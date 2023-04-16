هل تخطط لرحلة سفر إلى أوروبا؟ لا ترتكب هذه الأخطاء

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وطن– زيارة أوروبا هي تجرِبة العمر. من شوارع باريس الرومانسية إلى قنوات البندقية الخلابة، أوروبا هي جنة المسافر.

ومع ذلك، مع وجود العديد من البلدان والأماكن التي يمكنك استكشافها، فمن السهل ارتكاب أخطاء يمكن أن تحوّل عطلة أحلامك إلى كابوس.

في هذا التقرير الذي نشره موقع “news18“، سنناقش أهم 5 أخطاء يجب تجنبها عند السفر إلى أوروبا.

سواء كنت تزور البلد لأول مرة أو من ذوي الخبرة، فإن هذه النصائح تضمّن لك رحلة آمنة وممتعة ولا تُنسى.

عدم استخدام وسائل النقل العام

خلال موسم السفر، تكون سيارات الأجرة باهظة الثمن.

لذا، يُنصح باختيار وسائل النقل العام أو المشي بدلاً من ركوب سيارات الأجرة لتوفير المال. من الأفضل دائمًا استكشاف المدينة سيرًا على الأقدام أو استخدام نظام النقل المحلي.

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بهذه الطريقة، يمكنك أيضًا الحصول على فكرة أفضل عن المكان وعن الأشخاص.

التقليل من وقت السفر

يستخف العديد من المسافرين بالوقت الذي يستغرقونه للسفر بين الوجهات، مما قد يؤدي إلى فقدان الرحلات أو القطارات.

من المهم مراعاة وقت السفر والتخطيط وفقًا لذلك، لتجنّب الإجهاد غير الضروري.

تناول الطعام في أول مطعم تراه

من السهل أن تنجذب نحو المطعم الأول الذي تصادفه. ومع ذلك، من الضروري إجراء بعض الأبحاث والبحث عن المطاعم ذات التقييمات الجيدة والأسعار المعقولة.

بهذه الطريقة، يمكنك تجنّب الشعور بخيبة الأمل بسبب الطعام السيئ أو الوجبات المبالغ فيها. بمساعدة المراجعات عبر الإنترنت وأدلة السفر، يمكنك التخطيط سابقًا واتخاذ قرارات جيدة حول مكان تناول الطعام في أثناء رحلتك.