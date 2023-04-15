السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالـ FBI يحذّر .. لماذا يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا...
حياتنا

الـ FBI يحذّر .. لماذا يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار؟!

للتحذير من خطورة شحن هاتفك الذكي، نشر جهاز المخابرات والأمن في الولايات المتحدة رسالةً بالخصوص عبر حسابه الرسمي في دنفر على تويتر

كتب أنس السالم
ينصح بعدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار خوفاً من الاختراق وسرقة البيانات watanserb.com
محطة شحن هاتف في المطار
- Advertisement -

وطن– في حين أنّ نقطة شحن هاتفك الذكي في مطار أو فندق قد تبدو “بريئة”، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا لجميع مستخدمي الهواتف الذكية لتجنّب استخدامها في هذه الأماكن، لمنع انتقال الفيروسات والبرامج الضارة.

خطورة شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار

وللتحذير من خطورة شحن هاتفك الذكي، نشر جهاز المخابرات والأمن في الولايات المتحدة رسالةً بالخصوص عبر حسابه الرسمي في دنفر (عاصمة ولاية كولورادو) على تويتر.

وجاء في نصّ التغريدة كما ترجمت وطن: “تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق. اكتشف المخترِقون طرقًا لاستخدام منافذ USB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة”.

ونصحت بحمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدام مقبس كهربائي بدلاً من ذلك.

فبمجرد توصيل هاتفك بمنفذ USB، يمكن للقراصنة إرسال برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى أجهزة محطة الشحن. بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

- Advertisement -

قد يؤدي ذلك لاحقاً إلى قفل هاتفك أو تعطيله، ويمكن اختراق بياناتك الخاصة.

يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار
ينصح بعدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار خوفاً من الاختراق وسرقة البيانات

محطات الشحن أصبحت مركزًا لتوزيع الفيروسات

بالتالي، هذا يعني بشكل أساسي أنّ محطات الشحن أصبحت مركزًا لتوزيع الفيروسات.

حذّرت لجنة الاتصالات الفيدرالية من هذه الممارسة في الماضي، مدّعيةً أنّ مجرمي الإنترنت يتركون كبلات USB المصابة موصولة في المنافذ على أمل أن يستخدمَها شخصٌ ما.

إذا قمتَ بتوصيل هاتفك بمنفذ شحن USB، فتأكّد من أنك لا توافق على مشاركة بياناتك عندما يُطلب منك ذلك عبر نافذة منبثقة.

من خلال اختيار خيار “الشحن فقط”، سيضمن هذا على الأقل أنك لا تقوم بتسليم معلومات حساسة.

محطات الشحن أصبحت مركزًا لتوزيع الفيروسات
محطات الشحن أصبحت مركزًا لتوزيع الفيروسات

هناك طرق أخرى لحماية نفسك من أن تصبحَ ضحيةً للاختراق؛ وهي عدم توصيل جهازك بكابل تمّ تركُه هناك بالفعل.

كن حذرًا أيضًا عند استخدام شبكات WiFi العامة في المطار وحول المناطق المزدحمة، فهذه طريقة أخرى يمكن من خلالها اختراق مجرمي الإنترنت لهاتفك أو جهازك اللوحيّ.

المصدرdailymail - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

للحفاظ على البطارية..أشياء يجب فعلها وأخرى تجنبها عند شحن الهاتف

حياتنا

لهذا السبب ينصح أمن المطار بالتخلي عن استخدام الأقفال على حقائب السفر

حياتنا

خبراء السفر يحذرون.. 5 أشياء تجنبوا ارتداءها في المطار

حياتنا

لماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار؟

حياتنا

هل تحبين الأظافر الطويلة؟ عندما تكتشفين ما تحتها ستقومين بتقليمها فوراً

حياتنا

“عامل أمتعة” يكشف عن أشياء شائعة يجب عدم وضعها في حقائب السفر

حياتنا

احذرْ من وضعها في حقيبتك..أشياء ممنوعة على متن الطائرة

حياتنا

خبيرة سفر تجيب: لماذا لا يجب عليك ارتداء أحذية رياضية في المطار!

حياتنا

“شاهد” الكويتية مي العيدان تدافع عن “سفالة” محمد رمضان: أين المشكلة فقد فعلها قبله السادات!

فيديو

فيديو| بعد منعه من أداء العمرة.. هكذا رد شاب قطري على السلطات السعودية

الهدهد

السيسي رفض ذكر الأسباب.. بيع مطار الإسكندرية لمستثمر إماراتي بعد تطويره بـ300 مليون جنيه

الهدهد

السلطات المصرية تحتجز 3 سعوديات ووالدتهن بعد اشتباك بالأيدي مع احدى موظفات المطار

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

غير مسبوق.. شاهد ما فعله رامز جلال مع أحمد حاتم وأخرجه عن شعوره

حميدتي يطمئن السيسي بعد “فيديو” أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وقصف غرفة التحكم (فيديو)

أسسها البشير لخدمة مصالحه وكتبت نهايته.. ما هي قوات الدعم السريع؟

تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

هولندا تُجيز “القتل الرحيم” بحق هذه الفئة من الأطفال.. ما القصة؟

قصف صاروخي لمقرات الدعم السريع وأبراج الاتصالات التابعة لها (فيديو)

فيما يلي قائمة بالفحوص الطبية التي يجب إجراؤها ابتداءً من سن الخمسين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC