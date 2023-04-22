كم يبلغ أجر عماد فراجين في مسلسل “وطن ع وتر” .. أول راتب أخذه صادم! (فيديو)

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وطن – رفض الفنان الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين، الكشف عن أجره لقاء تمثيله في مسلسل “وطن ع وتر”.

جاء ذلك، خلال حلول الممثل عماد فراجين، ضيفاً على برنامج “مراحل” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة SBC.

أجر عماد فراجين في وطن ع وتر

وأصرّ “العلياني” على فراجين، لمحاولة أخذ إجابة منه على قيمة الأجر الذي يأخذه الآن، لقاء تمثيله في “وطن ع وتر”، الذي يلعب دوره الرئيسيّ وبطولته، لكنّ الفنان رفض الكشف عن ذلك .

لكنّ عماد فراجين كشف لـ”العلياني” عن أولّ أجر تقاضاه في مسلسل “وطن ع وتر”، وقال إنه بلغ حينذاك 700 دولار.

وفيما يتعلّق بأجر عماد فراجين عن الإعلانات التي يقوم بها، قال إنها تترواح بين بين 3 الى 10 الاف دولار أمريكيّ، مشيراً إلى أنّهلا يقوم بالاعلانات بشكل دوري ومستمر.

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وبخصوص بعض العبارات التي تعتبر “خارجة عن النص”، والبعض يراها “مسيئة”، ردّ الممثل الكوميدي بالقول أنّ “العبارات التي اقولها في اعمالي مأخوذة من الشارع، فالكوميديا مرآة لما يجري في الشارع، وانا بالنسبة لما يتم التلفظ به في نتيفلكس عبارة عن حمامة سلام”.

وعُرض للفنان عماد فراجين، ضمن السباق الرمضاني الجديد 2023، موسم جديد من مسلسله الكوميدي “وطن ع وتر”، بثّته قناة رؤيا الأردنية، والظفرة الإماراتية، والرابعة العراقية، بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل على منصة “واجد خليجي“.

مسلسل وطن ع وتر 2023

ومسلسل “وطن ع وتر” من إنتاج شركة “I See Media Services“، ويشارك إلى جانب الفنان عماد فراجين، مجموعة من الممثلين، أبرزهم الفنان الكوميدي الفلسطيني محمد الطيطي، الذي شكّل من بداية العمل الكوميدي مع “فراجين” الشخصيتين الأساسيتين للمسلسل.

كما تشارك في المسلسل الفنانة الأردنية ناريمان عبد الكريم، وآخرون، وهو من إنتاج المنتج إياد لخزوز.

ويناقش “وطن ع وتر” قضايا مجتمعية، تتصدّر حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتطرق إلى موضوعات يقول “فرّاجين”، إنّ كثيراً من الأعمال الفنية والدرامية لا تتحدّث عنها.

يشار إلى أن مقاطع الفنان الكوميدي عمـاد فرّاجين، تحظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً في “تيك توك”، حيث حصدت مقاطعته على ملياري مشاهدة .