الإثنين, أبريل 10, 2023
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محمد أبو تريكة برفقة ابنته وهي تقرأ القرآن بلغة “ركيكة”.. فيديو أثار تفاعلاً واسعاً (شاهد)

سبق وأن نشر محمد أبو تريكة صورة لابنته سدرة وهي ترتدي قميص لاعب ليفربول محمد صلاح

كتب سالم حنفي
ابنة محمد أبو تريكة تقرأ القرآن watanserb.com
سدرة محمد أبو تريكة تقرأ القرآن الكريم
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وطن – نشر لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة مقطع فيديو جميل لابنته الصغرى “سدرة” وهي تقرأ القرآن.

ووفقا للفيديو الذي نشره “أبو تريكة” عبر حسابه على “انستغرام” فقد ظهرت “سدرة” وهي تتلو سورة “الفتح” بلكنة عربية ضعيفة بعض الشيء، في حين قام نجم النادي الأهلي السابق بتشجيعها.

ويبدو أن اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة يبذل مجهودا كبيرا ومحمودا في تعليم بناته للغة العربية وقراءة القرآن الكريم وحفظه، خاصة وأنه غير مقيم في مصر منذ سنوات عديدة.

تفاعل وإشادة لمتابعين بالفيديو

وأثار المقطع المنشور ردود افعال قوية تم رصدها من خلال التعليقات، حيث عبر المتابعون عن فرحتهم بما شاهدوه، داعين الله أن يبارك له فيها وفي أخواتها.

وفي هذ السياق قال ياسر الشنواني معبرا عن إعجابه بالفيديو: “ماشاء الله الله اكبر ربنا يبارك فيها وفي اخواتها يارب “.

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وقال آخر: “ما شاء الله ..ربنا يباركلك فيها ويبارك ف اولادنا جميعا ويجعلهم من حفظة القرآن الكريم “.

وعبرت متابعة أخرى عن إعجابها بالقول: “ياروحي ماشاءالله تبارك الله ربي يحفظها ويبارك فيها يارب”.

وانتقد آخر لغة ابنة أبو تريكة الركيكة قائلا: “انت مدخلها مدرسة International ولا ايه ياعم الناس..قرائتها قراءة بنت اجنبية مش العربيه لغتها الاساسية “.

ابنة أبو تريكة بقميص محمد صلاح

وسبق وأن نشر محمد أبو تريكة في سبتمبر/أيلول صورة لابنته سدرة وهي ترتدي قميص مواطنه، محمد صلاح، نجم ليفربول.

وظهرت سدرة في الصورة الأولى واقفة على قدم واحدة ثم وضعت يديها تحت ذقنها، وهذا ما يفعله صلاح عند تسجيله الأهداف.

كما ظهرت في الثانية بعد أن التقطت الصورة من خلف القميص، ليظهر اسم صلاح مع الرقم 11.

يشار إلى أن أبو تريكة لديه ولدان توأم هما سيف وأحمد، إضافة إلى ثلاث بنات هن مودة ورقية وسدرة.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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