أين يتواجد عمر البشير الآن؟.. قيادة الجيش السوداني تحسم الجدل

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وطن – بعد انتشار العديد من الإشاعات عن وضع الرئيس السوداني السابق عمر البشير وتداول أنباء عن هروبه، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا حسمت فيه هذا الأمر وكشفت عن مكان تواجد “البشير” ووضعه.

الجيش يكشف مكان تواجد عمر البشير

وأكد الجيش السوداني، أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز مع آخرين بمستشفى علياء تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، نافيا الأنباء المتداولة منذ أيام عن هروبه.

وقالت القيادة في بيان إن “جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزون بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية.”

وتابعت أنه “حسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، وهم عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، أحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح”.

مبينة أن “هناك مدني واحد وهو علي الحاج محمد، وهو محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسئولية حراسته على الشرطة”.

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كما أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بأنها تصدر هذه التوضيحات “سدا للذرائع ومنعا للتضليل الكبير الذي ظلت تروج له بعض الأبواق الإعلامية للمتمردين للتشويش على الناس”.

وأضاف البيان: “موقف القوات المسلحة سيظل واضحا بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني الذي تعكف على القيام به الآن في التصدي لمليشيا الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد و أولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل السودان”.

قيادات نظام البشير تغادر سجن كوبر

ويأتي هذا البيان بعد تقارير أفادت بأن نزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

وقال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، أمس الثلاثاء، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أضاف في بيان صوتي بثته قناة “طيبة” التلفزيونية، الثلاثاء، أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

وأضاف أن “الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي”، داعيا السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة، كما طالب منتسبي قوات الدعم السريع لـ”الانخراط مع إخوتهم في الجيش”.

وتزايد الجدل مؤخرا حول مصير الرئيس المعزول، عمر البشير بعد مزاعم تحدثت عن نقله بطائرة مروحية من مستشفى علياء في أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم إلى جهة غير معلومة.

وفيما استبعد محللون وجود أي قيمة للبشير في المعادلة الحالية في السودان الذي يعيش حربا طاحنة منذ أكثر من 10 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع، يرى آخرون أنه ربما يكون قد تحول إلى ورقة في يد بعض الأطراف.