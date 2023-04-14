حارس يوفنتوس يتعرض لأزمة صحية خلال مباراة فريقه في الدوري الأوروبي (فيديو)

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وطن- تعرض حارس يوفنتوس الإيطالي فويتشيك شتشيسني، لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الخميس، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، خرج على إثرها من المباراة.

ولم يستطع الحارس البولندي شتشيسني، لاعب نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، من استكمال مباراة فريقه يوفنتوس ولشبونة، بسبب تعرضه لأزمة صحية، ليتم خروجه من المباراة عند الدقيقة ال42 من زمن مجريات الشوط الأول للمباراة.

من أجل هذا تلعب كرة القدم 😍

تشيزني حارس يوفنتوس خرج باكيًا في الشوط الأول خلال المباراة ضد سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي بسبب الآم في صدره ثم قام الملعب بأكمله بالتصفيق له بإلاضافة إلى أن النادي البرتغالي نشر على صفحته عبر تويتر دعمًا لحارس السيدة العجوز 📲🔝 pic.twitter.com/EmxTN8DsMX — kora11.com (@kora11) April 13, 2023

تعرض حارس يوفنتوس لأزمة صحية

الحارس البولندي شتشيسني لم يتعرض لأي تدخل قويّ خلال مباراة يوفنتوس ولشبونة البرتغالي، حيث توجه إلى زميله لوكاتيللي، خلال توقف المباراة. بعد حصول الفريق المنافس لشبونة على ضربة ركنية ثابتة.

كما ووضع حارس يوفنتوس شتشيسني يده على صدره، قبل أن يتدخل زميله لوكاتيللي، ويساعده في طلب الجهاز الطبي لفريق يوفنتوس من أجل إسعافه، ولم يفقد اللاعب وعيه. لكنه كان يعاني معنوياً خلال عملية استبداله.

📌 حارس يوفنتوس تشيزني بعد خروجه مصاباً امام سبورتينغ :

▪️أنا بخير ، كنت قلق بعض الشيء لكننا أجرينا جميع الاختبارات وكل شيء على ما يرام.

▪️كنت خائف ، لم يحدث لي ذلك من قبل ، كنت أعاني من أجل التنفس وهذا ما يقلقني حقًا.

▪️الحقيقة هي أنني رأيت ماتيا في حالة جيدة في التدريبات ، شعرت… pic.twitter.com/czfgUI9gBO — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) April 13, 2023

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فيما لم يكشف نادي يوفنتوس عن تفاصيل إصابة الحارس البولندي شتشيسني، لأزمة صحية خرج على إثرها من المباراة، بعد تدخل الفريق الطبي لفريق السيدة العجوز لإسعافه. لكن الكادر الطبي تحدث بأنه أجرى الفحصوصات الطبية للاعب وهو على ما يرام.

مباراة يوفنتوس ضد لشبونة في الدوري الأوروبي

وحقق فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الفوز الصعب على نظيره لشبونة البرتغالي، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ميدان (استاد يوفنتوس).

وأحرز هدف فوز يوفنتوس في مباراة الذهاب على لشبونة، اللاعب فيديريكو غاتي في الدقيقة ال73.

ورغم خسارة فريق لشبونة البرتغالي أمام صاحب الأرض يوفنتوس، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 59%.

🎥شــــاهد | اقتلع يوفنتوس @Juventusfcar انتصارا صعبا على أرضه بـنتيجة 1 – 0 ضد ضيفه سبورتينغ @Sporting_CP وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي في انتظار مواجهة الإياب في لشبونة التي ستكون نارية 🎙️ تقرير | عفيف الزرقي @afifzorgui pic.twitter.com/HklpFdagqE — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 13, 2023

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس يوفنتوس في المباراة إلى 9 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 41%.

ومن المقرر أن يلتقي فريق يوفنتوس خارج ميدانه. أمام نظيره سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في مباراة العودة من حساب منافسات دور الربع النهائي من البطولة القارية الأوروبية، الخميس المقبل.