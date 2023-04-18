الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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سلطان عُمان ينعى الشيخ محمد بن سعود الهنائي بكلمات مؤثرة (شاهد)

تُوفي الشيخ محمد بن سعود الهنائي مقتولا في ظروف غامضة في 14 أبريل 2023 بعد يوم من اختفائه، ونعاه الشعب العماني بحزن وأسى كبيرين داعين له بالرحمة والمغفرة

كتب فهمي الورغمي
وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي watanserb.com
الشيخ محمد بن سعود الهنائي
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وطن – قدم سلطان عُمان هيثم بن طارق، تعزيته الخاصة لعائلة الفقيد، الشيخ محمد بن سعود الهنائي، الذي وُجد “مُفارقا الحياة”، مساء الخميس الماضي، ليتبين لاحقا أنه تعرض لجريمة قتل مُروعة أودت بحياته.

سلطان عمان يُعزي في وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي

وبعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، برسالة تعزيته إلى عائلة الفقيد الشيخ محمد بن سعود الهنائي، في مقر سكناهم الكائن بمنطقة بهلا التابعة لولاية الداخلية.

 

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وكانت وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي قد شغلت الرأي العام العماني، خاصة بعد ما كُشف من تفاصيل مروعة وقعت خلال الحادثة.

حيث تبين أن الشيخ المُسن صاحب الـ 80 عاما قد قضى نحبه مقتولا بأحد المناطق النائية على يد مجموعة من المجرمين، كانت شرطة عمان السلطانية أعلنت القبض عليهم قبل يومين.

وجاء في نص برقية عزاء السلطان هيثم التي حملت توقيعه الشخصي:” الشيخ أحمد بن محمد بن سعود الهنائي وإخوته ـ سلمهم الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نبعث لكم بتعزيتنا ومواستنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي.”

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وتابع: “سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولكم فيه حسن العزاء. ”

الشيخ محمد بن سعود الهنائي في ذمة الله

الشيخ محمد بن سعود الهنائي هو شيخ الهنائيين وأحد أبرز الشخصيات في سلطنة عمان.

وُلد في منطقة سيت بولاية بهلا وكان له مكانة مرموقة في المجتمع العماني وله علاقات جيدة بصُناع القرار في السلطنة.

شارك الشيخ الراحل في العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وكان معروفا بأخلاقه العالية وكرمه وحكمته.

تُوفي في ظروف غامضة في 14 أبريل 2023، بعد يوم من اختفائه لينعاه العمانيون، شعبا وقيادة، بحزن وأسى والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

هذا وتُوثق صور كثيرة حضوره فعاليات محلية رفقة السلطان الحالي هيثم بن طارق.

كما أن الشيخ الراحل محمد بن سعود الهنائي، كان شيخا لقبيلة الهنائي، وهي واحدة من أشهر وأهم القبائل الموجودة في سلطنة عمان.

وتعتبر القبيلة من القبائل الكبيرة والتي لها تاريخ عريق ومؤثر في البلاد.

كما تمتلك قبيلة الهنائي تاريخاً حافلاً بالمجد والفخر، فقد شاركت في العديد من المعارك والثورات ضد الاستعمار والظلم، وساهمت في نشر الإسلام والعلم والثقافة في المنطقة.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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