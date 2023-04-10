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إعدام صدام حسين.. مهمة خاصة لـ 5 أشخاص وهذا ما فعلوه بعد التأكد من موته

القاضي منير حداد الذي كان يرأس اللجنة المشرفة على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل أثار الجدل بتصريحاته

كتب باسل النجار
إعدام صدام حسين watanserb.com
إعدام صدام حسين
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وطن- كشف القاضي منير حداد، الذي حضر عملية إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فجر يوم عيد الأضحى لعام 2006، تفاصيل جديدة عن عملية الإعدام، وحدّد المدة التي استغرقتها.

تفاصيل جديدة عن عملية إعدام صدام حسين

وبحسب موقع “رووداو” العراقي المحلي، فإنّ القاضي منير حداد، لفت إلى أنّ عدداً من القضاة حينها امتنع عن التوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين.

“حداد” كان يرأس في ذلك التوقيت اللجنة المشرفة على تنفيذ حكم الإعدام بحقّ الرئيس العراقي الراحل، ونائباً لرئيس محكمة الاستئناف في المحكمة العراقية العليا للجرائم.

وأوضح القاضي العراقي أنّ عملية الإعدام “استغرقت 35 دقيقة، وامتنع عدد من القضاة عن التوقيع على تنفيذ الحكم، فأرسل مجلس القضاء الأعلى من يمثله”.

وتابع أنه تمّ نقل صدام حسين إلى سجن لغرض تنفيذ حكم الإعدام فيه، وأنّ السجن المذكور كان مقرّ مديرية الاستخبارات العسكرية في السابق، وكان نظام صدام حسين ينفذ فيه أحكام الإعدام بحقّ المناوئين له.

وأوضح أنّ صدام كان الشخصية السياسية الأولى التي جرى إعدامها في ذلك المكان بعد 2003.

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وكذلك هو الشخص الرابع والستين الذي يجري إعدامه هناك، فقد تمّ قبل ذلك إعدام 63 من أعضاء تنظيم القاعدة بتهمة الإرهاب في ذلك الموقع، يقول منير حداد.

ويمضي منير حداد في رواية القصة، ويقول: “كانت الساعة 10:00 من ليلة (29 كانون الأول) كنت أعرف أنه سيجري إعدام صدام”.

تفاصيل عن عملية إعدام صدام حسين
تفاصيل عن عملية إعدام صدام حسين

5 أشخاص كانوا مكلّفين بمهامّ وواجبات رسمية

وتابع: “أبلغت في الساعة الـ12:00 بالاستعداد للتوجه إلى موقع تنفيذ الإعدام. توجّهنا إلى منزل نوري المالكي، رئيس الوزراء حينها، في المنطقة الخضراء وانتظرنا حتى الفجر ثم اتجهنا إلى موقع التنفيذ بواسطة مروحية”.

وكشف محضر تنفيذ حكم الإعدام أيضاً عن حضور خمسة أشخاص، كانوا مكلفين بمهامّ وواجبات رسمية عند تنفيذ الحكم، كما يكشف عن توقيت التنفيذ ومدته.

وأضاف أنه، “في وقت تنفيذ الإعدام كان عددنا 14 شخصاً من ضمنهم الخمسة الموقعون على المحضر، وكانوا جميعاً من حزب الدعوة ومن مكتب المالكي”.

جدير بالذكر، أنّ منير حداد ولد سنة 1964 لعائلة كردية فيلية ببغداد، وهاجر بسبب معارضته للنظام السابق إلى الخارج ليعود إلى بلده في العام 2003.

وحسب المحضر، تمّ إعدام صدام حسين شنقاً في الساعة الـ06:10 من صباح يوم السبت (30 كانون الأول 2006).

ويشير المحضر في جانب آخر منه، إلى أنّه أغلق بتوقيع كلّ الحاضرين بعد التأكد من موت صدام حسين.

المصدرموقع "رووداو" العراقي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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