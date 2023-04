الـ FBI يحذّر .. لماذا يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار؟!

- Advertisement -

وطن– في حين أنّ نقطة شحن هاتفك الذكي في مطار أو فندق قد تبدو “بريئة”، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا لجميع مستخدمي الهواتف الذكية لتجنّب استخدامها في هذه الأماكن، لمنع انتقال الفيروسات والبرامج الضارة.

وللتحذير من خطورة شحن هاتفك الذكي، نشر جهاز المخابرات والأمن في الولايات المتحدة رسالةً بالخصوص عبر حسابه الرسمي في دنفر (عاصمة ولاية كولورادو) على تويتر.

وجاء في نصّ التغريدة كما ترجمت وطن: “تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق. اكتشف المخترِقون طرقًا لاستخدام منافذ USB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة”.

ونصحت بحمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدام مقبس كهربائي بدلاً من ذلك.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023