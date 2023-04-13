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ريال مدريد يفوز على تشيلسي ونابولي يخسر أمام ميلان بدوري الأبطال (فيديو)

منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

بواسطة
فارس أبو شيحة
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فوز ريال مدريد على تشيلسي watanserb.com
فوز ريال مدريد على تشيلسي
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وطن- فاز حامل اللقب ريال مدريد على نظيره الضيف تشيلسي بهدفين نظيفين دون رد، وتلقى نابولي الخسارة أمام ميلان بهدف دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسجل فريق ريال مدريد (الملكي) الهدف الأول، عند الدقيقة ال21 عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما.

مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري الأبطال

وعزز الفريق الملكي الأبيض التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة ال74.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق تشيلسي (البلوز)، بن تشيلويل في الدقيقة ال59، بالبطاقة الحمراء، عقب إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق فريق ريال مدريد على منافسه تشيلسي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 57%.

ريال مدريد وتشيلسي
ريال مدريد وتشيلسي

كما ووصلت عدد تسديدات تشيلسي إلى 7 تسديدات، ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 43%.

مباراة ميلان ضد نابولي

وقاد النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر فريق ميلان بتحقق الفوز على نابولي. بهدف وحيد دون مقابل، في الدقيقة ال40 من زمن مجريات أحداث المباراة.

كما وتعرض نجم فريق نابولي  أندري أنجوسيا، للطرد عند الدقيقة ال74. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

وتفوق فريق نابولي رغم الخسارة أمام ميلان على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق ميلان إلى 12 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 46%.

نجم ميلان إسماعيل بن ناصر
نجم ميلان إسماعيل بن ناصر

كما وستجدد المواجهات في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، لحسم الفرق المتأهلة إلى الدور القادم، الثلاثاء، في ال18 من شهر نيسان/ إبريل الجاري.

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