الثلاثاء, أبريل 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناابنة هيفاء وهبي تتعرى في رمضان بينما والدتها تفعل العكس! (شاهد)
حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تتعرى في رمضان بينما والدتها تفعل العكس! (شاهد)

أصبحت زينب على خطى والدتها وتفاجئ متابعيها بصور جريئة لها على غير العادة

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تتعرى في رمضان بينما والدتها تفعل العكس! (شاهد) watanserb.com
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
- Advertisement -

وطن– انتقد متابعو الشابة زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ظهورها بإطلالة جريئة في رمضان، بينما والدتها تحتشم.

غطت على والدتها!

ونشرت ابنة هيفاء وهبي صوراً لها من أحدث جلسة تصوير، ارتدت فيها فستاناً أوف شولدر، كشف صدرها وكتفيها بشكل جريء.

ابنة هيفا

وعلقت زينب فياض على الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“: ” من احلى جلسات التصوير اللي استمتعت فيها “.

ظهرت زينب بهذه الإطلالة في شهر رمضان

لكن ابنة هيفاء وهبي تعرضت لهجوم متابعيها الذين قالوا إنها غطت على والدتها في الجرأة.

عباءات هيفاء وهبي

وذكرها آخرون بأن والدتها احتشمت في شهر رمضان وتنشر فقط صورها بعباءات رمضانية واسعة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

- Advertisement -
تعرت زينب بينما احتشمت والدتها

كما عايدت الفنانة اللبنانية جمهورها من خلال مشاركة جلسة تصوير ارتدت فيها فستاناً مزيّناً محتشماً بنقشات الزهور، معلّقةً: “فصح سعيد للجميع”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

ومؤخراً، استنسخت ابنة هيفاء وهبي الوحيدة، ستايل الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

وظهرت زينب وهي ترتدي “جمبسوت” أسود لامع.

ميريام فارس وزينب

أما المُلفت أن زينب اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل، والمكياج الثقيل.

وهو الأمر الذي جعل متابعيها يتهمونها بتقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

بل وأكد معظم متابعي زينب الذين يتجاوز عددهم المليون، أنهم اعتقدوها ميريام فارس.

جرأة غير معهودة

وأصبحت زينب على خطى والدتها، وتفاجئ متابعيها بصور جريئة لها على غير العادة.

وسبق أن ظهرت ابنة هيفا وهبي وهي ترتدي توب عاري الظهر تماماً، وأبرز صدرها بطريقة مثيرة.

ونسّقت زينب التوب مع بنطال جينز ضيق، ما أثار استهجان المتابعين.

وقبل أيام، ظهرت زينب بروب الاستحمام وعلقت على الصورة:”وأخيرًا الشي اللي من زمااان عم بشتغل عليه رح ينزل قريباً وما بتتخيلوا ادي متحمسة شوف ردة فعلكم لمًا تجربوا . شو بتتوقعوا هالشي رح يكون ؟ رح اعطيكن ٣ خيارات : عطر أو عدسات أو ميك آب؟”.

لكن زينب فضلت حذف الصورة بعد الهجوم عليها.

عمليات تجميل

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها كمقر لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

كما خضعت بنفسها لأكثر من عملية تجميل في وجهها.

ونشرت زينب في إحدى المرات صورة في في عيادة طبية. معقبة: “”تتذكروا يوم قلتلكن رح أعمل شغلتين زاعجيني بوجهي؟ ساويت المنخار، باقي الشي التاني”.

وطلبت ابنة هيفاء وهبي من متابعيها أن يخمنوا ما هو الشيء الذي ستقوم بتغييره في وجهها لأنه يزعجها.

وبعد قليل، أفصحت زينب فياض أنها خضعت لعملية تجميل في الأسنان مشيدة بالطبيب الذي لجأت إليه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

عيد الفصح.. الإطلالة الأكثر احتشاما لهيفاء وهبي ومشاهير عرب يحتفلون (شاهد)

حياتنا

“رمضان برعاية التعري”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بعباءتها الرمضانية المكشوفة! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستاناً بخط القرآن! (فيديو)

حياتنا

هيفاء وهبي في قطر.. إطلالة مثيرة ووصلة رقص! (فيديو)

حياتنا

إليسا وهيفاء وهبي معاً في قطر.. تنافس على إبراز المفاتن وكشف الصدر! (شاهد)

حياتنا

أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم تثير الغضب ومغردون: ما خفي أعظم! (شاهد)

حياتنا

بعد موقف “الحليب”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحقيبتها “للأثرياء فقط”! (شاهد)

حياتنا

حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا يشعل مواقع التواصل (شاهد)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تستنسخ ميريام فارس بالإثارة والجرأة (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي بصور مثيرة وخاتم ألماس سعره مفاجأة كبيرة! (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي تنفعل على الصحفيين بعزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

حياتنا

هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد علي الحوثي ساخراً: ابن سلمان ينافس الإمارات في الفضاء بطبيبة من أصول سودانية!

5 عبارات إذا قالها شريكك.. فهذا يعني أن الزوجين على وشك الانفصال

صدمة لقطر في مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد.. خطوة جديدة تقضي على الحلم

اكتشف ما إذا كان من الممكن تجميد الأفوكادو.. هذا ما يقوله الخبراء

الحرب بين البرهان وحميدتي.. كيف تؤثر على تطبيع السودان وإسرائيل؟

لما يجب عليك ألا تستخدم آلة صنع القهوة في غرفتك بالفندق؟

صحيفة تكشف شرط كيت ميدلتون لحضور عشيقة زوجها روز هانبري حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

4 نصائح فعالة للسيطرة على الغضب

ذكرى لافتة تزامنت مع سرد 100 قسامي القرآن الكريم غيبا في جلسة واحدة (شاهد)

هكذا تصرّف ولي العهد المغربي مع وزير تقدّم عنه خطوة محاولاً اللحاق بالملك (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC