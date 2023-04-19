“اليابانيون لديهم القدرة على التحكم في أوزانهم بشكل أكثر فاعلية”.. فيما يلي عادة يابانية صباحية تساعدك على ذلك

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وطن-يشتهر اليابانيون بأسلوب حياتهم المثالي. وعلى وجه الخصوص، لديهم عادات غذائية جيدة من الأفضل أن نقلّدهم فيها، لاسيما عند محاولة الحفاظ على وزننا أو فقدان الوزن الزائد.

شرح المؤلف نيكولا شوفا، المتخصص في علم المناعة وبيولوجيا الخلية والكيمياء الحيوية، في كتابه القواعد الذهبية لطول العمر والرفاهية، أن “اليابانيين لديهم القدرة على التحكم في أوزانهم بشكل أكثر فاعلية من الغربيين”.

وبحسب تقرير لمجلّة “غرازيا” الفرنسية، عاش نيكولا شوفا أكثر من عشر سنوات في اليابان، حيث أجرى دراساته لفهم أسرار طول عمر سكانها، ولاحظ أنه بالنسبة لليابانيين، فإن التحكم في الوزن، ليس الغرض منه المحافظة على الرشاقة والاعتبارات الجمالية، بقدر ما يُنظر إليه بشكل أساسي على أنه وسيلة للبقاء بصحة جيدة حتى يتمكن المرء من الاستمتاع بالحياة”.

ما هي عادة التخسيس اليابانية الجيدة التي يجب اتباعها لإنقاص الوزن؟

وبالتالي فإن النظام الغذائي الذي يتبعونه؛ هو نتيجة رغبتهم في إقامة توازن معين في حياتهم. وتتركّز قاعدتهم الذهبية على أنه بقدر ما يكون الجسم سليمًا يكون الدماغ أيضًا. بالإضافة إلى تناول “الأطعمة المناسبة في الوقت المناسب لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحفاظ على نفس المسار من خلال الاستمرار في الاستمتاع وتزويد أجسامنا بكل ما يحتاجه، وفق ما شرحه نيكولا شوفا.

وحسبما ترجمته “وطن“، فإن أفضل وقت لتناول الطعام هو وجبة الإفطار، حيث تختلف الوجبة الأولى في اليوم لليابانيين تمامًا عن وجبات الإفطار الغربية. إذا اعتاد الغرب على تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات السريعة في الصباح (الحبوب والخبز وعصير الفاكهة وما إلى ذلك)، بينما يميل اليابانيون إلى اختيار الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات (الجبن والبيض والتوفو واللحوم).

وأوضح نيكولا شوفا: “الإفطار الياباني في الصباح؛ هو الذي يجب اتّباعه لفقدان لوزن لأنه يساعد على تجنب ارتفاعات الأنسولين والرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام الذي يزيد من الوزن، ولأن عملية الأيض لدينا في الصباح تكون فعالة بشكل خاص في حرق الدهون”.

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وأضاف: “هذا يكفي لقيادتنا إلى التفكير في محتوى أطباقنا الصباحية لإنقاص الوزن“.