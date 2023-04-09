بسبب “ياميش رمضان”.. زوج ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة وما حدث لا يصدق!

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وطن – اهتز الشارع المصري على وقع جريمة شنعاء عاشتها منطقة دهشور التابعة لمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، حيث أقدم رجل على قتل زوجته التي تدعى فاطمة سعيد (20 عاما)، وتعمل ممرضة بأحد مستشفيات القاهرة بعد أن سدد 3 طعنات في صدرها، وتركها غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة.

زوج مصري يقتل زوجته بطريقة بشعة

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية فإن ذلك حدث، بسبب نقاش احتدم بين الزوج وبين زوجته العروس الجديدة، لعدم اهتمام أهل زوجته بجلب “ياميش رمضان”، كعادة يفعلها أهل الزوجة في بداية الزواج.

وفي مصر تعتاد بعض الأسرة على إرسال “ياميش رمضان” لابنتهم المتزوجة حديثًا، وخصوصا في السنوات الأولى من الزواج.

والدة الممرضة فاطمة "عروس أكتوبر" تقول إن زوج ابنتها قتلها بعد مشاجرات بينهما بسبب عدم زيارتها لهما بـ"ياميش رمضان" pic.twitter.com/ISdWE2bfkT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 9, 2023

وهي الواقعة التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأثارت حالة من التعاطف مع الزوجة التي تزوجت زميلها في العمل منذ 6 أشهر، بعد قصة حب، لكن الخلافات عرفت الطريق إليهما وكثيرًا ما تعدى عليها بالضرب، وأصابها في جسدها بعدة جروح.

مشادة كلامية أدت للقتل

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية نقلته وسائل الإعلام، قال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، نتيجة خلافات زوجية، ما دفعه إلى استلال سكين من المطبخ، وطعنها طعنة نافذة، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها.

جريمة جديدة.. مصري يقتل زوجته طعنًا بعد 5 اشهر زواج لأن أهلها لم يجلبوا له "ياميش رمضان". pic.twitter.com/LtP4vboA8d — Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 8, 2023

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وأمرت النيابة العامة، بحبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته، طعنًا بالسكين.

وأوضحت والدة الزوجة المقتولة في تصريحات لموقع “القاهرة 24“، أن زوج ابنتها قام بتقييدها وأحدث بعض الحروق في جسدها، فضلًا عن أنه طعنها بالسكين مما تسبب ذلك في وفاتها على الفور”.

وتابعت: “أمه السبب حرضته يقتل بنتي عشان ياميش رمضان، أنا عاوزة القصاص وحق بنتي اللي ماتت عشان موسم رمضان”.

وبحسب والدة الزوجة المجني عليها، فإن هناك خلافات نشبت بين ابنتها وزوجها وحماتها بسبب عدم زيارتهم لها من أجل إعطاءها ياميش رمضان، والذي يقصد به “الأطعمة المجففة والمكسرات التي يتم استخدامها في عدد من الوصفات الرمضانية كالحلويات والمشروبات”.