والدة أشرف حكيمي تعلق لأول مرة على تسجيل أملاك ابنها باسمها وتهاجم هبة عبوك!

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وطن– تمّ الكشف قبل أيام عن أنّ الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك توقّعت الاحتفاظ بنصف أصول طليقها لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وثروته بسبب الطلاق، لكنّها تلقّت ضربةً قوية عندما علمت حقيقة أنّ “حكيمي” لا يملك شيئاً باسمه.

وكما أكدت مجلة First Mag، فإنّ جناح باريس سان جيرمان ليس لديه أيّ شيء باسمه، وعندما ذهبت الممثلة وممثلوها القانونيون إلى المحكمة الفرنسية لطلب المبلغ الذي يرَون أنّه يجب أن يكون من حقّها، أخبرتهم المحكمة أنه غير موجود مثل هذه الثروة، لأنّ أشرف حكيمي وضع جميع أمواله وممتلكاته باسم والدته منذ فترة طويلة.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

ووفقاً لموقع “okdiario” الإسباني، يضاف إلى هذا التحوّل المفاجئ في السيناريو تصريحاتُ سعيدة موح، في أول تعليق لها على ما أُثير عن تسجيل نجلها جميع أمواله باسمها.

ونقل الموقع عن سعيدة موح والدة أشرف حكيمي قولَها لوسائل إعلام مغربية، إنه “إذا اتخذ أي قرارات لحماية نفسه، فأنا لست على علم بذلك”.

والدة أشرف حكيمي تهاجم هبة عبوك

وتساءلت: “ما المشكلة إذا كانت الأخبار صحيحة؟”، وقالت مهاجِمةً هبة عبوك: “إذا لم يفعل ابني هذا فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”، في إشارة إلى هبة عبوك وتلك التقارير.

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تأكيد الانفصال

وقبل أسابيع قليلة وبعد اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب، أكدت هبة عبوك انفصالها عن لاعب كرة القدم.

وقالت: “بعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، في انتظار إجراءات الطلاق، مَن كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال، وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل المشروع، نسبيًا. الذي أعطيته لنفسي جسداً وروحاً، كان عليّ أن أواجه هذا العار”.

وأضافت: “احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة”، راميةً السهام نحو طليقها، مؤكّدةً أنها “دائماً في صف الضحايا”.

ووفقاً للموقع، فإنّ المحاكم هي التي ستقرر طلاق هبة عبوك من أشرف حكيمي إذا لم تتوصل إلى اتفاق، والذي لا يبدو قريبًا وفقًا لأحدث المعلومات.