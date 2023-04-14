الجمعة, أبريل 14, 2023
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رياضة

حارس يوفنتوس يتعرض لأزمة صحية خلال مباراة فريقه في الدوري الأوروبي (فيديو)

البولندي شتشيسني حارس يوفنتوس يغادر مباراة فريقه بعد تعرضه لأزمة صحية على مستوى الصدر

كتب فارس أبو شيحة
حارس يوفنتوس شتشيسني watanserb.com
حارس يوفنتوس شتشيسني
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وطن- تعرض حارس يوفنتوس الإيطالي فويتشيك شتشيسني، لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الخميس، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، خرج على إثرها من المباراة.

ولم يستطع الحارس البولندي شتشيسني، لاعب نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، من استكمال  مباراة فريقه يوفنتوس ولشبونة، بسبب تعرضه لأزمة صحية، ليتم خروجه من المباراة عند الدقيقة ال42 من زمن مجريات الشوط الأول للمباراة.

تعرض حارس يوفنتوس لأزمة صحية

الحارس البولندي شتشيسني لم يتعرض لأي تدخل قويّ خلال مباراة يوفنتوس ولشبونة البرتغالي، حيث توجه إلى زميله لوكاتيللي، خلال توقف المباراة. بعد حصول الفريق المنافس لشبونة على ضربة ركنية ثابتة.

كما ووضع حارس يوفنتوس شتشيسني يده على صدره، قبل أن يتدخل زميله لوكاتيللي، ويساعده في طلب الجهاز الطبي لفريق يوفنتوس من أجل إسعافه، ولم يفقد اللاعب وعيه. لكنه كان يعاني معنوياً خلال عملية استبداله.

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فيما لم يكشف نادي يوفنتوس عن تفاصيل إصابة الحارس البولندي شتشيسني، لأزمة صحية خرج على إثرها من المباراة، بعد تدخل الفريق الطبي لفريق السيدة العجوز لإسعافه. لكن الكادر الطبي تحدث بأنه أجرى الفحصوصات الطبية للاعب وهو على ما يرام.

فويتشيك شتشيسني
فويتشيك شتشيسني

مباراة يوفنتوس ضد لشبونة في الدوري الأوروبي

وحقق فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الفوز الصعب على نظيره لشبونة البرتغالي، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ميدان (استاد يوفنتوس).

وأحرز هدف فوز يوفنتوس في مباراة الذهاب على لشبونة، اللاعب فيديريكو غاتي في الدقيقة ال73.

ورغم خسارة فريق لشبونة البرتغالي أمام صاحب الأرض يوفنتوس، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 59%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس يوفنتوس  في المباراة إلى 9 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 41%.

تعرض حارس يوفنتوس لأزمة صحية
تعرض حارس يوفنتوس لأزمة صحية

ومن المقرر أن يلتقي فريق يوفنتوس خارج ميدانه. أمام نظيره سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في مباراة العودة من حساب منافسات دور الربع النهائي من البطولة القارية الأوروبية، الخميس المقبل.

حارس يوفنتوس
حارس يوفنتوس
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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