الأحد, أبريل 16, 2023
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هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟ لا ترتكب هذه الأخطاء

منها السفر في موسم السفر

كتب ايمان الباجي
هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟ لا ترتكب هذه الأخطاء watanserb.com
هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟
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وطنزيارة أوروبا هي تجرِبة العمر. من شوارع باريس الرومانسية إلى قنوات البندقية الخلابة، أوروبا هي جنة المسافر.

ومع ذلك، مع وجود العديد من البلدان والأماكن التي يمكنك استكشافها، فمن السهل ارتكاب أخطاء يمكن أن تحوّل عطلة أحلامك إلى كابوس.

في هذا التقرير الذي نشره موقع “news18“، سنناقش أهم 5 أخطاء يجب تجنبها عند السفر إلى أوروبا.

سواء كنت تزور البلد لأول مرة أو من ذوي الخبرة، فإن هذه النصائح تضمّن لك رحلة آمنة وممتعة ولا تُنسى.

عدم استخدام وسائل النقل العام

خلال موسم السفر، تكون سيارات الأجرة باهظة الثمن.

لذا، يُنصح باختيار وسائل النقل العام أو المشي بدلاً من ركوب سيارات الأجرة لتوفير المال. من الأفضل دائمًا استكشاف المدينة سيرًا على الأقدام أو استخدام نظام النقل المحلي.

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خلال السفر، يُنصح باختيار وسائل النقل العام

بهذه الطريقة، يمكنك أيضًا الحصول على فكرة أفضل عن المكان وعن الأشخاص.

التقليل من وقت السفر

يستخف العديد من المسافرين بالوقت الذي يستغرقونه للسفر بين الوجهات، مما قد يؤدي إلى فقدان الرحلات أو القطارات.

من المهم مراعاة وقت السفر والتخطيط وفقًا لذلك، لتجنّب الإجهاد غير الضروري.

تناول الطعام في أول مطعم تراه

من السهل أن تنجذب نحو المطعم الأول الذي تصادفه. ومع ذلك، من الضروري إجراء بعض الأبحاث والبحث عن المطاعم ذات التقييمات الجيدة والأسعار المعقولة.

بهذه الطريقة، يمكنك تجنّب الشعور بخيبة الأمل بسبب الطعام السيئ أو الوجبات المبالغ فيها. بمساعدة المراجعات عبر الإنترنت وأدلة السفر، يمكنك التخطيط سابقًا واتخاذ قرارات جيدة حول مكان تناول الطعام في أثناء رحلتك.

عند السفر، من الضروري إجراء بعض الأبحاث عن المطاعم ذات التقييمات الجيدة والأسعار المعقولة

حمل كثيرٍ من النقود

يُنصح بتجنب حمل نقود زائدة في أثناء السفر إلى أوروبا، لأنه قد يجعلك ذلك عرضة للسرقة.

من الأفضل استخدام بطاقات الائتمان حيثما أمكن وحمل المبلغ النقدي المطلوب فقط. بهذه الطريقة، يمكنك تجنّب مخاطر خسارة مبلغ كبير من المال في حالة السرقة. من الجيد أيضًا الاحتفاظ بأموالك وبطاقاتك في أماكن منفصلة لتجنب السرقة.

السفر خلال موسم الذروة

السفر خلال موسم الذروة يعني التعامل مع الحشود وارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق.
ضعْ في اعتبارك السفر في غير مواسم أبريل ومايو أو سبتمبر وأكتوبر، للاستمتاع بتجرِبة أكثر إمتاعًا في أوروبا.
المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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