ريال مدريد يفوز على تشيلسي ونابولي يخسر أمام ميلان بدوري الأبطال (فيديو)

وطن- فاز حامل اللقب ريال مدريد على نظيره الضيف تشيلسي بهدفين نظيفين دون رد، وتلقى نابولي الخسارة أمام ميلان بهدف دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسجل فريق ريال مدريد (الملكي) الهدف الأول، عند الدقيقة ال21 عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما.

مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري الأبطال

وعزز الفريق الملكي الأبيض التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة ال74.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق تشيلسي (البلوز)، بن تشيلويل في الدقيقة ال59، بالبطاقة الحمراء، عقب إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق فريق ريال مدريد على منافسه تشيلسي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 57%.

كما ووصلت عدد تسديدات تشيلسي إلى 7 تسديدات، ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 43%.

👏 بنزيمة: ثالث مدريدستا بأكبر عدد من المبارايات في دوري الأبطال!

🚩 130 مباراة في #UCL @Benzema pic.twitter.com/aeMs50qMEF — ريال مدريد (@realmadridarab) April 12, 2023

مباراة ميلان ضد نابولي

وقاد النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر فريق ميلان بتحقق الفوز على نابولي. بهدف وحيد دون مقابل، في الدقيقة ال40 من زمن مجريات أحداث المباراة.

كما وتعرض نجم فريق نابولي أندري أنجوسيا، للطرد عند الدقيقة ال74. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

وتفوق فريق نابولي رغم الخسارة أمام ميلان على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

مدرجات سان سيرو لا تهدأ من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة 🔴⚫️ تحية واجبة لجماهير الروسونيري بعد المباراة 👏👏#ميلان_نابولي #دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/5qo24uIbPh — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 13, 2023

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق ميلان إلى 12 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 46%.

كما وستجدد المواجهات في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، لحسم الفرق المتأهلة إلى الدور القادم، الثلاثاء، في ال18 من شهر نيسان/ إبريل الجاري.