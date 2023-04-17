تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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وطن- يتجدّد المواجهة الحاسمة بين حامل اللقب ريال مدريد ونظيره تشيلسي، الثلاثاء، في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي على ملعب “ستامفورد بريدج”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لحسم الفريق المتأهل منهما بالعبور إلى المربع الذهبي من منافسات البطولة الأوروبية.

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقّعة أمام نظيره تشيلسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي الأبيض (ريال مدريد): دافيد ألبا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، ناتشو (كامافينغا).

خط الوسط: توني كروس (أوريلين تشوامني)، لوكا مودريتش، فالفيردي.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو).

معلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يعلّق على المباراة الحاسمة والقوية بين كلا الفريقين، على شبكة قنوات (بين سبورت) القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

وستنقل المباراة على قناة (bein sport 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وكان فريق ريال مدريد قد حقّق الفوز النظيف على ميدانه، أمام تشيلسي بهدفين دون مقابل، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

Watch Chelsea train LIVE ahead of Real Madrid clash tomorrow night! #UCL https://t.co/XKuuPEuxGi — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2023

يذكر أنّ ريال مدريد يحتلّ وصافة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 62 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 73 نقطة لهذا الموسم.