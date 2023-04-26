الأربعاء, أبريل 26, 2023
الرئيسيةالهدهدأين يتواجد عمر البشير الآن؟.. قيادة الجيش السوداني تحسم الجدل
الهدهد

أين يتواجد عمر البشير الآن؟.. قيادة الجيش السوداني تحسم الجدل

يرى البعض أن عمر البشير قد يستخدمه أحد طرفي الصراع في السودان لخدمة أهدافه في الوقت الحالي

كتب باسل النجار
مكان تواجد عمر البشير watanserb.com
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
- Advertisement -

وطن – بعد انتشار العديد من الإشاعات عن وضع الرئيس السوداني السابق عمر البشير وتداول أنباء عن هروبه، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا حسمت فيه هذا الأمر وكشفت عن مكان تواجد “البشير” ووضعه.

الجيش يكشف مكان تواجد عمر البشير

وأكد الجيش السوداني، أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز مع آخرين بمستشفى علياء تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، نافيا الأنباء المتداولة منذ أيام عن هروبه.

وقالت القيادة في بيان إن “جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزون بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية.”

وتابعت أنه “حسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، وهم عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، أحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح”.

مبينة أن “هناك مدني واحد وهو علي الحاج محمد، وهو محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسئولية حراسته على الشرطة”.

- Advertisement -

كما أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بأنها تصدر هذه التوضيحات “سدا للذرائع ومنعا للتضليل الكبير الذي ظلت تروج له بعض الأبواق الإعلامية للمتمردين للتشويش على الناس”.

وأضاف البيان: “موقف القوات المسلحة سيظل واضحا بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني الذي تعكف على القيام به الآن في التصدي لمليشيا الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد و أولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل السودان”.

قيادات نظام البشير تغادر سجن كوبر

ويأتي هذا البيان بعد تقارير أفادت بأن نزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

وقال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، أمس الثلاثاء، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أضاف في بيان صوتي بثته قناة “طيبة” التلفزيونية، الثلاثاء، أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

وأضاف أن “الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي”، داعيا السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة، كما طالب منتسبي قوات الدعم السريع لـ”الانخراط مع إخوتهم في الجيش”.

وتزايد الجدل مؤخرا حول مصير الرئيس المعزول، عمر البشير بعد مزاعم تحدثت عن نقله بطائرة مروحية من مستشفى علياء في أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم إلى جهة غير معلومة.

وفيما استبعد محللون وجود أي قيمة للبشير في المعادلة الحالية في السودان الذي يعيش حربا طاحنة منذ أكثر من 10 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع، يرى آخرون أنه ربما يكون قد تحول إلى ورقة في يد بعض الأطراف.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

الخرطوم في قبضة الفوضى.. سلب ونهب وتهريب مساجين والشرطة في خبر كان

الهدهد

مسلحون سودانيون يقتلون لاجئا سوريا أمام زوجته وأطفاله بعد شجاعة لافتة

تقارير

فوضى السودان يدفع ثمنها المدنيون.. رحلات سوداوية وعرة للخروج من الخرطوم (تقرير)

الهدهد

قيادات نظام البشير تفر من سجن كوبر.. من فتحه لإطلاق سراح النُزلاء؟ (فيديو)

الهدهد

“خطر بيولوجي كبير”.. حميدتي سيطر على مختبر حساس والصحة العالمية تحذر

تقارير

بلومبيرغ: هكذا سيختبر الصراع في السودان “الدبلوماسية العربية الجديدة”

الهدهد

هل تعرض حميدتي لإصابة خطيرة؟.. معلومات متضاربة عن مصيره وجدل

الهدهد

عناصر الدعم السريع تحتل السفارة العمانية بالخرطوم وبيان غريب لخارجية السلطنة

تقارير

الأوبزرفر: حفتر مدَّ حميدتي بمعلومات استخبارية عن تحرك البرهان ضده فأشعل الحرب!

الهدهد

بعد أحداث السودان.. مصطفى بكري يتهم 3 دول بالتخطيط لتفكيك الجيش المصري

الهدهد

انتشرت كالنار في الهشيم.. كيف ولماذا راجت شائعة سقوط البرهان في قبضة الدعم السريع؟

الهدهد

فيديو لافت لقصف مواقع الدعم السريع يثير ضجة في السودان.. ما علاقة “آرما 3″؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل تفتح الجزائر مجالها الجوي أمام المغرب؟.. تطورات جديدة كشفها موقع فرنسي

ثروة رونالدو أكثر من مليار دولار .. وجورجينا ستحصل على هذا المبلغ الهائل إذا انفصلا!

النهر الأحمر في كوسكو..ظاهرة طبيعية نادرة لن تصدق وجودها (صور)

كم مرة يجب أن تغسل شعرك ووجهك في الصيف؟ إليك الإجابة

انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية.. فيرست ريبابليك يخسر 100 مليار من ودائعه

الخرطوم في قبضة الفوضى.. سلب ونهب وتهريب مساجين والشرطة في خبر كان

لاعب يثير تفاعلاً واسعاً بتلاوته القرآن الكريم داخل معقل اليونايتد (شاهد)

كلارا شيا تطلق لقباً مؤذيا ومهيناً على شاكيرا بمساعدة أًصدقاءها! (شاهد)

18 ساعة في مطار القاهرة تحرم لاعبة تنس روسية من بطولة دولية.. ما القصة؟

عبدالله السدحان يخضع لعملية تجميل.. شاهد كيف أصبح شكله! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC