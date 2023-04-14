الجمعة, أبريل 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبيان مهم لـ عرين الأسود.. ماذا يخطط الاحتلال في مدينة نابلس؟
الهدهد

بيان مهم لـ عرين الأسود.. ماذا يخطط الاحتلال في مدينة نابلس؟

المقاومون في عرين الأسود تمكّنوا من صد هجوم لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مخيم العين

كتب خالد الأحمد
بيان عرين الأسود watanserb.com
مجموعة عرين الأسود
- Advertisement -

وطن – أصدرت مجموعات عرين الأسود، فجر اليوم الجمعة، تعميمًا مهما لمقاتلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من تمكنها من إحباط هجوم لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مخيم العين.

وقالت عرين الأسود، في التعميم: “إلى جَميع مُقاتِلي مدينة نابلس في كُل مَكان كونوا على أتَّم الاستعداد فقوات الاحتلال تدبر لنا أمراً هذه الليلة.. كونوا على أتم الجاهزية”.

عرين الأسود تتصدى لاقتحام مخيم العين في نابلس

وكانت “عرين الأسود” قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، تصديها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مجموعات عرين الأسود، في بيان لها، أنها اشتبكت مع القوة المقتحمة بإطلاق الرصاص وإلقاء العبوات محلية الصنع .

- Advertisement -

يأتي هذا فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال أن ضابطًا وجنديًا من وحدة “غولاني”، أصيبا بنيران مقاومين أثناء مغادرتهم بعد شن عملية في نابلس.

واقتحمت قوة إسرائيلية، مخيم العين غربي مدينة نابلس، في حين اقتحمت قوة أخرى الجبل الشمالي بالمدينة وحاصرت منزلا دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء عدة من مدينة نابلس وفتشت منزلًا في شارع بيدر واعتقلت أحد المواطنين، وفجرت باب أحد المنازل في مخيم العين، لكنها فشلت في اعتقال أي فلسطيني خلال الاقتحام، بينما أعطبت مركبة عسكرية.

بدوره، صرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن فلسطينيين اثنين أصيبا بشظايا رصاص الاحتلال باليد والرأس خلال اقتحام مخيم العين، إضافة إلى إصابة 10 آخرين بحالات اختناق.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع 13 إصابة بشظايا رصاص حي و10 حالات اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو جديد .. لحظة اغتيال المقاوم نضال خازم في جنين ورصاصة في رأسه لتأكيد القتل!

الهدهد

دون صلاة أو تكفين.. هكذا تم دفن العميل زهير الغليظ بعد رفض أهله دفنه في بلدتهم (شاهد)

الهدهد

إعدام ميداني لمتخابر تعاون مع الاحتلال في استهداف قادة عرين الأسود وهذه اعترافاته (شاهد)

الهدهد

شهيدان في اقتحام جديد لنابلس وعرين الأسود تتصدى (شاهد)

الهدهد

فيديو عملية حوارة الجديدة.. رعب في إسرائيل والمنفذون نجحوا في الفرار

الهدهد

عملية حوارة تثير رعب المستوطنين.. ليث نصار تجنب النساء والأطفال (شاهد)

الهدهد

صحيفة إيرانية تختار إبراهيم النابلسي شخصية العام .. شخصية ملهمة في الأراضي المحتلة

تقارير

“رويترز” تحذر من انتفاضة جديدة.. مقاتلون فلسطينيون شباب ينهضون مع غليان الضفة الغربية!

الهدهد

“عرين الأسود” تتوعد الاحتلال بموجة ثأر وتكشف تفاصيل اغتيال مقاتليها الثلاثة في نابلس

الهدهد

اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين قرب مفرق قرية صرة جنوب غرب نابلس (شاهد)

تقارير

جنين تنزف من جديد..قوات خاصة “مستعربة” تعدم 3 شبان فلسطينيين داخل مركبتهم في بلدة جبع!

الهدهد

اقتحام جنين.. سقوط شهداء والاحتلال يصعد ويمنع دخول المسعفين(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بينها 3 دول عربية.. 12 دولة دعّمت جرائم بشار الأسد ضد السوريين منذ 2011

كيف تكسب المال من هاتفك الذكي؟.. إليك 4 طرق مضمونة

حارس يوفنتوس يتعرض لأزمة صحية خلال مباراة فريقه في الدوري الأوروبي (فيديو)

مفتي سلطنة عمان: آية قرآنية لو طُبقِّت لانتهت مشكلات العالم ولن يكون هناك جائع

العلاقات المصرية التركية.. لماذا مدّ أردوغان البساط الأحمر للسيسي؟

هذا ما أوصى به عالم دين بارز ملك المغرب محمد السادس لنصرة الإسلام

ميريام فارس تستعرض مؤخرتها بـ”فيزون” مثير وصور جريئة للغاية! (شاهد)

غرفة نوم إيلون ماسك قبل الثراء الفاحش.. حقيقة صور غزت تويتر (شاهد)

يُراقص امرأتين.. حقيقة فيديو يشوه سمعة الشيخ وليد مهساس (شاهد)

مفاجأة حول هوية مُسرب “وثائق البنتاغون” وحقيقة رسالته الأخيرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC