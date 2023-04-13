الخميس, أبريل 13, 2023
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حياتنا

كارول سماحة تتصدر التريند برأيها المفاجئ بـ إليسا ولطيفة (فيديو)

كانت كارول سماحة جريئة وصريحة في إجاباتها حتى أنها انتقدت مواطنتها الفنانة إليسا ولطيفة التونسية

كتب رفيف عبدالله
كارول سماحة تتصدر التريند برأيها المفاجئ بـ إليسا ولطيفة watanserb.com
كارول سماحة
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وطن– تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التريند بهاشتاج يحمل اسمها، بعد عرض لقاءها في برنامج “مراحل”، مع علي العلياني والذي يعرض على قناة sbc.

خامات مختلفة

وكانت كارول سماحة جريئة وصريحة في إجاباتها، حتى أنها انتقدت مواطنتها الفنانة إليسا، ولطيفة التونسية.

وقالت كارول سماحة إن صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسقًا في حفل التريونايت.

وتابعت: “كل وحدة منهم كان أداءها جيد.. لكن خامة الأصوات مش لابقة مع بعضها”.

أفضل الأصوات

وأوضحت كارول: “كأصوات، هما خامتين عكس بعض.. والعتب هنا على التنسيق، فكان يجب اختيار خامات أصوات تليق مع بعضها”.

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وحين سألها العلياني عن أفضل أداء في حفل التريونايت، أجابت كارول: “عاصى الحلاني ونجوى ووليد توفيق وصابر الرباعي”.

وعن زوجها، رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، أكدت كارول أنه لو عاد بها الزمن، ستترك لبنان وتتزوج مرة أخرى من شخص ليس لبناني.

زواج مستقر

وكشفت كارول أن في عائلتها أكثر من حالة زواج مختلط.

كما نفت الفنانة اللبنانية كل الشائعات حول استقرار زواجها.

وقالت كارول إنها كانت تقابل تلك الشائعات بالضحك، بينما زوجها يغضب ويحزن.

وتحدثت كارول سماحة عن سبب قبولها بالزواج من وليد مصطفى، قائلة إنها أحبت فيه إصراره عليها وتمسكه بها وثقته بنفسه.

أشارت كارول إلى أن هذه الأشياء دفعتها لتشعر بأنه يمكنها أن تبني مع هذا الرجل شيئًا.

أزمة فيروز وعائلة الرحباني

كما تحدثت كارول سماحة عن الوضع في لبنان قائلة: “ما بصدق ولا بآمن إنه المشكلة في لبنان جاية من برة.. أنا مقتنعة بأن المشكلة بدأت من الداخل”.

وعلقت كارول سماحة على الصراع العائلي بين عائلة عاصي الرحباني وفيروز وعائلة منصور.

وقالت: “ما فيني قول رأيي إلا لما أعرف شو طبيعة الخلاف.. كل اللي بعرفه إنه القصة على الحقوق المادية.. وأكتر من هيك مابعرف”.

واختارت كارول أغنية “راجعين ياهوى” لفيروز، لتؤديها، مؤكدة على حبها لجارة القمر.

لا للقانون

كما كشفت كارول أن والدها من شجعها على العمل في الفن.

وقالت: “عشت عدة بدايات في حياتي لكنني لم أستسلم لمشاكل أو عقبات في حياتي المهنية والشخصية”.

وأضافت: “كنت أتمنى أن أكون مذيعة في بدياتي، وحينما أردت دراسة المحاماة رفض أبي ذلك وشجعني على العمل في الفن”.

وأكملت كارول سماحة: “درست الإخراج والتمثيل واعتبرت الأخير مكملًا لموهبة الغناء.. لكنني تعلقت بالتمثيل ولم أخبر أي من أساتذتي بأنني أغني واكتشفوا ذلك في سنة الدراسة الرابعة”.

وترى كارول سماحة أن البيئة الفنية أفضل حاليًا بدعم المواهب، بينما أصبحت الشهرة اليوم سطحية خلافًا لما كانت تحتاجه من قبل من مجهود بحسب تعبيرها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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