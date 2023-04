أنا طيار .. وهذا ما يحدث عند موت راكب في الطائرة بمنتصف الرحلة

- Advertisement -

وطن – للأسف، يمكن أن تحدث الوفيات على متن الطائرة بين المسافرين، أحيانًا على ارتفاع 38000 قدم، مما يؤدي إلى تكليف المضيفات بالمهمة الصعبة المتمثلة في رعاية الجثة.

ولكن، ما هي بالضبط الخطوات التي يتعين على طاقم الطائرة اتخاذها عندما يموت أحد الركاب في منتصف الرحلة؟

قدم الكابتن المخضرم في طيران كندا، “دوج موريس” نظرة ثاقبة، في كتابه الرائع This Is Your Captain Speaking (ECW Press). مشيرًا إلى أنه “موضوع حساس للغاية”.

يقول الكابتن “موريس” إنه خلال 35 عامًا من الطيران، شهد مرة واحدة فقط وفاة أحد الركاب في منتصف الرحلة.

وقال في كتابه: “يعتقد الكثيرون أن الطائرات مليئة بالركاب المبتهجين الذين يسافرون في رحلة حج سنوية إلى منطقة مكة المكرمة. لكن الحقيقة تقال: كثيرون يسافرون لحضور الجنازات أو للحصول على العلاج الطبي. والبعض يعودون إلى مسقط رأسهم لقضاء أيامهم الأخيرة.”

عندما يشتبه في وفاة أحد الركاب، يجب على طاقم الطائرة “الاتصال على الفور بالسلطات بشأن” وفاة مفترضة على متن الطائرة “.

ويوضف سبب قول الطاقم إن الوفاة “مفترضة”، بالقول: “المطارات مثل (هيثرو) تعتبر أن الشخص لم يمت حتى يشهد طبيب هيئة الميناء بالوفاة. يمكن فقط للطبيب المرخص إعلان الوفاة؛ وإلا فإنه يعتبر “ظاهريًا”.

في غضون ذلك، سيبدأ المضيفون في العناية بالجثة، والركاب الذين كانوا جالسين بجانب المسافر المتوفى.

يقول الكابتن موريس وفق ترجمة وطن: “هذا جزء آخر من عملهم حيث يذهبون إلى أبعد الحدود، لأنه مرهق للغاية للجميع”.

ما هي الإجراءات التي يجب على المضيفات اتخاذها؟

يشير اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن المضيفات بحاجة إلى “نزول الركاب الآخرين أولاً. والتأكد من بقاء أفراد العائلة مع الجثة” بمجرد هبوط الطائرة.

ويضيف الاتحاد أنه لا يمكن لطاقم المقصورة إنزال الجثة “حتى وصول السلطة المحلية المناسبة للعناية بالجثة وتوافر الموظفين الأرضيين لمساعدة أفراد الأسرة”.

واوضح موريس في كتابه أن جميع أفراد الطاقم يتلقون تدريبًا طبيًا وأنه لمساعدة الركاب ويتم تزويد الطائرات بمجموعات طبية تحتوي على مزيل الرجفان والأكسجين المحمول. وفق ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

لحسن الحظ، من المحتمل أن يكون هناك طبيب على متن الطائرة.

وكشف موريس أن قرار تحويل مسار الطائرة بسبب حالة طبية طارئة يتم اتخاذه من قبل شركة تسمى Medlink، والتي “تقدم استشارات طبية طارئة على متن الطائرة”.

يقول: “لقد قمت بتحويل مسار الرحلة إلى أماكن قليلة بموجب توصياتهم. لكنني أيضًا أبقيت الرحلة مستمرة في معظم الأوقات بناءً على نتائج الخبراء التي تم التوصل إليها”.