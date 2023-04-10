مايا جاما تستعرض صدرها بصورة جريئة بعد أنباء عن علاقتها بـ ليوناردو دي كابريو (شاهد)

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وطن– استعرضت مايا جاما، صدرها العالي، في صورة جديدة بتيشرت كروشيه مكشوف.

جمال طبيعي مذهل

كانت عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الصومالية، جاهزة للصيف في آخر صورة لها.

حيث كشفت مايا (28 عاماً)، صدرها وهي ترتدي تيشرت أبيض مصنوع من الكروشيه.

استكملت مايا جاما إطلالتها بنظارة شمسية، وزوج أنيق من الأقراط الذهبية.

وأبقت مايا وجهها خالياً من المكياج لتعرض جمالها الطبيعي المذهل.

مايا جاما وليوناردو دي كابريو

في لقطة أخرى، وضعت مايا واقيًا للشمس وقميص بيكيني صغير منقوشاً باللون الأزرق أثناء استعدادها لعطلة عطلة عيد الفصح.

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تأتي صور مايا التي نشرتها “ديلي ستار“بعد أن ترددت شائعات بأنها كانت تواعد نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو.

ونفى الرجل البالغ من العمر 48 عامًا منذ ذلك الحين الشائعات القائلة بأن الزوجين كانا يتواعدان بعد أن أخبر المصدر صحيفة ذا صن أنهما كانا في “سلسلة من المواعيد” و “على اتصال منتظم”.

وكشف المصدر: “لقد خرج كلاهما مؤخرًا من علاقات طويلة الأمد ، لذا لم يندفع أي منهما إلى أي شيء – إنهم يستمتعون ويرون كيف ستسير الأمور”.

ملهى ليلي في باريس

وبحسب ما ورد أمضوا وقتًا معًا في نيويورك الشهر الماضي وشوهدا يحتفلان معًا في ملهى ليلي في باريس.

وأضاف المصدر: “إنهم يعيشون في بلدان مختلفة ، وقد كانت لمايا علاقة طويلة المدى من قبل وتعلم أنها صعبة ، لذا فهم يأخذون الأمور يومًا بعد يوم ويعيشون اللحظة”.

يزعم أيضًا أن ليو أرسل إلى مايا باقة من الورود بعد لقاءه بمايا من خلال صديق مشترك.

جيجي حديد

تابع المصدر: “لقد كان ليو بالتأكيد يستدعيها رغم أنه يحب قضاء الوقت معها”.

كان النجم الفائز بالأوسكار مرتبط سابقًا بعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد بعد أن شوهدا معًا في حفلة ما بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار بيونسيه وجاي زي في شاتو مارمونت الأسطوري ، لكن الرومانسية بين الزوجين “تلاشت”.