ابنة هيفاء وهبي تتعرى في رمضان بينما والدتها تفعل العكس! (شاهد)

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وطن– انتقد متابعو الشابة زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ظهورها بإطلالة جريئة في رمضان، بينما والدتها تحتشم.

غطت على والدتها!

ونشرت ابنة هيفاء وهبي صوراً لها من أحدث جلسة تصوير، ارتدت فيها فستاناً أوف شولدر، كشف صدرها وكتفيها بشكل جريء.

وعلقت زينب فياض على الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“: ” من احلى جلسات التصوير اللي استمتعت فيها “.

لكن ابنة هيفاء وهبي تعرضت لهجوم متابعيها الذين قالوا إنها غطت على والدتها في الجرأة.

عباءات هيفاء وهبي

وذكرها آخرون بأن والدتها احتشمت في شهر رمضان وتنشر فقط صورها بعباءات رمضانية واسعة.

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كما عايدت الفنانة اللبنانية جمهورها من خلال مشاركة جلسة تصوير ارتدت فيها فستاناً مزيّناً محتشماً بنقشات الزهور، معلّقةً: “فصح سعيد للجميع”.

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ومؤخراً، استنسخت ابنة هيفاء وهبي الوحيدة، ستايل الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

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وظهرت زينب وهي ترتدي “جمبسوت” أسود لامع.

ميريام فارس وزينب

أما المُلفت أن زينب اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل، والمكياج الثقيل.

وهو الأمر الذي جعل متابعيها يتهمونها بتقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

بل وأكد معظم متابعي زينب الذين يتجاوز عددهم المليون، أنهم اعتقدوها ميريام فارس.

جرأة غير معهودة

وأصبحت زينب على خطى والدتها، وتفاجئ متابعيها بصور جريئة لها على غير العادة.

وسبق أن ظهرت ابنة هيفا وهبي وهي ترتدي توب عاري الظهر تماماً، وأبرز صدرها بطريقة مثيرة.

ونسّقت زينب التوب مع بنطال جينز ضيق، ما أثار استهجان المتابعين.

وقبل أيام، ظهرت زينب بروب الاستحمام وعلقت على الصورة:”وأخيرًا الشي اللي من زمااان عم بشتغل عليه رح ينزل قريباً وما بتتخيلوا ادي متحمسة شوف ردة فعلكم لمًا تجربوا . شو بتتوقعوا هالشي رح يكون ؟ رح اعطيكن ٣ خيارات : عطر أو عدسات أو ميك آب؟”.

لكن زينب فضلت حذف الصورة بعد الهجوم عليها.

عمليات تجميل

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها كمقر لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

كما خضعت بنفسها لأكثر من عملية تجميل في وجهها.

ونشرت زينب في إحدى المرات صورة في في عيادة طبية. معقبة: “”تتذكروا يوم قلتلكن رح أعمل شغلتين زاعجيني بوجهي؟ ساويت المنخار، باقي الشي التاني”.

وطلبت ابنة هيفاء وهبي من متابعيها أن يخمنوا ما هو الشيء الذي ستقوم بتغييره في وجهها لأنه يزعجها.

وبعد قليل، أفصحت زينب فياض أنها خضعت لعملية تجميل في الأسنان مشيدة بالطبيب الذي لجأت إليه.