السبت, أبريل 15, 2023
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وفد رفيع من حماس في زيارة مفاجئة للسعودية.. برئاسة هنية وهذه التفاصيل

كانت العلاقات بين السعودية و”حماس” قد لأسوأ مراحلها قبل فترة على خلفية اعتقال الرياض للقيادي في الحركة محمد الخضري ونجله ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين بالمملكة

كتب خالد الأحمد
حماس في زيارة مفاجئة للسعودية watanserb.com
حماس في زيارة مفاجئة للسعودية
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وطن- أفادت مصادر فلسطينية أن وفداً قيادياً من حركة حماس، سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية غداً، الأحد، لأول مرة منذ سنوات بعد قطيعة طويلة.

وفد من حماس بقيادة هنية في السعودية

وبحسب ما نقلت “وكالة سند للأنباء” عن مصدر مطلع، سيكون الوفد بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وقيادات أخرى.

ومن المتوقع أن يعقد الوفد إلى جانب تأديته للعمرة، لقاءات هامة مع مسؤولين سعوديين، للتباحث في ملفات ثنائية هامة أبرزها عودة العلاقات “الحمساوية السعودية”، وإنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وبحسب الوكالة يتوقع خبراء أن يسرع التقارب الإيراني السعودي، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عودة دفء العلاقات بين حركة حماس والسلطات السعودية، والتي شابها توتر وقطيعة غير معلنة طوال السنوات الماضية.

ورحّبت حركة حماس بالتقارب الدبلوماسي بين السعودية وإيران، وعدّتها خطوة مهمَّة على طريق توحيد صفوف الأمَّة، وتعزيز الأمن والتفاهم بين الدول العربية والإسلامية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وفد من حماس بقيادة هنية في السعودية
وفد من حماس بقيادة هنية في السعودية

الأزمة بين السعودية وحماس

ووفق تقارير فلسطينية، وصلت العلاقات بين السعودية و”حماس” لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة محمد الخضري، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقّهم.

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وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت “حماس” أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين.

وفي أغسطس/ آب 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بحبس الخضري 15 عاما بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، وتراوحت بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

وفي تشرين الأول 2022 أفرجت السلطات السعودية عن القيادي محمد الخضري، وتوجه على كرسي متحرك إلى إحدى المستشفيات في العاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج.

الأزمة بين السعودية وحماس
الأزمة بين السعودية وحماس

مرحلة فتور ثم قطيعة

وكانت السعودية تقيم علاقات طيبة مع حركة “حماس”، إلا أنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب الكاتب والإعلامي “أيمن دلول” عن اعتقاده بأن دبلوماسية حماس تتقدم بخطوات ثابتة ومتسارعة في مسارات ثلاثة: تمتين الصف الداخلي الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجلب المزيد من الداعمين العرب- المستوى الرسمي- لفلسطين وقضيتها وتخفيف أعداد المحايدين.

المصدروكالة سند للأنباء، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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