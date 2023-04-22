فيديو لقصف مقرات قوات الدعم السريع في السودان يثير جدلا.. ما علاقة السعودية؟

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار حالة من الجدل، يُظهر ما قيل إنه قصف القوات الجوية السودانية لمقرات قوات الدعم السريع خلال المواجهات الحاليّة في السودان.

وبيَّن الفيديو الذي يضم عدة مقاطع، قصفاً جوياً على نقاطٍ مختلفة داخل مدنٍ،وذكر التعليق المرافق: “نسور الجو.. كاميرات تصور بدقة عالية للقصف على مقرات وأماكن تواجد القوات المتمردة.. دقة الاستهداف خيالية”.

حصد الفيديو آلاف المشاركات وملايين المشاهدات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشاره في 18 أبريل الجاري.

حقيقة الفيديو

إلا أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بالمعارك الدائرة في السودان، فقط أظهر التفتيش عن العلامة المائيّة الظاهرة في الفيديو يرشد إلى حسابٍ يحمل الاسم نفسه في موقعي تويتر وإنستجرام ويوتيوب، ينشر غالباً مقاطع للقوات الجويّة السعوديّة، وفق خدمة التحقق من وكالة فرانس برس.

وبالبحث في مقاطع الفيديو المنشورة على الحساب في يوتيوب يمكن العثور على المقطع المتداول منشوراً في 2 يونيو 2020.

وجاء في التعليق المرافق مجموعة من الوسوم تشير إلى أنّ الفيديو ملتقط في اليمن خلال عمليّة “عاصفة الحزم” التي أطلقتها السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.

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حرب مستمرة في السودان

وتتواصل الاشتباكات الدائرة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، مع نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع.

ودخل النزاع في السودان يومه الثامن، حيث تُسمع بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار خلال العيد بين قوات الجيش والدعم السريع.

وسُمع دوي اشتباكات في الخرطوم بعد ساعات من الهدوء، كما سُمع دوي المدفعية في أم درمان وسط انحسار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع ثاني أيام عيد الفطر.

وقالت تقارير إعلامية إن مقاتلات ومروحيات نفّذت عمليات تمشيط مكثفة في مدينة أم درمان، مشيرة إلى وجود جثث ملقاة في الشوارع، وأعمال نهب في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري.

استعداد لفتح المطارات

في غضون ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا أمام الدول الراغبة في إجلاء رعاياها.

وقالت القوات في بيان على “فيسبوك”: “تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام”.

وأكدت القوات في البيان “استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان”.

تهريب سجناء

فيما نفت قوات الدعم السريع ما وصفتها “بمزاعم متداولة” على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام عناصرها لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وقالت في بيان لها إنها نبهت سابقا في بيان من عمليات توزيع لزي قواتها على عناصر وصفتهم بالفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة في الدعم السريع.

وكان الجيش السوداني قد اتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة سجن الهدى وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء.

في السياق أيضا، سبق أن أعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وأعرب الجيش عن أمله بأن يلتزم من وصفهم بـ”المتمردين” بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية.