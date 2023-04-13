كارول سماحة تتصدر التريند برأيها المفاجئ بـ إليسا ولطيفة (فيديو)

وطن– تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التريند بهاشتاج يحمل اسمها، بعد عرض لقاءها في برنامج “مراحل”، مع علي العلياني والذي يعرض على قناة sbc.
خامات مختلفة
وكانت كارول سماحة جريئة وصريحة في إجاباتها، حتى أنها انتقدت مواطنتها الفنانة إليسا، ولطيفة التونسية.
#مراحل_كارول_سماحة ❤️ pic.twitter.com/YjwaLbAJ58
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) April 12, 2023
وقالت كارول سماحة إن صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسقًا في حفل التريونايت.
وتابعت: “كل وحدة منهم كان أداءها جيد.. لكن خامة الأصوات مش لابقة مع بعضها”.
أفضل الأصوات
وأوضحت كارول: “كأصوات، هما خامتين عكس بعض.. والعتب هنا على التنسيق، فكان يجب اختيار خامات أصوات تليق مع بعضها”.
كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت!@latisol@elissakh@CAROLE_SAMAHA@Ali_Alalyani#مراحل_كارول_سماحة #رمضان_عندنا
— SBC channel (@SBC_Channel) April 13, 2023
وحين سألها العلياني عن أفضل أداء في حفل التريونايت، أجابت كارول: “عاصى الحلاني ونجوى ووليد توفيق وصابر الرباعي”.
كارول سماحة: عاصي الحلاني، ونجوى، وليد توفيق، صابر الرباعي هم أفضل من غنى في حفل التريو نايت @assihallani @najwakaram @rebaisaber @WalidToufic @CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/DTy7OscKP3
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 13, 2023
وعن زوجها، رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، أكدت كارول أنه لو عاد بها الزمن، ستترك لبنان وتتزوج مرة أخرى من شخص ليس لبناني.
ماذا لو عاد الزمن بكارول سماحة إلى العام 2013م، هل ستترك لبنان وتتزوج من أبو تالا؟ @CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/sdYNSU8k1b
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 13, 2023
زواج مستقر
وكشفت كارول أن في عائلتها أكثر من حالة زواج مختلط.
كما نفت الفنانة اللبنانية كل الشائعات حول استقرار زواجها.
وقالت كارول إنها كانت تقابل تلك الشائعات بالضحك، بينما زوجها يغضب ويحزن.
كارول سماحة تنفي الشائعات حول انفصالها @CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/cwGSyYKUms
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 13, 2023
وتحدثت كارول سماحة عن سبب قبولها بالزواج من وليد مصطفى، قائلة إنها أحبت فيه إصراره عليها وتمسكه بها وثقته بنفسه.
أشارت كارول إلى أن هذه الأشياء دفعتها لتشعر بأنه يمكنها أن تبني مع هذا الرجل شيئًا.
كارول سماحة: الزواج هو العائلة، وزوجي وليد تمسك فيني حتى أيام خطوبتي من شخص آخر! @CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/VdPv7t0ugv
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 13, 2023
أزمة فيروز وعائلة الرحباني
كما تحدثت كارول سماحة عن الوضع في لبنان قائلة: “ما بصدق ولا بآمن إنه المشكلة في لبنان جاية من برة.. أنا مقتنعة بأن المشكلة بدأت من الداخل”.
كارول سماحة في حديث عن وضع لبنان الحالي @CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/IlMr7Ji5L4
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 13, 2023
وعلقت كارول سماحة على الصراع العائلي بين عائلة عاصي الرحباني وفيروز وعائلة منصور.
وقالت: “ما فيني قول رأيي إلا لما أعرف شو طبيعة الخلاف.. كل اللي بعرفه إنه القصة على الحقوق المادية.. وأكتر من هيك مابعرف”.
في الصراع الرحباني الداخلي بين عائلة عاصي وفيروز وعائلة منصور من هو على حق بالنسبة لكارول سماحة؟@CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/9EPhWtILuk
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 12, 2023
واختارت كارول أغنية “راجعين ياهوى” لفيروز، لتؤديها، مؤكدة على حبها لجارة القمر.
كارول سماحة تغني لفيروز 😍🎶@CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/hsYAiPZC5D
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 12, 2023
لا للقانون
كما كشفت كارول أن والدها من شجعها على العمل في الفن.
وقالت: “عشت عدة بدايات في حياتي لكنني لم أستسلم لمشاكل أو عقبات في حياتي المهنية والشخصية”.
وأضافت: “كنت أتمنى أن أكون مذيعة في بدياتي، وحينما أردت دراسة المحاماة رفض أبي ذلك وشجعني على العمل في الفن”.
كارول سماحة: أبي رفض دخولي المحاماة، وشجعني على دخول الفن! @CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/ynQPNej7sb
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 12, 2023
وأكملت كارول سماحة: “درست الإخراج والتمثيل واعتبرت الأخير مكملًا لموهبة الغناء.. لكنني تعلقت بالتمثيل ولم أخبر أي من أساتذتي بأنني أغني واكتشفوا ذلك في سنة الدراسة الرابعة”.
بين التمثيل والغناء؛ ماذا فضلت كارول سماحة؟ @CAROLE_SAMAHA @Ali_Alalyani #مراحل_كارول_سماحة #قناة_SBC pic.twitter.com/I3iH29gN4a
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 12, 2023
وترى كارول سماحة أن البيئة الفنية أفضل حاليًا بدعم المواهب، بينما أصبحت الشهرة اليوم سطحية خلافًا لما كانت تحتاجه من قبل من مجهود بحسب تعبيرها.