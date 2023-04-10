محمد أبو تريكة برفقة ابنته وهي تقرأ القرآن بلغة “ركيكة”.. فيديو أثار تفاعلاً واسعاً (شاهد)

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وطن – نشر لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة مقطع فيديو جميل لابنته الصغرى “سدرة” وهي تقرأ القرآن.

ووفقا للفيديو الذي نشره “أبو تريكة” عبر حسابه على “انستغرام” فقد ظهرت “سدرة” وهي تتلو سورة “الفتح” بلكنة عربية ضعيفة بعض الشيء، في حين قام نجم النادي الأهلي السابق بتشجيعها.

View this post on Instagram A post shared by محمد ابوتريكة (@aboutrikamohammed)

ويبدو أن اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة يبذل مجهودا كبيرا ومحمودا في تعليم بناته للغة العربية وقراءة القرآن الكريم وحفظه، خاصة وأنه غير مقيم في مصر منذ سنوات عديدة.

تفاعل وإشادة لمتابعين بالفيديو

وأثار المقطع المنشور ردود افعال قوية تم رصدها من خلال التعليقات، حيث عبر المتابعون عن فرحتهم بما شاهدوه، داعين الله أن يبارك له فيها وفي أخواتها.

وفي هذ السياق قال ياسر الشنواني معبرا عن إعجابه بالفيديو: “ماشاء الله الله اكبر ربنا يبارك فيها وفي اخواتها يارب “.

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وقال آخر: “ما شاء الله ..ربنا يباركلك فيها ويبارك ف اولادنا جميعا ويجعلهم من حفظة القرآن الكريم “.

وعبرت متابعة أخرى عن إعجابها بالقول: “ياروحي ماشاءالله تبارك الله ربي يحفظها ويبارك فيها يارب”.

وانتقد آخر لغة ابنة أبو تريكة الركيكة قائلا: “انت مدخلها مدرسة International ولا ايه ياعم الناس..قرائتها قراءة بنت اجنبية مش العربيه لغتها الاساسية “.

ابنة أبو تريكة بقميص محمد صلاح

وسبق وأن نشر محمد أبو تريكة في سبتمبر/أيلول صورة لابنته سدرة وهي ترتدي قميص مواطنه، محمد صلاح، نجم ليفربول.

وظهرت سدرة في الصورة الأولى واقفة على قدم واحدة ثم وضعت يديها تحت ذقنها، وهذا ما يفعله صلاح عند تسجيله الأهداف.

كما ظهرت في الثانية بعد أن التقطت الصورة من خلف القميص، ليظهر اسم صلاح مع الرقم 11.

ابنة أبوتريكة بقميص محمد صلاح 🇪🇬⚽️ pic.twitter.com/hegNVUnFwr — Yallakora (@Yallakoranow) September 1, 2022

يشار إلى أن أبو تريكة لديه ولدان توأم هما سيف وأحمد، إضافة إلى ثلاث بنات هن مودة ورقية وسدرة.