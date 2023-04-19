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رسميا.. السبت أول أيام العيد في هذه الدولة

تم تحديد العيد السبت في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء غدا الخميس

كتب خالد الأحمد
السبت أول أيام العيد في أستراليا watanserb.com
السبت أول أيام العيد في أستراليا
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وطن- أعلن “مركز الفلك الدولي” أن أستراليا حددت، السبت 22 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك، نقلاً عن مجلس الإفتاء الأسترالي، اليوم الأربعاء.

عيد الفطر يوم السبت في أستراليا

والذي أكد عبر تغريدة على حسابه في “تويتر“، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أبريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.

وأشار المجلس إلى أنه تم تحديد يوم عيد الفطر السبت، نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس.

وبذلك تعتبر استراليا أول دولة تحدد عيد الفطر في ظل اللغط الذي ساد خلال الأيام الماضية بهذا الخصوص.

وفي 7 أبريل الجاري، قال مركز الفلك الدولي، في بيان، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس الموافق 20 أبريل، مضيفا في بيان أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من جميع قارة آسيا وأستراليا.

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في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

السبت أوّل أيّام عيد الفطر
السبت أوّل أيّام عيد الفطر

رؤية الهلال وتحديد موعد العيد

وأضاف المركز بما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

ويشكل تعداد المسلمين، من جميع الطوائف، ثاني أكبر تجمع ديني في أستراليا، بعد المسيحية بجميع طوائفها (6.1%، ويشمل هذا العدد ممارسي الشعائر المسيحية والمسيحيون الثقافيين ممن لا يمارسون الشعائر الدينية).

وتميل اتجاهات النمو المجتمعي المرتفعة للجالية المسلمة في أستراليا، خلال فترة التعداد الأخيرة، إلى معدلات المواليد المرتفعة نسبياً وأنماط الهجرة الحديثة.

ويمثل أتباع الديانة الإسلامية غالبية السكان في جزر كوكوس (كيلنگ).

وفي أستراليا حوالي 50 مسجداً، بني أولها سنة 1314 هـ، ويوجد مراكز ومساجد إسلامية في دارون، وأليس ونيوكاسل وملبورن ويوجد مسجدان في جزيرة تسمانيا.

وكانت موجة جدل واسعة قد شهدتها مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، بشأن اللغط في تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بين من يؤكد أنه سيكون يوم، الجمعة 21 أبريل، وفئة أخرى تنفي ذلك وتؤكد أن رؤية هلال شوال مستحيلة يوم، الخميس، بما يجعل العيد يوم، السبت 22 أبريل.

المصدرتويتر، مركز الفلك الدولي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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