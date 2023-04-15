الـ FBI يحذّر .. لماذا يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار؟!

- Advertisement -

وطن– في حين أنّ نقطة شحن هاتفك الذكي في مطار أو فندق قد تبدو “بريئة”، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا لجميع مستخدمي الهواتف الذكية لتجنّب استخدامها في هذه الأماكن، لمنع انتقال الفيروسات والبرامج الضارة.

خطورة شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار

وللتحذير من خطورة شحن هاتفك الذكي، نشر جهاز المخابرات والأمن في الولايات المتحدة رسالةً بالخصوص عبر حسابه الرسمي في دنفر (عاصمة ولاية كولورادو) على تويتر.

وجاء في نصّ التغريدة كما ترجمت وطن: “تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق. اكتشف المخترِقون طرقًا لاستخدام منافذ USB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة”.

ونصحت بحمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدام مقبس كهربائي بدلاً من ذلك.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

فبمجرد توصيل هاتفك بمنفذ USB، يمكن للقراصنة إرسال برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى أجهزة محطة الشحن. بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

- Advertisement -

قد يؤدي ذلك لاحقاً إلى قفل هاتفك أو تعطيله، ويمكن اختراق بياناتك الخاصة.

محطات الشحن أصبحت مركزًا لتوزيع الفيروسات

بالتالي، هذا يعني بشكل أساسي أنّ محطات الشحن أصبحت مركزًا لتوزيع الفيروسات.

حذّرت لجنة الاتصالات الفيدرالية من هذه الممارسة في الماضي، مدّعيةً أنّ مجرمي الإنترنت يتركون كبلات USB المصابة موصولة في المنافذ على أمل أن يستخدمَها شخصٌ ما.

إذا قمتَ بتوصيل هاتفك بمنفذ شحن USB، فتأكّد من أنك لا توافق على مشاركة بياناتك عندما يُطلب منك ذلك عبر نافذة منبثقة.

من خلال اختيار خيار “الشحن فقط”، سيضمن هذا على الأقل أنك لا تقوم بتسليم معلومات حساسة.

هناك طرق أخرى لحماية نفسك من أن تصبحَ ضحيةً للاختراق؛ وهي عدم توصيل جهازك بكابل تمّ تركُه هناك بالفعل.

كن حذرًا أيضًا عند استخدام شبكات WiFi العامة في المطار وحول المناطق المزدحمة، فهذه طريقة أخرى يمكن من خلالها اختراق مجرمي الإنترنت لهاتفك أو جهازك اللوحيّ.