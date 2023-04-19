صور أقمار اصطناعية تؤكد تدمير طائرتي الميغ 29 المصرية بقاعدة مروي السودانية (شاهد)

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وطن – كشف موقع “وور زون” الأمريكي بأن صور الاقمار الاصطناعية أظهرت تدمير إحدى طائرتي الميغ 29 المصرية واصابة الاخرى باضرار بالغة في قاعدة مروي الجوية شمال الخرطوم، وذلك نتيجة القصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الموقع الأمريكي في تقرير له أنه متابعة لما نشرناه مؤخرًا عن عدد من طائرات ميغ -29 المتطورة التابعة للقوات الجوية المصرية والتي استولت عليها قوات الميليشيات السودانية في قاعدة مروي الجوية خارج العاصمة الخرطوم، تُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها موقع The War Zone أن واحدة على الأقل من هذه الطائرات قد دمرت ومن المحتمل أن تكون طائرات أخرى قد تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت أيضًا.

طائرة محترقة تماما

وتُظهر الصور، التي تم التقاطها إحدى طائرات MiG-29M / M2 محترقة تمامًا على ساحة بجانب اثنتين أخريتين.

وأكد الموقع أن هذه هي نفس الطائرات التي ظهرت في مقاطع فيديو لجنود تابعين لقوات الدعم السريع وهم يحتفلون بالسيطرة عليها ، إلى جانب صور طائرتين أخريين في حظيرة طائرات قريبة.

Footage claiming to showing #Sudan Rapid Support Group at Merowe air base 🇸🇩 (18.44283, 31.84061) Of significance is the presence of a number of #Egypt Air Force 🇪🇬 Mig-29M/M2 Fulcrum pic.twitter.com/XqjPXVwLtl — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) April 15, 2023

ووفقا للموقع، يبدو أن إحدى الطائرات المجاورة قد فقدت وقودها بسبب التلف وربما تضررت الأخرى بشدة أيضًا.

Looks like Egyptian Air Force Mig-29M2 deployed to Sudan have been captured by the opposition forces. pic.twitter.com/ly4Ce4fJxA — The Rage X | Intel (@rage_intel) April 15, 2023

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وأشار الموقع إلى انه لا يزال ترتيب طائرتا ميج 29 في الحظيرة غير معروف، وأنه بناءً على فحص الصور، تعرضت حظيرة الطائرات للهجوم مع ظهور أضرار جسيمة الآن على سطحها فوق المكان الذي توقفت فيه طائرات ميغ.

استهداف متعمد

ولفت الموقع إلى انه على هذا النحو ، يبدو كما لو أن طائرات ميغ -29 كانت مستهدفة بدقة في هجمات قوات الدعم السريع.

أهمية الطائرات بالنسبة للقوات الجوية المصرية

وبحسب الموقع الأمريكي، يعد فقدان أي من طائرات MiG-29 هذه أمرًا مهمًا للقوات الجوية المصرية لأن الطائرات ، التي تشبه تقريبًا طائرات MiG-35 الأكثر تقدمًا في روسيا ، جديدة نسبيًا وتتميز بقدرات حديثة.

كما يبدو أن إحدى الطائرات المقاتلة الخفيفة / طائرات التدريب النفاثة FTC-2000 حديثة الصنع نسبيًا في السودان قد دُمرت أيضًا في الهجمات، لافتا إلى أن السودان لديه نصف دزينة فقط من هذه الطائرات.