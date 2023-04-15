السبت, أبريل 15, 2023
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طالبت بتنفيذ هذا الأمر فورا.. قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

وزارة الخارجية القطرية أصدرت بيانا دعت فيه السودانيين لضبط النفس ووقف القتال فورا

كتب باسل النجار
قطر و الأزمة في السودان watanserb.com
قطر و الأزمة في السودان
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وطن- أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا اليوم، السبت، استنكرت فيه الأحداث الدامية التي اندلعت اليوم والاشتباكات التي وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، داعية الأطراف المتناحرة لوقف القتال فورا وتغليب صوت العقل.

قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

وبحسب البيان القطري فقد دعت الدوحة إلى “وقف القتال فورا” بين الأطراف المتنازعة في السودان، وحل الخلافات بالحوار.

وأعربت الخارجية القطرية، عن “قلقها البالغ من تطورات الأوضاع في الخرطوم ومروي في السودان”.

ودعت قطر الأطراف كافة إلى وقف القتال فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

وعبرت عن تطلع قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

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قطر تدخل على خط الأزمة في السودان
قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

مصر تطالب السودانيين بإعلاء المصلحة العليا للبلاد

وفي سياق آخر كانت وزارة الخارجية المصرية، قد طالبت في بيان بوقت سابق اليوم “كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن”.

وبحسب شهود عيان فقد وقعت اليوم، السبت، اشتباكات عنيفة حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم، وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.

وذكرت قوات “الدعم السريع” التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي“، على تويتر، أن “قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة”.

فيما اتهم الجيش السوداني في بيان “قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها”.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: “في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة”.

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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