طالبت بتنفيذ هذا الأمر فورا.. قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

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وطن- أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا اليوم، السبت، استنكرت فيه الأحداث الدامية التي اندلعت اليوم والاشتباكات التي وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، داعية الأطراف المتناحرة لوقف القتال فورا وتغليب صوت العقل.

قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

وبحسب البيان القطري فقد دعت الدوحة إلى “وقف القتال فورا” بين الأطراف المتنازعة في السودان، وحل الخلافات بالحوار.

وأعربت الخارجية القطرية، عن “قلقها البالغ من تطورات الأوضاع في الخرطوم ومروي في السودان”.

بيان| قطر تدعو لوقف القتال فوراً في السودان وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/DydBXnJ1p9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 15, 2023

ودعت قطر الأطراف كافة إلى وقف القتال فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

وعبرت عن تطلع قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

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مصر تطالب السودانيين بإعلاء المصلحة العليا للبلاد

وفي سياق آخر كانت وزارة الخارجية المصرية، قد طالبت في بيان بوقت سابق اليوم “كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن”.

وبحسب شهود عيان فقد وقعت اليوم، السبت، اشتباكات عنيفة حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم، وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

وذكرت قوات “الدعم السريع” التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي“، على تويتر، أن “قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة”.

فيما اتهم الجيش السوداني في بيان “قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها”.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: “في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة”.

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.