الأربعاء, أبريل 19, 2023
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ارتداء هذه الملابس على متن الطائرة قد يكون كارثيا لك في هذه الحالة.. فاحذر

تفاصيل ما يجب على المسافر ارتدائه خلال رحلة طويلة عبر الطائرة، تحظى باهتمام متزايد خاصة مع رغبة الجميع في قضاء رحلة آمنة وأكثر راحة أحسن في كل مرة من سابقاتها

كتب فهمي الورغمي
ارتداء الملابس على متن الطائرة watanserb.com
ارتداء الملابس على متن الطائرة
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وطن- “البناطيل الضيقة” هي في الغالب الاختيار المريح الواضح للملابس لرحلة طويلة، لكن يجب أن تُفكر مليًا في ارتداء اللباس الداخلي لضمان راحتك.

لماذا يجب عدم ارتداء الملابس الداخلية الضيقة

الملابس الضيقة، من أخطر الأشياء التي يمكن أن يرتديها الراكب في حالة حدوث حالة طوارئ على متن الطائرة، وفقًا لتقرير صادر عن موقع “Escape“.

حيث أوضحت كريستين نيغروني، التي أصدرت كتابًا عن أكثر الكوارث الجوية غموضًا في العالم، أن اللباس الضيق يمكن أن يكون قاتلاً – أو على الأقل يترك ندوبًا رهيبة -في حالة تعرض الطائرة التي تسافر على متنها إلى أحد الحالات الحرجة مثل اندلاع حريق داخلها.

وقالت “نيغروني” في حديثها لصحيفة The Sun “قد تضطر إلى الهروب بعد اندلاع حريق في المقصورة، أو قد يكون هناك حريق منفصل على الأرض بمجرد مغادرة الطائرة”.

وتضيف ذات المتحدثة أن “الجميع يرتدون سراويل اليوجا على الطائرات الآن، لكني أتجنب جميع البناطيل المصنوعة من الألياف الصناعية لأنها أكثر عرضة للحرق وتعطيل حركتك في حالة نشوب حريق”.

وعن النصيحة التي تقدمها للمسافرين، تقول نيغروني: “أنصح بارتداء ملابس قطنية أو أي شيء مصنوع من الألياف الطبيعية”.

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يجب عدم ارتداء الملابس الداخلية الضيقة
يجب عدم ارتداء الملابس الداخلية الضيقة

يجب على المسافر عدم نزع حذائه خلال الرحلة

ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي تقول نيغروني إنه يجب تجنب القيام به على متن رحلة -أثناء وقوع حادث- لأنها تحث المسافرين على التوقف عن خلع أحذيتهم أثناء الرحلة.

حيث أكدت أنه “من أفضل الأشياء التي يمكن للناس القيام بها هو ارتداء أحذيتهم طوال الرحلة. هذا لا يزال غير مطلوب من قبل العديد من شركات الطيران وأعتقد أنه يجب أن يكون كذلك”.

وأضافت “إذا حدث أي مكروه للطائرة، فقد تكون الأرضية شديدة الحرارة أو البرودة، أو قد تكون مغطاة بالزيت أو مشتعلة، أو قد تحط بشكل اضطراري في حقل ذرة – وعندها بكل تأكيد لن ترغب في أن تكون حافي القدمين”.

كما حثت نيغروني، المسافرين من النساء على إرتداء أحذية رياضية بدلا من الأخذية ذات الكعب العالي وخاطب جمهورها من النساء بقولها “اختاري الألياف الطبيعية بدلًا من الاصطناعية، وارتدي الملابس الضيقة بدلًا من الملابس الفضفاضة”.

يجب على المسافر عدم نزع حذائه خلال الرحلة
يجب على المسافر عدم نزع حذائه خلال الرحلة

الملابس الضيقة لها تداعيات خطيرة

توصي المضيفة أندريا فيشباخ بترك الملابس الضيقة بالنسبة للرجال، عكس النساء، لأن ذلك النوع من الملابس يمكن أن يُحدث ضعطا على الجلد ويمكن أن يسبب تقلصات وتورمًا ويصبح لاحقا، ألمًا للمسافر.

وقالت فيشباخ في حديثها لـ WhoWhatWear : “من المهم جدًا أن تكون قادرًا على التحرك قليلاً في مقعدك والحفاظ على تدفق دمك”.

وتابعت مضيفة الطيران بقولها أنه “إذا كنت طويل القامة، أو تسافر كثيرًا، أو في رحلة طويلة، فهذا أمر بالغ الأهمية لأنك تواجه خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة”.

وأضافت: “الغازات داخل البطن مشكلة كبيرة، حتى بالنسبة للمضيفات، لذا ارتدِ شيئًا مريحًا حول خصرك مثل المطاط.”

من جانبه، حذر مشهور تيك توك “تومي سيماتو” من ارتداء السراويل القصيرة على متن الطائرة.

وحذر تومي في مقطع فيديو، متداول بشكل واسع على تيك توك، من اختيار السروايل القصيرة لأن الكراسي لا يتم تنظيفها بانتظام”.

@tommycimato

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ووجه نصيحته للنساء قائلا “لا تحاولي ارتداء السراويل القصيرة أثناء ركوب الطائرة”.

وأضاف “أنتِ لا تعرفين أبدًا مدى نظافتها، لذا إذا كنت ترتدين بنطالا طويلا، فستكونين أقل عرضة للجراثيم”.

المصدرتيك توك، موقع "Escape، صحيفة The Sun، WhoWhatWear، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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