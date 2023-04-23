واتساب يفاجىء مستخدميه بميزة حفظ بعض الرسائل المختفية

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وطن– قدم تطبيق المراسلة الفورية واتساب المملوك من قبل شركة ميتا ميزة جديدة لمستخدميه.

وفقا لموقع “livemint“، تتيح هذه الميزة الجديدة التي تسمى Keep in Chat، للمستخدمين الاحتفاظ بالرسائل المختفية، وتمكينهم من الاحتفاظ بالرسائل التي قد يحتاجون إليها لاحقًا في سلسلة المحادثات.

ومع ذلك، فإن قرار ما إذا كان المستلم يمكنه الاحتفاظ برسالة مختفية أم لا يقع على عاتق المرسل.

في هذا السياق، قالت الشركة التابعة لفيسبوك في منشور شاركته على موقع المدونة الخاصة به:”مع الرسائل المختفية، لا يجب أن تستمر المحادثات إلى الأبد، تمامًا مثل المناقشات الشخصية. في حين أن هذه الطبقة الإضافية من الخصوصية تحمي الرسائل من الوقوع في الأيدي الخطأ، فهناك أحيانًا تلك الملاحظة الصوتية العرضية أو المعلومات الأساسية التي تريد الاحتفاظ بها.”

كيف تعمل هذه الميزة؟

يقول واتساب أنه كجزء من ميزة Keep in Chat، سيتم إخطار المرسل في حالة حفظ شخص ما لرسالة. عندئذٍ سيكون له / لها سلطة الاعتراض على قرار المستلم.

إذا قرر المرسل أنه لا يمكن للآخرين الاحتفاظ بالرسالة، يكون قراره نهائيًا. في هذه الحالة، لا يمكن لأي شخص آخر الاحتفاظ بها وسيتم حذف الرسالة عند انتهاء صلاحية المؤقت. بهذه الطريقة يكون للمرسل الكلمة الأخيرة في كيفية حماية الرسائل التي يرسلها.

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وفي حالة سماح المرسل للمستقبل بحفظ رسالة مختفية، يمكن للمرء رؤيتها مرتبة عن طريق الدردشة في مجلد الرسائل المحفوظة. وسيتم ملاحظة هذه الرسائل على WhatsApp برمز إشارة مرجعية.