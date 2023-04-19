الأربعاء, أبريل 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرصور أقمار اصطناعية تؤكد تدمير طائرتي الميغ 29 المصرية بقاعدة مروي السودانية...
تقارير

صور أقمار اصطناعية تؤكد تدمير طائرتي الميغ 29 المصرية بقاعدة مروي السودانية (شاهد)

موقع "وور زون" الأمريكي أشار إلى أن طائرات ميغ -29 كانت مستهدفة بدقة في هجمات قوات الدعم السريع

كتب شيراز ماضي
تدمير طائرة مصرية في مطار مروى watanserb.com
صور لأقمار صناعية تظهر تدمير طائرة مصرية في مطار مروى بشكل كامل
- Advertisement -

وطن – كشف موقع “وور زون” الأمريكي بأن صور الاقمار الاصطناعية أظهرت تدمير إحدى طائرتي الميغ 29 المصرية واصابة الاخرى باضرار بالغة في قاعدة مروي الجوية شمال الخرطوم، وذلك نتيجة القصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الموقع الأمريكي في تقرير له أنه متابعة لما نشرناه مؤخرًا عن عدد من طائرات ميغ -29 المتطورة التابعة للقوات الجوية المصرية والتي استولت عليها قوات الميليشيات السودانية في قاعدة مروي الجوية خارج العاصمة الخرطوم، تُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها موقع The War Zone أن واحدة على الأقل من هذه الطائرات قد دمرت ومن المحتمل أن تكون طائرات أخرى قد تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت أيضًا.

طائرة محترقة تماما

وتُظهر الصور، التي تم التقاطها إحدى طائرات MiG-29M / M2 محترقة تمامًا على ساحة بجانب اثنتين أخريتين.

وأكد الموقع أن هذه هي نفس الطائرات التي ظهرت في مقاطع فيديو لجنود تابعين لقوات الدعم السريع وهم يحتفلون بالسيطرة عليها ، إلى جانب صور طائرتين أخريين في حظيرة طائرات قريبة.

ووفقا للموقع، يبدو أن إحدى الطائرات المجاورة قد فقدت وقودها بسبب التلف وربما تضررت الأخرى بشدة أيضًا.

- Advertisement -

وأشار الموقع إلى انه لا يزال ترتيب طائرتا ميج 29 في الحظيرة غير معروف، وأنه بناءً على فحص الصور، تعرضت حظيرة الطائرات للهجوم مع ظهور أضرار جسيمة الآن على سطحها فوق المكان الذي توقفت فيه طائرات ميغ.

استهداف متعمد

ولفت الموقع إلى انه على هذا النحو ، يبدو كما لو أن طائرات ميغ -29 كانت مستهدفة بدقة في هجمات قوات الدعم السريع.

أهمية الطائرات بالنسبة للقوات الجوية المصرية

وبحسب الموقع الأمريكي، يعد فقدان أي من طائرات MiG-29 هذه أمرًا مهمًا للقوات الجوية المصرية لأن الطائرات ، التي تشبه تقريبًا طائرات MiG-35 الأكثر تقدمًا في روسيا ، جديدة نسبيًا وتتميز بقدرات حديثة.

كما يبدو أن إحدى الطائرات المقاتلة الخفيفة / طائرات التدريب النفاثة FTC-2000 حديثة الصنع نسبيًا في السودان قد دُمرت أيضًا في الهجمات، لافتا إلى أن السودان لديه نصف دزينة فقط من هذه الطائرات.

المصدروور زون + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
تقارير

ما وراء فوضى السودان.. حرب عالمية مكتومة يتورط فيها الجميع

الهدهد

فيسبوك يفضح الدولة التي يدير منها قائد الدعم السريع “حميدتي” صفحته! (شاهد)

الهدهد

كشف هوية الضابط المصري بالفيديو الشهير ومصير الأسرى لدى الدعم السريع

تقارير

السودان وسيناريوهات محتملة.. مصير الصراع المسلح بين الدعم السريع والجيش

الهدهد

أموال مُكدسة بالدولار في منزل حميدتي.. حقيقة فيديو متداول بالسودان

الهدهد

حميدتي الذي يخوض الحرب في السودان.. كيف وصل “بطل المهام القذرة” إلى موقعه؟

الهدهد

فضيحة أبو ظبي في الحرب السودانية.. العثور على ذخيرة إماراتية داخل منزل حميدتي (فيديو)

الهدهد

الحرب بين البرهان وحميدتي.. كيف تؤثر على تطبيع السودان وإسرائيل؟

الهدهد

تحذير من أذرع السيسي لإثيوبيا بسبب الاقتتال في السودان.. هل تتسع دائرة الحرب؟

الهدهد

“تقدم حميدتي في حرب السودان أحرج الجيش المصري”.. تغريدة مثيرة لإيدي كوهين

الهدهد

أول تعليق من “السيسي” على أزمة أسر الجنود المصريين في السودان! (شاهد)

تقارير

حميدتي .. تاجر الجمال الذي يسعى للسيطرة على السودان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيما يلي 20 نوعًا من الأطعمة الفعالة حقًا لمحاربة الإمساك

سبب غريب يجعل أمريكي يُنفق 170 ألف دولار ويخضع لجراحة إطالة الساق (صور)

العيد الجمعة.. عاصفة جدل وسخرية على تويتر بشأن موعد عيد الفطر 2023

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الأوروبي

علا غانم تخلع زوجها الذي اعتدى عليها وأصابها بارتجاج في الدماغ (شاهد)

بعد محاولته إجبار طفل على مص لسانه.. دالاي لاما يتحرش بفتاة قاصر ويتحسس جسدها!

“اليابانيون لديهم القدرة على التحكم في أوزانهم بشكل أكثر فاعلية”.. فيما يلي عادة يابانية صباحية تساعدك على ذلك

بعد رعاية المصالحة الإيرانية السعودية.. هل تفعلها الصين وتصنع سلاما فلسطينيا إسرائيليا؟

للا سلمى في صورة مهينة وملابس غير لائقة مع ابنها مولاي الحسن تثير جدلاً واسعاً!

ردة فعل طفل لم يُصدق بأنه صافح بنزيما (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC