الخميس, أبريل 20, 2023
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رسميا.. العيد السبت في سلطنة عمان بخلاف السعودية التي أعلنته الجمعة

على غرار سلطنة عمان أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال

كتب باسل النجار
موعد عيد الفطر 2023 watanserb.com
خلاف بين الدول العربية على موعد عيد الفطر 2023
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وطن – أعلنت المملكة العربية السعودية منذ قليل، ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليصبح، يوم الجمعة 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية تعلن العيد يوم الجمعة

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، فقد ثبتت رؤية هلال شهر شوال في مرصد “حوطة سدير وتمير”، ليكون غدا الجمعة أو أيام العيد في المملكة العربية السعودية.

وكانت مراصد الترائي في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال وعليه يكون غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت أن، الجمعة 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

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وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ. وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

سلطنة عمان تعلن العيد يوم السبت

وعلى خلاف السعودية أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تعذر رؤية هلال شهر شوال بمغيب شمس اليوم، ليكون غدا الجمعة المتمم لشهر رمضان الفضيل والسبت أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت “وكالة الأنباء العمانية” الرسمية في بيان لها رصدته (وطن): “السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ”.

ويشار إلى أنه على غرار سلطنة عمان أعلنت كل من إندونيسيا، وماليزيا، وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

كما أعلنت ذلك أيضًا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا، وتايلند، وسنغافورة، واليابان.

موعد العيد في مصر

ومن جانبها تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الخميس الموافق 20 أبريل.

وسيكون إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.”

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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