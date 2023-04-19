رسميا.. السبت أول أيام العيد في هذه الدولة

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وطن- أعلن “مركز الفلك الدولي” أن أستراليا حددت، السبت 22 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك، نقلاً عن مجلس الإفتاء الأسترالي، اليوم الأربعاء.

عيد الفطر يوم السبت في أستراليا

والذي أكد عبر تغريدة على حسابه في “تويتر“، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أبريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.

وأشار المجلس إلى أنه تم تحديد يوم عيد الفطر السبت، نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس.

وبذلك تعتبر استراليا أول دولة تحدد عيد الفطر في ظل اللغط الذي ساد خلال الأيام الماضية بهذا الخصوص.

عاجل: مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن أن يوم السبت هو يوم عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان. pic.twitter.com/UO0Du5QuaE — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 18, 2023

وفي 7 أبريل الجاري، قال مركز الفلك الدولي، في بيان، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس الموافق 20 أبريل، مضيفا في بيان أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من جميع قارة آسيا وأستراليا.

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في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

رؤية الهلال وتحديد موعد العيد

وأضاف المركز بما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

ويشكل تعداد المسلمين، من جميع الطوائف، ثاني أكبر تجمع ديني في أستراليا، بعد المسيحية بجميع طوائفها (6.1%، ويشمل هذا العدد ممارسي الشعائر المسيحية والمسيحيون الثقافيين ممن لا يمارسون الشعائر الدينية).

وتميل اتجاهات النمو المجتمعي المرتفعة للجالية المسلمة في أستراليا، خلال فترة التعداد الأخيرة، إلى معدلات المواليد المرتفعة نسبياً وأنماط الهجرة الحديثة.

ويمثل أتباع الديانة الإسلامية غالبية السكان في جزر كوكوس (كيلنگ).

وفي أستراليا حوالي 50 مسجداً، بني أولها سنة 1314 هـ، ويوجد مراكز ومساجد إسلامية في دارون، وأليس ونيوكاسل وملبورن ويوجد مسجدان في جزيرة تسمانيا.

وكانت موجة جدل واسعة قد شهدتها مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، بشأن اللغط في تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بين من يؤكد أنه سيكون يوم، الجمعة 21 أبريل، وفئة أخرى تنفي ذلك وتؤكد أن رؤية هلال شوال مستحيلة يوم، الخميس، بما يجعل العيد يوم، السبت 22 أبريل.