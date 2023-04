والدة أشرف حكيمي تعلق لأول مرة على تسجيل أملاك ابنها باسمها وتهاجم هبة عبوك!

- Advertisement -

وطن– تمّ الكشف قبل أيام عن أنّ الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك توقّعت الاحتفاظ بنصف أصول طليقها لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وثروته بسبب الطلاق، لكنّها تلقّت ضربةً قوية عندما علمت حقيقة أنّ “حكيمي” لا يملك شيئاً باسمه.

وكما أكدت مجلة First Mag، فإنّ جناح باريس سان جيرمان ليس لديه أيّ شيء باسمه، وعندما ذهبت الممثلة وممثلوها القانونيون إلى المحكمة الفرنسية لطلب المبلغ الذي يرَون أنّه يجب أن يكون من حقّها، أخبرتهم المحكمة أنه غير موجود مثل هذه الثروة، لأنّ أشرف حكيمي وضع جميع أمواله وممتلكاته باسم والدته منذ فترة طويلة.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois

L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1

— First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023