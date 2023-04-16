فيديو من داخل قمرة الطائرة السعودية بمطار الخرطوم يوثق لحظة إطلاق النار

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وطن– انتشر مقطع فيديو، تمّ التقاطه من داخل قمرة القيادة في الطائرة السعودية التي تعرضت لأضرار في مطار الخرطوم، يوثّق لحظة إطلاق النار داخل المطار.

وشوهد في مقطع الفيديو، عناصر مسلحة تجوب أرض المطار، وتباشر إطلاق النار. وذلك خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت الشركة السعودية للطيران، قد قرّرت أمس السبت، تعليق رحلاتِها من وإلى السودان حتى إشعار آخر. وذلك بعد تعرّض إحدى طائراتها لحادث في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في تغريدة على حسابها في “تويتر“، إنّ طائرة سعودية تعرّضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي في أثناء تجهيزها لرحلة العودة، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متّجهةً إلى الرياض، ولحقت بها أضرار.

بيان حول الحادث الذي تعرضت له طائرة #الخطوط_السعودية في مطار الخرطوم. pic.twitter.com/kgGj282Ko6 — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 15, 2023

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وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم، بما في ذلك منطقة المطار، عن احتراق طائرات في مطار الخرطوم بعد تلقيها ضربات بقذائف آر بي جي، ومن بينها طائرة سعودية من نوع إيرباص A330-300.

🛑 احتراق طائرة مدنية سعودية في مطار الخرطوم pic.twitter.com/93Jg2YSzWl — ناصر عراقي (@nasernaser2244) April 15, 2023

وتوقفت حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي بسبب اشتباكات بمختلِف أنواع الأسلحة بما فيها مقاتلات جوية في نزاع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وأظهرت صور اصطناعية المجال الجوي للسودان وهو فارغ تماماً من حركة الطائرات.

واشتعلت الأوضاع في السودان، بعد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

واندلعت المواجهات العنيفة في صراعٍ واضح على السيطرة، بسبب خلافات حول الإجراءات المتعثرة التي تتخذها البلاد للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات في أعقاب انقلاب عسكري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إنّ إجماليّ القتلى المدنيين بلغ 56 شخصاً، فيما أصيب 600 آخرون، من دون احتساب عدد القتلى من العسكريين.

الجيش السوداني يتحدث عن سيطرة واسعة

ميدانياً، أعلن الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك“، اليوم الأحد، سيطرة قواته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع ولايات.

وقال الجيش في بيان، إنّ القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي.

وأضاف البيان، أنّ أفراد قوات الدعم فرّوا من تلك المواقع، تاركين كلّ عتادهم ومركباتهم، وفق قوله.

قبلها، أعلن الجيش فرض سيطرته على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) في أم درمان، كما أفاد بأنّ الفرقة الرابعة مشاة (الدمازين) التابعة للجيش، استلمت 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع المتمردة بكامل أسلحتها وعتادها.

قلق دولي

سياسياً، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين.

وحثّ أعضاء مجلس الأمن الأطراف على الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.