب الدائرة في السودان، وسط اتهامات له بدعم صريح لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، رغم أنها أسرت جنودا مصريين وقتلت من قالت وزارة الخارجية إنه ملحق إداري بالسفارة المصرية بالخرطوم.

البداية كانت مع تعليق نجيب ساويرس على فيديو منشور لرجل يقوم بتحية رجال الجيش السوداني، خلال عملية تمشيط في العاصمة الخرطوم تحت عنوان: “مواطنون بالشارع العام يحييون القوات المسلحة التي تقوم بعمليات تمشيط واسعة بمنطقة الكدرو” بالخرطوم بحري”.

وكتب ساويرس تعليقا: “مواطنون ؟؟؟ الراجل واقف لوحده” ساخرا من الفيديو.

كا ارتبط تعامل ساويرس بالأزمة في السودان باستفادته من الذهب، لكنه نفى دعمه بحميدتي ردا عما إذا كانت هناك مصالح تجمع بينهما بشأن الذهب، وقال عبر حسابه في “تويتر“: “الاتفاق الإطاري هو المسار الديموقراطي.. الدعم وقائده هم من يطلبون تفعيله.. الاتفاق الاطاري تم التوافق عليه دوليًا.. البرهان هو من تهرب من جعله اتفاقا نهائيا للحفاظ على السلطة. الإخوان اعترفوا بتحالفهم معه والمتحدث عن ال ق م السودانية شخص مطلوب من الجنائية الدولية متهم سياسي مما يؤيد الاتفاق بين الإخوان (الكيزان) وأهم قيادات بالجيش السوداني”.

وأضاف: “ليه الموضوع مش مفهوم .. حميدتي بيدعم اتفاق للتحول الديموقراطي .. إيه اللي مش مفهوم في ده؟ بالنسبة للذهب أيوه أنا راجع اشتغل فيه في السودان بعد خروجي من أرياب وبتفاوض مع مجموعات كثيرة عندها امتيازات استكشاف لكن لا علاقة بالأمر ده وموقفى من أطراف الحرب”.

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وكان ساويرس يملك 44 بالمئة من حصة شركة “أرياب” للتعدين قبل أن يستحوذ السودان على الشركة بالكامل عام 2015 بعد شراء حصة رجل الأعمال المصري.

دعم سابق لقوات حميدتي

وسبق للملياردير المصري أن دعم “حميدتي” عند اندلاع الصراع بعد أن كتب تغريدة على تويتر باللغة الإنجليزية، مفادها أن “قوات الدعم السريع تهدف لتسليم السلطة لحكومة مدنية من خلال الاتفاق الإطاري الذي تجنبه البرهان، وبدلا من ذلك يتم قصف المدنيين بالطائرات في تصعيد خطير وجريمة حرب”.

وقال إن ” تلك القنابل (التي تلقيها المقاتلات التابعة للجيش) لا تتعرف على المدنيين من العسكريين”. ولا تملك قوات الدعم السريع طائرات مقاتلة.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، اندلعت في الخرطوم وعدد من ولايات السودان الأخرى اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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