ريال مدريد يفوز على تشيلسي ونابولي يخسر أمام ميلان بدوري الأبطال (فيديو)

وطن- فاز حامل اللقب ريال مدريد على نظيره الضيف تشيلسي بهدفين نظيفين دون رد، وتلقى نابولي الخسارة أمام ميلان بهدف دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسجل فريق ريال مدريد (الملكي) الهدف الأول، عند الدقيقة ال21 عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وعزز الفريق الملكي الأبيض التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة ال74.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق تشيلسي (البلوز)، بن تشيلويل في الدقيقة ال59، بالبطاقة الحمراء، عقب إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

Defeat in the first leg.#UCL pic.twitter.com/VuwXuygJwg

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2023