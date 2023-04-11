نجل أسامة بن لادن: طالبان كانت تبيع المخدرات بأنواعها وتمنع تعاطيها (فيديو)

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وطن- كشف عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الكويتي “عمار تقي”، أن حركة طالبان في زمن والده كانت تبيع الأفيون والحشيش وجميع أنواع المخدرات.

عمر بن لادن يتحدث عن القاعدة زمن والده

وقال عمر بن لادن: “أي جالية أي تواجد لبشر هناك تجد عندهم قطعة أرض صغير فيها زراعة الأفيون والحشيش والخشخاش”.

وأضاف “بن لادن” صاحب الـ 42 عاما المقيم في باريس، أن تلك الممارسات “كانت أحد الركائز المالية لطالبان كقوة من ناحية بيعه لكنهم يحرمون تناوله”.

ونوه نجل زعيم القاعدة السابق، أن “عناصر طالبان أفتوا بأن بيع المخدرات جائز للعدو وكان هناك جنرالات من أمريكا يمارسون هذه التجارة معهم”.

وتطرق عمر بن لادن في المقابلة التلفزيونية التي عرضت قبل أيام على فضائية “القبس” الكويتية، أن والده “كان يميل إلى الاعتدال، عكس ما كان عليه الظواهري”.

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من هو عمر بن لادن؟

عمر بن أسامة بن لادن، هو واحد من أبناء أسامة بن لادن من زوجته الأولى، نجوى غانم، وُلد في عام 1981 وهو الابن الرابع والأكبر بين أبناء أسامة بن لادن.

لا يشارك عمر بن لادن أفكار والده الإرهابية التي أودت به عام 2011، بل اختار طريقا مختلفا تماما في حياته. فهو رسام وكاتب يعيش حاليا في فرنسا.

وُلد عمر بن لادن في جدة بالسعودية، وقضى جزءا من طفولته في معسكرات القاعدة في أفغانستان، حيث تلقى تدريبات عسكرية منذ سن الرابعة عشرة.

ولكنه انفصل عن والده في عام 2000، بعد أن رأى مأساة الحروب والقتل، وأراد أن يكون داعما للسلام في العالم. وقال في مقابلة مع شبكة ABC News: “أحب والدي، لكني لا أحب ما يفعله. إذا كان يُحارب من أجل الإسلام، فأنا أحارب من أجل الإسلام أيضًا، ولكن بطريقة مختلفة. أحارب من خلال نشر رسالة الإسلام كدين رحمة وسلام”.

بعد انفصاله عن والده، عاد عمر بن لادن إلى السعودية، حيث بدأ حياته المهنية كمقاول وتاجر خردة. ثم انتقل إلى قطر، حيث أسس شركة للتطوير العقاري تحت اسم مجموعة بن لادن القطرية، وحصل على عقود كبيرة لتنفيذ مشاريع هامة مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية السريعة والمحطات الهيدروليكية. كما استثمر في استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022.

على الصعيد الشخصي، تزوج عمر بن لادن ثلاث مرات. أول زوجة له كانت سعودية، وأنجب منها ابنا اسمه أحمد. ثاني زوجة له كانت بريطانية كويتية اسمها جين بروان، التي غيرت اسمها إلى زينة محمد بعد زواجها منه.

والتقى بها في مصر عام 2006، وتزوج منها في مراسم إسلامية في مصر والسعودية. لكن الزواج انتهى بالطلاق بعد رفض بريطانيا منحه تأشيرة دخول.

أما ثالث زوجة له فهي فرنسية اسمها نور، التي تزوج منها في فرنسا عام 2017.