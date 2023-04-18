الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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عراقي يستغل طفلة.. فعل خادش ومُخل وثقه فيديو فجر موجة غضب (شاهد)

قام الشاب العراقي في المقطع المثير للجدل بتقبيل طفلة لا تتجاوز الـ 8 أعوام في تصرف صادم وصف بأنه انتهاك صريح لطفولتها

كتب خالد الأحمد
عراقي يتحرش بطفلة watanserb.com
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وطن – انقلبت مسابقة تحدي للفوز بموبايل إلى موجة من الغضب والاستياء في أوساط العراقيين، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها.

عراقي يقبل طفلة من فمها ليفوز بموبايل جديد

وكان أحد الشبان وافق على تنفيذ تحد يتمثل في تقبيل أول فتاة يصادفها في طريقه بمرافقة الكاميرا وذلك للفوز بجهاز “أيفون”.

وسرعان ما تحول التحدي إلى موجة غضب شديدة، بعد أن قام بتقبيل طفلة لا تتجاوز الـ 8 أعوام، في تصرف صادم وصف بانتهاك صريح لطفولتها وبرائتها، وفق وسائل إعلام عراقية.

وانهالت الانتقادات والتعليقات السلبية من قبل الجمهور والمتابعين العراقيين ووصفوا الأمر بأنه استهتار، وانتهاك صارخ للطفولة وتحرش بالأطفال.

ورأى آخرون أنه مخالفة لأعراف وعادات المجتمع الإسلامي، ويأتي أيضاً في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل الذي يفترض أن يكون شهراً للاستغفار والتوبة عن الذنوب.

وطالب البعض باعتقال المتورطين ومحاسبتهم، بسبب تعديهم على القوانين والأعراف التي تحمي الأطفال بهدف جني اللايكات.

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واعتبروا أن ما قام به هو تحرش بالأطفال في ظرف دقيق تميز بكثرة الاعتداءات الجنسية، التي استهدفت النساء في العراق خلال الآونة الأخيرة.

التحرش بالأطفال

ويُقصد بالتحرش بالأطفال أو ما يُعرف بمصطلح البيدوفيليا (pedophelia)، هو القيام بأفعال وسلوكيات جنسية مع الأطفال القاصرين من أجل إشباع رغبات الشخص الجنسية.

وليس بالضرورة أن يكون مرتكب هذا الفعل شخصًا بالغًا فقد يكون قاصرًا أيضًا، ولكنه في أغلب الأحيان يكون أكثر منه قوة، ويكبره في السن على الأقل بأربع سنوات.

وتندرج جرائم التحرش بالأطفال في القانون ضمن الجرائم الجنسية في معظم نصوص القوانين الخاصة بالدول العربية، باستثناء مملكة البحرين ومملكة الإمارات لديهم قوانين خاصة للتحرش بالأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون العراقي يجرم الاعتداء الجنسي على الأطفال ويدرج عقوبته في الظروف المشددة، وبالتالي يفرض أقصى العقوبات بحق الجاني.

المصدروسائل إعلام عراقية - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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