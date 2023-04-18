الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

شيرين رضا .. تصريح صادم من طليقة عمرو دياب عن “البوس” والخيانة! (شاهد)

كانت شيرين رضا كشفت عن سرٍّ يتعلق بطليقها الفنان عمرو دياب، كاشفةً أنها تعرّضت للخيانة الزوجية من قِبل صديقتها المقرّبة، ما أدى إلى انفصالها

كتب أنس السالم
شيرين رضا طليقة عمرو دياب watanserb.com
شيرين رضا طليقة عمرو دياب
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وطن– قالت الفنانة المصرية شيرين رضا طليقة عمرو دياب إنها سعدت بوفاة والدها، فيما أكدت أنها غير نادمة على مشاهد القبلات التي أدتها في أعمالها السينمائية، مجدّدةً التأكيد على تعرّضها للخيانة.

جاء ذلك في حوارها ببرنامج “#أنا_والقناع”، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، حيث تحدثت الفنانة المصرية مطوّلاً عن والدها الراحل ومرضه، والمشاعر المؤلمة التي عاشتها في تلك الفترة.

 

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شيرين رضا: “فرحت بوفاة والدي”!

وخلال اللقاء، قالت شيرين رضا إنها سعدت بوفاة والدها، إذ شعرت أنه ارتاح من معاناته التي استمرت لـ10 سنوات كاملة.

وأشارت إلى أنها تمنّت بقاءه على قيد الحياة، إلا أنها في ذات الوقت طلبت من الله أن يرحمه.

وشدّدت رضا على أنها تحب والدها أكثر مما يتخيله شخص، إلا أنّ رؤية حالته تتدهور أمام عينيها بعدما كان يتمتع بصحة جيدة ويمارس الرياضة كان أمراً صعباً للغاية. إذ بات سجينًا في جسدٍ انتهت صلاحيته.

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وقالت: “فرحت بوفاته عشان ارتاح، كان صعبان عليا. أنا كنت بحبه فوق ما أي حد يتخيل، قعد 10 سنين تعبان ومريض. كنت موجوعة لأنه كان محبوس جوه جسم خلاص خلص، مش قادر ياكل ولا يشرب ولا يدخل الحمام”.

وأشادت رضا بوالدها مشيرةً إلى أنه علمها استخدام عقلها والمنطق.

وتمنّت شيرين أن تتزوج شخصاً يشبه والدها، إلَّا أنها لم تجد هذا الشخص باعتبار أن كلّ فرد منا استثنائيّ بشخصيته.

كما أنها لم تعثر على شخص يتمتع بصفة “التفهم” التي كان يتميَّز بها والدها. حسبما قالت.

“البوسة حاجة مش عيب”

وسئلت رضا عمّا إذا كانت نادمة عن مشاهد القبلات التي أدّتها في أعمالها السينمائية، لتؤكّد أنها غير نادمة على ذلك، لا سيّما أنها أدَّت تلك المشاهد ضمن سياق درامي يتطلب ذلك.

وأوضحت أنّه في حال عرض عليها مشهد قبلة ستشارك في العمل في حال كان موظفاً بطريقة صحيحة، وعلَّقت: “البوسة حاجة مش عيب”.

وقالت شيرين رضا إنّ الرجل الخائن لا يملأ عينها، لأنّ الخيانة “ضعف”. وأكدت أنها تعرّضت للخيانة من قبل.

وكانت شيرين رضا كشفت عن سرٍّ يتعلق بطليقها الفنان عمرو دياب، كاشفةً أنها تعرّضت للخيانة الزوجية من قِبل صديقتها المقربة، ما أدى إلى انفصالها.

وقالت شيرين في أثناء مشاركتها في برنامج “بصراحة”، مع الفنانة يسرا، إنها تعرّضت لخيانة الصديقة والزوج معاً.

كما أضافت: “اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي. خانتني مع زوجي”.

وتابعت: “مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جداً لأني مكنتش مصدقة. اتوجعت منها أكتر ما اتوجعت من جوزي، عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى”.

شيرين رضا: “ابنتي ورثت من عمرو دياب قدميه!”

وقالت شيرين رضا إنّ ابنتها ورثت من والدها عمرو دياب قدميه ويديه، الأمر الذي تسبّب بضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قالت: “بنتي ورثت مني الكثير من الصفات. وعلمت بنتي النقاش لما أجي أقولها لا بقولها ليه لا، عشان تفهم وتعرف كل حاجة”.

المصدرمتابعات وطن - يوتيوب
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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