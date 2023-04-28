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أنجب 600 طفل.. القضاء الهولندي يمنع رجلا من التبرع بـ “حيواناته المنوية”.. لماذا؟

محكمة هولندية منعت رجلا أنجب المئات من الأشخاص حول العالم، من التبرع بحيواناته المنوية وسيقع تغريمه بـ 100 ألف يورو عند مخالفة القرار القضائي

كتب فهمي الورغمي
منع هولندي من إنجاب الأطفال watanserb.com
منع الهولندي جوناثان ميجر من إنجاب الأطفال
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وطن- أصدرت محكمة هولندية اليوم، الجمعة، حكمها على رجل هولندي، قال القضاة إنه أنجب ما بين 500 و 600 طفل حول العالم، بالتوقف عن التبرع بحيواناته المنوية إلى العيادات الطبية في البلاد وخارجها.

منع هولندي من إنجاب الأطفال

وقالت المحكمة، إن الهولندي “جوناثان ميجر”، البالغ من العمر 41 عاما، مُنع من التبرع بالمزيد من السائل المنوي للعيادات، وإلا فإنه سيكون عُرضة للتغريم بـ 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) عن كل مخالفة، حسب ماذكرت الغارديان.

كما أمرت المحكمة ميجر، مراسلة عيادات بالخارج ليطلب منهم إتلاف أي من السائل المنوي الخاص به من المتوفر لديهم، باستثناء الجرعات المخصصة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال بالفعل.

جاء القرار بعد رفع قضية مدنية من قبل مؤسسة تمثل مصالح الأطفال المانحين والآباء الهولنديين الذين تعاملوا مع ميجر كمتبرع في وقت سابقق.

وجادلوا بأن تبرعات ميجر المستمرة، تنتهك الحق في حياة خاصة لأطفاله المانحين، الذين تعيق قدرتهم على تكوين علاقات رومانسية بسبب مخاوف من “زواج المحارم” الذي من الممكن أن يتعضروا له.

بدأ التبرع منذ عام 2007

بدأ ميجر في التبرع الجماعي لأول مرة في عام 2007 وتم منعه من التبرع لعيادات الخصوبة الهولندية، حيث كان قد أنجب بالفعل أكثر من 100 طفل، حتى عام 2017

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ومع ذلك، استمر في التبرع في الخارج، بما في ذلك إلى بنك الحيوانات المنوية الدنماركي Cryos الذي يعمل
دوليًا.

كما واصل ميجر تقديم نفسه كمتبرع على المواقع التي تعمل على مُطابقة الآباء المحتملين مع المتبرعين بالحيوانات المنوية، باستخدام اسم مختلف أحيانًا، وفقًا لصحيفة Algemeen Dagblad الهولندية اليومية.

تقول الدلائل الإكلينيكية الهولندية إن المتبرع لا ينبغي أن ينجب أكثر من 25 طفلاً من 12 عائلة، لكن القضاة قالوا إن الرجل ساعد في إنجاب ما بين 550 و 600 طفل منذ أن بدأ التبرع بالحيوانات المنوية في عام 2007.

وقالت القاضية “ثيرا هسيلينك” اليوم، الجمعة، إن المحكمة لذلك “تمنع المتهم من التبرع بسائله المنوي لأبوين محتملين جدد بعد صدور هذا الحكم”.

مأزق أخلاقي

قالت محكمة المقاطعة في لاهاي الهولندية “قام المتبرع عمدًا بتضليل الآباء المحتملين بشأن عدد الأطفال الذين أنجبهم بالفعل في الماضي”.

وجاء في البيان أن “كل هؤلاء الآباء يواجهون الآن حقيقة أن أطفال أسرهم هم جزء من شبكة قرابة ضخمة، مع مئات من أنصاف الأشقاء، وهو ما لم يختاروه”.

واعتبرت المحكمة أنه من “المعقول بدرجة كافية” أن يكون لهذا أو يمكن أن يكون له عواقب نفسية – اجتماعية سلبية على الأطفال”.

وقال المتحدث باسم المحكمة غيرت مارك سميلت لوكالة فرانس برس: “النقطة المهمة هي أن شبكة القرابة هذه مع مئات من الإخوة غير الأشقاء والأخوات غير الأشقاء كبيرة للغاية”.

واعتبر أن “مصالح الأطفال مهمة للغايةن ولهذا السبب يحظر على الرجل إعطاء المزيد من السائل المنوي.”

وقال مارك دي هيك، أحد المحامين في القضية: “هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها قاضٍ في مثل هذه القضية ومن المشجع أن نرى هذا السلوك يتم التعامل معه على الفور”.

ويشار أن هذه القضية، هي الأحدث في سلسلة فضائح الخصوبة التي تضرب هولندا.

ففي عام 2020، اتُهم طبيب أمراض نساء هولندي بإنجاب 17 طفلاً على الأقل من نساء كُنّ يعتقدن أنهن يتلقين حيوانات منوية من متبرعين مجهولين.

في العام السابق، تبين أن طبيبًا في روتردام أنجب ما لا يقل عن 49 طفلاً أثناء تطعيم النساء اللواتي يسعين إلى علاج الخصوبة.

المصدرالغارديان ، ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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