لهذا السبب لا تنظف أسنانك مباشرة بعد تناول الشوكولاتة

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وطن– تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى تراكم الترسبات على الأسنان وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب اللثة وتسوس الأسنان.

الشوكولاتة

في حين أن تناول الشوكولاتة باعتدال أمر جيد لصحتنا، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب مشاكل عديدة.

تحدثت أماندا شيهان، أخصائية الدعم الإكلينيكي والتعليمي في TePe، وهي علامة تجارية متخصصة في المنتجات التي تساعد في الحفاظ على صحة الفم، مع صحيفة إكسبرس البريطانية وقالت:“إن كمية السكر العالية في الشوكولاتة يمكن أن تسبب تراكم البلاك الضار الذي إذا ترك على الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تسوسها ويمكن أن يساهم في أمراض اللثة.”

وأضافت:”تناول الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يكون ضارًا بالأسنان. ولهذا يجب عليك عدم غسل أسنانك بعد تناولها مباشرة.”

وأضافت بالقول:”احرص على الانتظار نصف ساعة على الأقل قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول أي شيء يحتوي على حمض أو سكر (مثل الشوكولاتة) للحفاظ على قوة أسنانك.”



وهذا في الواقع مدعوم من قبل جمعية طب الأسنان الأمريكية، التي توصي بترك ما لا يقل عن 30 دقيقة بين الأكل وتنظيف الأسنان بالفرشاة.

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والتي قالت في بيان لها:”انتظر 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة – خاصة إذا كنت قد شربت شي مذاقه حامض مثل الليمون أو الجريب فروت أو الصودا.”

وأضافت:”اشرب الماء أو امضغ علكة خالية من السكر للمساعدة في تنظيف فمك أثناء انتظارك لتنظيف أسنانك.”

وفقا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جرامًا من السكريات الحرة يوميًا وهي السكريات التي تضاف إلى الأطعمة أو المشروبات وغالبًا ما توجد في الشوكولاتة والبسكويت والمشروبات الغازية، وكذلك الأطعمة مثل العسل.



في سياق آخر، يقول الخبراء إن شرب كوب من الماء بعد تناول الأطعمة السكرية، مثل الشوكولاتة، يمكن أن يساعد أيضًا في إزالة أي بقايا أو بكتيريا موجودة على الأسنان.