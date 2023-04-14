بيان مهم لـ عرين الأسود.. ماذا يخطط الاحتلال في مدينة نابلس؟

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وطن – أصدرت مجموعات عرين الأسود، فجر اليوم الجمعة، تعميمًا مهما لمقاتلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من تمكنها من إحباط هجوم لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مخيم العين.

وقالت عرين الأسود، في التعميم: “إلى جَميع مُقاتِلي مدينة نابلس في كُل مَكان كونوا على أتَّم الاستعداد فقوات الاحتلال تدبر لنا أمراً هذه الليلة.. كونوا على أتم الجاهزية”.

مجموعة "عرين الأسود" في #نابلس: "إلى جميع مقاتلينا كونوا على أتم الاستعداد فالاحتلال يدبر لنا أمراً هذه الليلة"#الجزيرة pic.twitter.com/8z7OILRJ8C — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 14, 2023

عرين الأسود تتصدى لاقتحام مخيم العين في نابلس

وكانت “عرين الأسود” قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، تصديها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مجموعات عرين الأسود، في بيان لها، أنها اشتبكت مع القوة المقتحمة بإطلاق الرصاص وإلقاء العبوات محلية الصنع .

مقاومون يطلقون النار على قوات الاحتلال في مخيم العين بنابلس عقب اقتحامها المستمر للمدينة pic.twitter.com/qSbKVMVC79 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 10, 2023

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يأتي هذا فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال أن ضابطًا وجنديًا من وحدة “غولاني”، أصيبا بنيران مقاومين أثناء مغادرتهم بعد شن عملية في نابلس.

واقتحمت قوة إسرائيلية، مخيم العين غربي مدينة نابلس، في حين اقتحمت قوة أخرى الجبل الشمالي بالمدينة وحاصرت منزلا دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء عدة من مدينة نابلس وفتشت منزلًا في شارع بيدر واعتقلت أحد المواطنين، وفجرت باب أحد المنازل في مخيم العين، لكنها فشلت في اعتقال أي فلسطيني خلال الاقتحام، بينما أعطبت مركبة عسكرية.

بدوره، صرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن فلسطينيين اثنين أصيبا بشظايا رصاص الاحتلال باليد والرأس خلال اقتحام مخيم العين، إضافة إلى إصابة 10 آخرين بحالات اختناق.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع 13 إصابة بشظايا رصاص حي و10 حالات اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.