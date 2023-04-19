الأربعاء, أبريل 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناأنا طيار .. وهذا ما يحدث عند موت راكب في الطائرة بمنتصف...
حياتنا

أنا طيار .. وهذا ما يحدث عند موت راكب في الطائرة بمنتصف الرحلة

"المطارات مثل (هيثرو) تعتبر أن الشخص لم يمت حتى يشهد طبيب بالوفاة بحيث يمكن فقط للطبيب المرخص إعلان الوفاة"

كتب أنس السالم
هذا ما يحدث عندما يموت راكب في الطائرة بمنتصف الرحلة watanserb.com
يتم تكليف المضيفات بالمهمة الصعبة المتمثلة في رعاية الجثة حال موت مسافر على متن الطائرة
- Advertisement -

وطن – للأسف، يمكن أن تحدث الوفيات على متن الطائرة بين المسافرين، أحيانًا على ارتفاع 38000 قدم، مما يؤدي إلى تكليف المضيفات بالمهمة الصعبة المتمثلة في رعاية الجثة.

ولكن، ما هي بالضبط الخطوات التي يتعين على طاقم الطائرة اتخاذها عندما يموت أحد الركاب في منتصف الرحلة؟

قدم الكابتن المخضرم في طيران كندا، “دوج موريس” نظرة ثاقبة، في كتابه الرائع This Is Your Captain Speaking (ECW Press). مشيرًا إلى أنه “موضوع حساس للغاية”.

الكابتن المخضرم في طيران كندا دوج موريس
الكابتن المخضرم في طيران كندا دوج موريس

يقول الكابتن “موريس” إنه خلال 35 عامًا من الطيران، شهد مرة واحدة فقط وفاة أحد الركاب في منتصف الرحلة.

وقال في كتابه: “يعتقد الكثيرون أن الطائرات مليئة بالركاب المبتهجين الذين يسافرون في رحلة حج سنوية إلى منطقة مكة المكرمة. لكن الحقيقة تقال: كثيرون يسافرون لحضور الجنازات أو للحصول على العلاج الطبي. والبعض يعودون إلى مسقط رأسهم لقضاء أيامهم الأخيرة.”

عندما يشتبه في وفاة أحد الركاب، يجب على طاقم الطائرة “الاتصال على الفور بالسلطات بشأن” وفاة مفترضة على متن الطائرة “.

- Advertisement -
يمكن أن تحدث الوفيات على متن الطائرة بين المسافرين، أحيانًا على ارتفاع 38000 قدم
يمكن أن تحدث الوفيات على متن الطائرة بين المسافرين، أحيانًا على ارتفاع 38000 قدم

ويوضف سبب قول الطاقم إن الوفاة “مفترضة”، بالقول: “المطارات مثل (هيثرو) تعتبر أن الشخص لم يمت حتى يشهد طبيب هيئة الميناء بالوفاة. يمكن فقط للطبيب المرخص إعلان الوفاة؛ وإلا فإنه يعتبر “ظاهريًا”.

في غضون ذلك، سيبدأ المضيفون في العناية بالجثة، والركاب الذين كانوا جالسين بجانب المسافر المتوفى.

يقول الكابتن موريس وفق ترجمة وطن: “هذا جزء آخر من عملهم حيث يذهبون إلى أبعد الحدود، لأنه مرهق للغاية للجميع”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Captain Doug Morris (@pilotweather)

ما هي الإجراءات التي يجب على المضيفات اتخاذها؟

يشير اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن المضيفات بحاجة إلى “نزول الركاب الآخرين أولاً. والتأكد من بقاء أفراد العائلة مع الجثة” بمجرد هبوط الطائرة.

ويضيف الاتحاد  أنه لا يمكن لطاقم المقصورة إنزال الجثة “حتى وصول السلطة المحلية المناسبة للعناية بالجثة وتوافر الموظفين الأرضيين لمساعدة أفراد الأسرة”.

تضطلع المضيفات على متن الطائر ةبدور مهم في العناية بجثة المسافر المتوفي
تضطلع المضيفات على متن الطائر ةبدور مهم في العناية بجثة المسافر المتوفي

واوضح موريس في كتابه أن جميع أفراد الطاقم يتلقون تدريبًا طبيًا وأنه لمساعدة الركاب ويتم تزويد الطائرات بمجموعات طبية تحتوي على مزيل الرجفان والأكسجين المحمول. وفق ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

لحسن الحظ، من المحتمل أن يكون هناك طبيب على متن الطائرة.

وكشف موريس أن قرار تحويل مسار الطائرة بسبب حالة طبية طارئة يتم اتخاذه من قبل شركة تسمى Medlink، والتي “تقدم استشارات طبية طارئة على متن الطائرة”.

يقول: “لقد قمت بتحويل مسار الرحلة إلى أماكن قليلة بموجب توصياتهم. لكنني أيضًا أبقيت الرحلة مستمرة في معظم الأوقات بناءً على نتائج الخبراء التي تم التوصل إليها”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن + انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

للتواصل مع بعضهم البعض..5 عبارات سرية تستخدمها المضيفات على الطائرات

حياتنا

ما هي اللغة السرية التي تستخدمها المضيفات على الطائرات؟!

حياتنا

5 أسرار تُخفيها عنكم شركات الطيران!

أرشيف - المجلة

أفضل 5 وظائف للعمل أقلّ من 40 ساعة أسبوعياً لكسب راتبٍ لا تحلُم به!«صور»

الهدهد

الخطوط التونسية توصي “مُضيفاتها” بعدم ارتداء الحجاب .. لهذا السبب الغريب !

أرشيف - المجلة

أغرب 8 أسئلة يطرحها ركاب الطائرات على المضيفات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صورة لفتاة عمانية تُحدث ضجة ووسم “احذفي الصورة” يتصدر.. ما القصة؟

ارتداء هذه الملابس على متن الطائرة قد يكون كارثيا لك في هذه الحالة.. فاحذر

عرض تحول لكارثة ورعب.. أسدان هربا من القفص وطاردا الجمهور (فيديو)

لماذا يموت الرجال مبكرا بخلاف النساء في الغالب؟.. قد تعرف السبب لأول مرة

ندبة على رقبة بوتين تثير الريبة .. هل خضع لعلاج من سرطان الغدة الدرقية! (شاهد)

فيديو جديد للأسرى المصريين من الجيش لدى قوات الدعم السريع (شاهد)

ضحى تدخل في نوبة هلع وبكاء بسبب مكس.. ما فعله لا يُصدق (فيديو)

نسخة عن جدتها دلال عبد العزيز.. جمال كايلا رامي رضوان يسحر جمهور “جت سليمة”

التحكم بالشيخوخة واستعادة الشباب.. نجاح كبير لتجربة خارقة أذهلت العلماء

هل تعمد طارق السويدان الإساءة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC