الأربعاء, أبريل 19, 2023
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والدة أشرف حكيمي تعلق لأول مرة على تسجيل أملاك ابنها باسمها وتهاجم هبة عبوك!

كانت هبة عبوك قد تقدّمت للمحكمة بواسطة محاميها للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي ففوجئت بما فعله منذ زمن

كتب سالم حنفي
ثروة أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي ووالدته
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وطن– تمّ الكشف قبل أيام عن أنّ الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك توقّعت الاحتفاظ بنصف أصول طليقها لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وثروته بسبب الطلاق، لكنّها تلقّت ضربةً قوية عندما علمت حقيقة أنّ “حكيمي” لا يملك شيئاً باسمه.

وكما أكدت مجلة First Mag، فإنّ جناح باريس سان جيرمان ليس لديه أيّ شيء باسمه، وعندما ذهبت الممثلة وممثلوها القانونيون إلى المحكمة الفرنسية لطلب المبلغ الذي يرَون أنّه يجب أن يكون من حقّها، أخبرتهم المحكمة أنه غير موجود مثل هذه الثروة، لأنّ أشرف حكيمي وضع جميع أمواله وممتلكاته باسم والدته منذ فترة طويلة.

ووفقاً لموقع “okdiario” الإسباني، يضاف إلى هذا التحوّل المفاجئ في السيناريو تصريحاتُ سعيدة موح، في أول تعليق لها على ما أُثير عن تسجيل نجلها جميع أمواله باسمها.

ونقل الموقع عن سعيدة موح والدة أشرف حكيمي قولَها لوسائل إعلام مغربية، إنه “إذا اتخذ أي قرارات لحماية نفسه، فأنا لست على علم بذلك”.

والدة أشرف حكيمي تهاجم هبة عبوك

وتساءلت: “ما المشكلة إذا كانت الأخبار صحيحة؟”، وقالت مهاجِمةً هبة عبوك: “إذا لم يفعل ابني هذا فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”، في إشارة إلى هبة عبوك وتلك التقارير.

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تأكيد الانفصال

وقبل أسابيع قليلة وبعد اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب، أكدت هبة عبوك انفصالها عن لاعب كرة القدم.

وقالت: “بعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، في انتظار إجراءات الطلاق، مَن كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال، وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل المشروع، نسبيًا. الذي أعطيته لنفسي جسداً وروحاً، كان عليّ أن أواجه هذا العار”.

وأضافت: “احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة”، راميةً السهام نحو طليقها، مؤكّدةً أنها “دائماً في صف الضحايا”.

بيان هبة عبوك حول انفصالها من أشرف حكيمي

ووفقاً للموقع، فإنّ المحاكم هي التي ستقرر طلاق هبة عبوك من أشرف حكيمي إذا لم تتوصل إلى اتفاق، والذي لا يبدو قريبًا وفقًا لأحدث المعلومات.

المصدرokdiario + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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