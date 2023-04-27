شبه عارية.. إطلالة مثيرة لملكة جمال السعودية رومي القحطاني من إيطاليا

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وطن – ظهرت ملكة جمال السعودية “رومي القحطاني”، ضمن المتسابقين في مسابقة “ملكة جمال المرأة” التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي، وهي أول فتاة سعودية تشارك في هذه المسابقة.

إطلالة رومي القحطاني في إيطاليا

وفازت بالمسابقة “آريا دنامورو” كملكة جمال، و”مونيكا سترونسكا” في المركز الثاني، بينما حلت “راشيل بيرلوت” في المركز الثالث.

مشاركة الملقبة بـ ملكة جمال السعودية "رومي القحطاني" بمسابقة جمال المرأة في ايطاليا. pic.twitter.com/7UbDAIVr9y — Golden Dose (@GoldenDose) April 25, 2023

ونشرت رومي القحطاني عبر حساباتها بمواقع التواصل، مجموعة من الصور والفديوهات وثقت مشاركتها في المسابقة.

وعبرت “ملكة جمال السعودية” من خلالها عن سعادتها بتمثيل بلادها في واحدة من أهم مسابقات ملكات الجمال في العالم.

فيما بدت بعض الصور التي نشرتها رومي القحطاني، جريئة وغير مألوفة للمجتمع السعودي.

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وسبق أن أثارت رومي القحطاني الجدل، بنشرها صورا عبر حسابها الرسمي بانستغرام وهي تكشف عن ساقيها إلى جانب علم المملكة العربية السعودية الذي يحمل عبارة التوحيد.

حيث كانت ملكة جمال السعودية تشارك وقتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا 2023.

View this post on Instagram A post shared by rumy alqahtani 💎 رومي القحطاني (@rumy_alqahtani)

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع فيديو لرومي القحطاني على منصة تتويج الفائزات في المسابقة الإيطالية، وبدت وهي ترتدي فستاناً أخضر اللون وتتمشى على البوديوم.

وتفاعل الجمهور مع رومي القحطاني وقت إعلان مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا، ورغم عدم فوزها إلا أنها تلقت الكثير من كلمات الإشادة والإعجاب التي عبر من خلالها متابعوها عن سعادتهم بتمثيلهم في الخارج.

رومي القحطاني ملكة جمال السعودية

وكانت القحطاني توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021، وحرصت على تمثيل المملكة في عدد من الفعاليات المرتبطة بهذه النوعية من المسابقات منها مسابقة ملكة جمال العرب، ملكة جمال أوروبا، وغيرها.

View this post on Instagram A post shared by rumy alqahtani 💎 رومي القحطاني (@rumy_alqahtani)

وقد فتح لها فوزها بلقب ملكة جمال السعودية والعالم العربي المجال للشهرة، وقد صرحت بأنها حققت حلم من احلام حياتها الهامة عندما دخلت ذلك المجال بالإضافة إلى مجال الموضة، الذى عشقته منذ الطفولة بالرغم من دراستها الأصلية فى طب الأسنان.

وقد تمكنت رومي القحطاني من الفوز على ثلاثة عشر فتاة في مسابقة ملكة جمال السعودية، كما فازت بلقب ملكة جمال العرب فى المسابقة التي أقيمت في مصر لعام ٢٠٢١.

View this post on Instagram A post shared by rumy alqahtani 💎 رومي القحطاني (@rumy_alqahtani)

وبعيدًا عن عالم الجمال وعرض الأزياء تُعد رومي القحطاني رائدة أعمال وطبيبة أسنان، إضافة لطموحها بدخول عالم التمثيل.