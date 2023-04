في العُرف الإسرائيلي.. ضرب المصلين بالأقصى أقل فظاعة من لعب كرة القدم بمحيطه

- Advertisement -

وطن – أدينت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع “تويتر”، بتهمة توبيخ أطفال فلسطينيين للعب كرة القدم بالقرب من ساحة المسجد الأقصى ، ووصفتها بأنها تمارس النفاق.

ونشرت الوزارة الإسرائيلية على “تويتر“، مقطع فيديو، لمراهقين يلعبون كرة القدم، وعلقت: “في غضون ذلك ، تقام مباريات كرة القدم بجوار المسجد مباشرة. هل هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على قدسية المكان؟”

What is happening right now at Al-Aqsa?

Following the evening payers of #Ramadan many youngsters entered the Masque & closed the doors, for no reason.

Meanwhile, soccer matches are being held just next to the Mosque.

Is this how the sanctity of the place is being maintained ? pic.twitter.com/mveAfi0EWq

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 8, 2023