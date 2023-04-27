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شبه عارية.. إطلالة مثيرة لملكة جمال السعودية رومي القحطاني من إيطاليا

نشرت رومي القحطاني صورا وفيديوهات من مشاركتها في مسابقة للجمال بالعاصمة الإيطالية روما

كتب خالد الأحمد
رومي القحطاني في إيطاليا watanserb.com
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
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وطن – ظهرت ملكة جمال السعودية “رومي القحطاني”، ضمن المتسابقين في مسابقة “ملكة جمال المرأة” التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي، وهي أول فتاة سعودية تشارك في هذه المسابقة.

إطلالة رومي القحطاني في إيطاليا

وفازت بالمسابقة “آريا دنامورو” كملكة جمال، و”مونيكا سترونسكا” في المركز الثاني، بينما حلت “راشيل بيرلوت” في المركز الثالث.

ونشرت رومي القحطاني عبر حساباتها بمواقع التواصل، مجموعة من الصور والفديوهات وثقت مشاركتها في المسابقة.

وعبرت “ملكة جمال السعودية” من خلالها عن سعادتها بتمثيل بلادها في واحدة من أهم مسابقات ملكات الجمال في العالم.

فيما بدت بعض الصور التي نشرتها رومي القحطاني، جريئة وغير مألوفة للمجتمع السعودي.

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وسبق أن أثارت رومي القحطاني الجدل، بنشرها صورا عبر حسابها الرسمي بانستغرام وهي تكشف عن ساقيها إلى جانب علم المملكة العربية السعودية الذي يحمل عبارة التوحيد.

حيث كانت ملكة جمال السعودية تشارك وقتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا 2023.

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع فيديو لرومي القحطاني على منصة تتويج الفائزات في المسابقة الإيطالية، وبدت وهي ترتدي فستاناً أخضر اللون وتتمشى على البوديوم.

وتفاعل الجمهور مع رومي القحطاني وقت إعلان مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا، ورغم عدم فوزها إلا أنها تلقت الكثير من كلمات الإشادة والإعجاب التي عبر من خلالها متابعوها عن سعادتهم بتمثيلهم في الخارج.

رومي القحطاني ملكة جمال السعودية

وكانت القحطاني توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021، وحرصت على تمثيل المملكة في عدد من الفعاليات المرتبطة بهذه النوعية من المسابقات منها مسابقة ملكة جمال العرب، ملكة جمال أوروبا، وغيرها.

وقد فتح لها فوزها بلقب ملكة جمال السعودية والعالم العربي المجال للشهرة، وقد صرحت بأنها حققت حلم من احلام حياتها الهامة عندما دخلت ذلك المجال بالإضافة إلى مجال الموضة، الذى عشقته منذ الطفولة بالرغم من دراستها الأصلية فى طب الأسنان.

وقد تمكنت رومي القحطاني من الفوز على ثلاثة عشر فتاة في مسابقة ملكة جمال السعودية، كما فازت بلقب ملكة جمال العرب فى المسابقة التي أقيمت في مصر لعام ٢٠٢١.

وبعيدًا عن عالم الجمال وعرض الأزياء تُعد رومي القحطاني رائدة أعمال وطبيبة أسنان، إضافة لطموحها بدخول عالم التمثيل.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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