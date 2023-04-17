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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي
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وطن- يتجدّد المواجهة الحاسمة بين حامل اللقب ريال مدريد ونظيره تشيلسي، الثلاثاء، في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي على ملعب “ستامفورد بريدج”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لحسم الفريق المتأهل منهما بالعبور إلى المربع الذهبي من منافسات البطولة الأوروبية.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقّعة أمام نظيره تشيلسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي الأبيض (ريال مدريد): دافيد ألبا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، ناتشو (كامافينغا).

خط الوسط: توني كروس (أوريلين تشوامني)، لوكا مودريتش، فالفيردي.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو).

معلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يعلّق على المباراة الحاسمة والقوية بين كلا الفريقين، على شبكة قنوات (بين سبورت) القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

وستنقل المباراة على قناة (bein sport 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وكان فريق ريال مدريد قد حقّق الفوز النظيف على ميدانه، أمام تشيلسي بهدفين دون مقابل، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

يذكر أنّ ريال مدريد يحتلّ وصافة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 62 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 73 نقطة لهذا الموسم.

تدريبات تشيلسي
تدريبات تشيلسي
المصدروطن + ريال مدريد تويتر + تشيلسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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