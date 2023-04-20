رسميا.. العيد السبت في سلطنة عمان بخلاف السعودية التي أعلنته الجمعة

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وطن – أعلنت المملكة العربية السعودية منذ قليل، ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليصبح، يوم الجمعة 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية تعلن العيد يوم الجمعة

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، فقد ثبتت رؤية هلال شهر شوال في مرصد “حوطة سدير وتمير”، ليكون غدا الجمعة أو أيام العيد في المملكة العربية السعودية.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ..

لا إله إلا الله ..

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .. ⁧#تكبيرات_العيد⁩

⁧#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/fhN9itvbHc — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 20, 2023

وكانت مراصد الترائي في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال وعليه يكون غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت أن، الجمعة 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

ثبوت رؤية هلال شهر شوال في مرصد حوطة سدير وتمير وغدا العيد pic.twitter.com/Ju115fbFYj — ترند (@Trendntwork_kw) April 20, 2023

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وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ. وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

سلطنة عمان تعلن العيد يوم السبت

وعلى خلاف السعودية أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تعذر رؤية هلال شهر شوال بمغيب شمس اليوم، ليكون غدا الجمعة المتمم لشهر رمضان الفضيل والسبت أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت “وكالة الأنباء العمانية” الرسمية في بيان لها رصدته (وطن): “السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ”.

#عاجل / السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ.#العُمانية pic.twitter.com/GjWQAvwfHX — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 20, 2023

ويشار إلى أنه على غرار سلطنة عمان أعلنت كل من إندونيسيا، وماليزيا، وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

كما أعلنت ذلك أيضًا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا، وتايلند، وسنغافورة، واليابان.

موعد العيد في مصر

ومن جانبها تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الخميس الموافق 20 أبريل.

وسيكون إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.”