الأربعاء, أبريل 19, 2023
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“اليابانيون لديهم القدرة على التحكم في أوزانهم بشكل أكثر فاعلية”.. فيما يلي عادة يابانية صباحية تساعدك على ذلك

"اقدرة على التحكم في الوزن عند اليابانيين، ليس الغرض منه المحافظة على الرشاقة والاعتبارات الجمالية..."

كتب معالي بن عمر
المحافظة على الوزن من أسرار طول عمر اليابانيين watanserb.com
المحافظة على الوزن من أسرار طول عمر اليابانيين
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وطن-يشتهر اليابانيون بأسلوب حياتهم المثالي. وعلى وجه الخصوص، لديهم عادات غذائية جيدة من الأفضل أن نقلّدهم فيها، لاسيما عند محاولة الحفاظ على وزننا أو فقدان الوزن الزائد.

شرح المؤلف نيكولا شوفا، المتخصص في علم المناعة وبيولوجيا الخلية والكيمياء الحيوية، في كتابه القواعد الذهبية لطول العمر والرفاهية، أن “اليابانيين لديهم القدرة على التحكم في أوزانهم بشكل أكثر فاعلية من الغربيين”.

وبحسب تقرير لمجلّة “غرازيا” الفرنسية، عاش نيكولا شوفا أكثر من عشر سنوات في اليابان، حيث أجرى دراساته لفهم أسرار طول عمر سكانها، ولاحظ أنه بالنسبة لليابانيين، فإن التحكم في الوزن، ليس الغرض منه المحافظة على الرشاقة والاعتبارات الجمالية، بقدر ما يُنظر إليه بشكل أساسي على أنه وسيلة للبقاء بصحة جيدة حتى يتمكن المرء من الاستمتاع بالحياة”.

ما هي عادة التخسيس اليابانية الجيدة التي يجب اتباعها لإنقاص الوزن؟

وبالتالي فإن النظام الغذائي الذي يتبعونه؛ هو نتيجة رغبتهم في إقامة توازن معين في حياتهم. وتتركّز قاعدتهم الذهبية على أنه بقدر ما يكون الجسم سليمًا يكون الدماغ أيضًا. بالإضافة إلى تناول “الأطعمة المناسبة في الوقت المناسب لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحفاظ على نفس المسار من خلال الاستمرار في الاستمتاع وتزويد أجسامنا بكل ما يحتاجه، وفق ما شرحه نيكولا شوفا.

وجبة الإفطار الصباحية في اليابان
وجبة الإفطار الصباحية في اليابان

وحسبما ترجمته “وطن“، فإن أفضل وقت لتناول الطعام هو وجبة الإفطار، حيث تختلف الوجبة الأولى في اليوم لليابانيين تمامًا عن وجبات الإفطار الغربية. إذا اعتاد الغرب على تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات السريعة في الصباح (الحبوب والخبز وعصير الفاكهة وما إلى ذلك)، بينما يميل اليابانيون إلى اختيار الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات (الجبن والبيض والتوفو واللحوم).

وأوضح نيكولا شوفا: “الإفطار الياباني في الصباح؛ هو الذي يجب اتّباعه لفقدان لوزن لأنه يساعد على تجنب ارتفاعات الأنسولين والرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام الذي يزيد من الوزن، ولأن عملية الأيض لدينا في الصباح تكون فعالة بشكل خاص في حرق الدهون”.

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وأضاف: “هذا يكفي لقيادتنا إلى التفكير في محتوى أطباقنا الصباحية لإنقاص الوزن“.

عادة يابانية صباحية تفقدك الوزن
عادة يابانية صباحية تفقدك الوزن
المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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