الأحد, أبريل 16, 2023
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فيديو من داخل قمرة الطائرة السعودية بمطار الخرطوم يوثق لحظة إطلاق النار

حركة الطيران متوقفة تماماً من وإلى السودان في أعقاب الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع

كتب خالد الأحمد
اشتباكات مطار الخرطوم watanserb.com
أسفرت الاشتباكات في مطار الخرطوم عن احتراق طائرات بعد تلقيها ضربات بقذائف آر بي جي
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وطن– انتشر مقطع فيديو، تمّ التقاطه من داخل قمرة القيادة في الطائرة السعودية التي تعرضت لأضرار في مطار الخرطوم، يوثّق لحظة إطلاق النار داخل المطار.

وشوهد في مقطع الفيديو، عناصر مسلحة تجوب أرض المطار، وتباشر إطلاق النار. وذلك خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت الشركة السعودية للطيران، قد قرّرت أمس السبت، تعليق رحلاتِها من وإلى السودان حتى إشعار آخر. وذلك بعد تعرّض إحدى طائراتها لحادث في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في تغريدة على حسابها في “تويتر“، إنّ طائرة سعودية تعرّضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي في أثناء تجهيزها لرحلة العودة، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متّجهةً إلى الرياض، ولحقت بها أضرار.

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وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم، بما في ذلك منطقة المطار، عن احتراق طائرات في مطار الخرطوم بعد تلقيها ضربات بقذائف آر بي جي، ومن بينها طائرة سعودية من نوع إيرباص A330-300.

وتوقفت حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي بسبب اشتباكات بمختلِف أنواع الأسلحة بما فيها مقاتلات جوية في نزاع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وأظهرت صور اصطناعية المجال الجوي للسودان وهو فارغ تماماً من حركة الطائرات.

واشتعلت الأوضاع في السودان، بعد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

واندلعت المواجهات العنيفة في صراعٍ واضح على السيطرة، بسبب خلافات حول الإجراءات المتعثرة التي تتخذها البلاد للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات في أعقاب انقلاب عسكري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إنّ إجماليّ القتلى المدنيين بلغ 56 شخصاً، فيما أصيب 600 آخرون، من دون احتساب عدد القتلى من العسكريين.

الجيش السوداني يتحدث عن سيطرة واسعة

ميدانياً، أعلن الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك“، اليوم الأحد، سيطرة قواته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع ولايات.

وقال الجيش في بيان، إنّ القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي.

وأضاف البيان، أنّ أفراد قوات الدعم فرّوا من تلك المواقع، تاركين كلّ عتادهم ومركباتهم، وفق قوله.

قبلها، أعلن الجيش فرض سيطرته على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) في أم درمان، كما أفاد بأنّ الفرقة الرابعة مشاة (الدمازين) التابعة للجيش، استلمت 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع المتمردة بكامل أسلحتها وعتادها.

قلق دولي

سياسياً، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين.

وحثّ أعضاء مجلس الأمن الأطراف على الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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