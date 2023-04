صور أقمار اصطناعية تؤكد تدمير طائرتي الميغ 29 المصرية بقاعدة مروي السودانية (شاهد)

- Advertisement -

وطن – كشف موقع “وور زون” الأمريكي بأن صور الاقمار الاصطناعية أظهرت تدمير إحدى طائرتي الميغ 29 المصرية واصابة الاخرى باضرار بالغة في قاعدة مروي الجوية شمال الخرطوم، وذلك نتيجة القصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الموقع الأمريكي في تقرير له أنه متابعة لما نشرناه مؤخرًا عن عدد من طائرات ميغ -29 المتطورة التابعة للقوات الجوية المصرية والتي استولت عليها قوات الميليشيات السودانية في قاعدة مروي الجوية خارج العاصمة الخرطوم، تُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها موقع The War Zone أن واحدة على الأقل من هذه الطائرات قد دمرت ومن المحتمل أن تكون طائرات أخرى قد تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت أيضًا.

وتُظهر الصور، التي تم التقاطها إحدى طائرات MiG-29M / M2 محترقة تمامًا على ساحة بجانب اثنتين أخريتين.

وأكد الموقع أن هذه هي نفس الطائرات التي ظهرت في مقاطع فيديو لجنود تابعين لقوات الدعم السريع وهم يحتفلون بالسيطرة عليها ، إلى جانب صور طائرتين أخريين في حظيرة طائرات قريبة.

Of significance is the presence of a number of #Egypt Air Force 🇪🇬 Mig-29M/M2 Fulcrum pic.twitter.com/XqjPXVwLtl

ووفقا للموقع، يبدو أن إحدى الطائرات المجاورة قد فقدت وقودها بسبب التلف وربما تضررت الأخرى بشدة أيضًا.

Looks like Egyptian Air Force Mig-29M2 deployed to Sudan have been captured by the opposition forces. pic.twitter.com/ly4Ce4fJxA

— The Rage X | Intel (@rage_intel) April 15, 2023