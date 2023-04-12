الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفي العُرف الإسرائيلي.. ضرب المصلين بالأقصى أقل فظاعة من لعب كرة القدم...
الهدهد

في العُرف الإسرائيلي.. ضرب المصلين بالأقصى أقل فظاعة من لعب كرة القدم بمحيطه

انتقادات حادة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بعدما وبخت أطفالا يلعبون كرة القدم بمحيط المسجد الأقصى في حين تمارس قوات الاحتلال اعتداءات مروعة ضد المرابطين فيه

كتب خالد السعدي
انتهاكات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى watanserb.com
تتزايد اعتدءات الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك
- Advertisement -

وطن – أدينت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع “تويتر”، بتهمة توبيخ أطفال فلسطينيين للعب كرة القدم بالقرب من ساحة المسجد الأقصى ، ووصفتها بأنها تمارس النفاق.

ونشرت الوزارة الإسرائيلية على “تويتر“، مقطع فيديو، لمراهقين يلعبون كرة القدم، وعلقت: “في غضون ذلك ، تقام مباريات كرة القدم بجوار المسجد مباشرة. هل هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على قدسية المكان؟”

انتقادات حادة

انتقد المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدام كلمة “قداسة” ، على اعتبار أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى على مدى ليلتين متتاليتين الأسبوع الماضي، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وكتب أحدهم: “هل هذا عذرك الأعرج لضرب المصلين بعنف خلال شهر رمضان المبارك؟ المفارقة كثيفة للغاية! أنت تتحدث عن القداسة بينما تتجاهل حياة الفلسطينيين”.

- Advertisement -

وقالت الصحفية يمنى باتيل: “تريد إسرائيل منكم أن تصدقوا أن اقتحامهم العنيف وضربوا فيها الناس أثناء الصلاة ، أقل فظاعة من لعب كرة القدم”.

شارك آخرون لقطات مصلين فلسطينيين يتعرضون للضرب وسحبهم بعنف من قاعة الصلاة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وجاءت تغريدة الوزارة، بعد أيام فقط من اعتداء قوات الاحتلال بوحشية على المصلين الفلسطينيين على مدار يومين متتاليين في المسجد الأقصى، وأسفر الاعتداء عن تكسير النوافذ والأثاث داخل المصلى القبلي.

وقال الناشط معاذ الخطيب: “الأطفال يلعبون في الساحات المحيطة بالمسجد الأقصى ، وليس داخل المسجد نفسه ، وهذا ليس حرامًا شرعيًا ، ولا تدنيسًا لحرمة المسجد” .

وأضاف: “إذا كانت الوزارة مهتمة بحرمة المسجد ، فإننا نتوقع منهم إدانة سب النبي محمد من قبل المستوطنين الذين يقتحمون المسجد ليلا ونهارا.. ونتوقع منهم أن يناديوا على وحشية الشرطة ضد المصلين”.

وأشار التقرير إلى أن ثالث أقدس موقع في الإسلام، وخلال شهر رمضان المبارك ، يصبح مركزًا للسكان المحليين والزوار للتجمع والعبادة والتواصل الاجتماعي.

وتابع الخطيب: “نتوقع أن تكف [قوات الاحتلال] عن ضرب النساء وكسر أذرعهن وسحبهن إلى خارج المسجد حتى يتمكن المستوطنون اليهود المتطرفون الذين يهتفون الموت للعرب من اقتحام المسجد بسلام”، وقال: “هذا ما يدنس المسجد، وليس الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في المجمع”.

مكان للعب وكذلك الصلاة

من الشائع رؤية الأطفال يلعبون ويستمتعون بأنفسهم حول المساجد وداخلها. في الشوارع الضيقة والمزدحمة في القدس الشرقية المحتلة ، تعتبر أراضي المسجد الأقصى مكانًا نادرًا ومعقولًا للأطفال للتمتع بأنفسهم بحرية.

ويوضح الخطيب: “إلى جانب حقيقة أن الملاعب المناسبة نادرة جدًا بسبب التمييز الواضح في تخصيص الميزانية من قبل سلطات الاحتلال تجاه المواطنين العرب في القدس، كانت المساجد تقليديًا مكانًا للتجمعات الاجتماعية والاجتماعات والمناسبات وليس مجرد أماكن.. لذلك يمكن للأطفال الذين يأتون للصلاة في رمضان أيضًا الاختلاط بلعب كرة القدم والغناء والدردشة فقط.”

خلال شهر رمضان ، يملأ الفلسطينيون مجمع المسجد كل ليلة بالاحتفالات والطعام والحلويات ، لا سيما بالقرب من باب العامود.

أصبحت الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة على المصلين الفلسطينيين خلال الشهر الكريم شائعة. في العام الماضي، أصيب أكثر من 170 فلسطينيا واعتقل أكثر من 300 خلال الغارات الإسرائيلية على المسجد خلال الشهر الكريم.

المصدرميدل إيست آي + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رعب إسرائيلي من توحيد جبهة حزب الله وحماس وإيران.. نتنياهو الضعيف تبدَّد حلمه

الهدهد

رئيس حكومة قطر يفضح محاولة الاحتلال تغيير وضع الأقصى التاريخي والقانوني

الهدهد

نجيب ميقاتي يفجر مفاجأة.. من أطلق صواريخ الخميس على إسرائيل؟

الهدهد

ضربات صاروخية متبادلة بين سوريا وإسرائيل.. ما علاقة المسجد الأقصى؟ (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تتضامن مع فلسطين على طريقتها (فيديو)

الهدهد

بعد ساعات من عملية الأغوار.. عملية تل أبيب تُرعب الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد استشهاد مُنفذها.. لماذا؟

تقارير

من لبنان.. صواريخ تمطر إسرائيل وهلع في تل أبيب وحزب الله ينفي مسؤوليته

الهدهد

خديجة بن قنة غاضبة من “نوم وشخير” محمد السادس!

الهدهد

اقتحام الأقصى.. مسقط تُندد والشيخ الخليلي يتنبأ بزوال إسرائيل لهذا السبب

الهدهد

كاتب عماني: فلسطين ليست قضيتي والقرآن ذكر إسرائيل 36 مرة ولم يذكرها

الهدهد

صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

الهدهد

الاحتلال يدنس المسجد الأقصى باعتداءات وحشية.. صرخات النساء تخاطب ضمير العالم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معلومات مثيرة عن مقدم برنامج “قلبي اطمأن”.. جنّسته الإمارات لتحسين صورة ابن زايد

سبب اعتزال حليمة بولند يثير السخرية! (شاهد)

4 خطوات لاجتياز مقابلة العمل بنجاح

اعتداءات الهندوس مستمرة.. لحظة إحراق محال المسلمين وقذف مسجد بالجحارة

فيما يلي عواقب عدم تنظيف المنزل..

تقليد شيرين في “ستديو 23” لم يمر مرور الكرام.. رد فعل صادم من الفنانة!

نوع من الطعام كنت تعتقد أنه من الفواكه الجافة.. لكنه من البقوليات

صورة تغزو السوشال ميديا لتمثال السيدة العذراء مريم في أعماق المحيط الهندي

تفاصيل المكالمة التي “غيرت كل شيء” بين شاكيرا وبيكيه!

5 أشياء لا يمكنك غسلها في الغسالة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC