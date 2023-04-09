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بسبب “ياميش رمضان”.. زوج ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة وما حدث لا يصدق!

مصري قتل زوجته طعنا بالسكين وتركها غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة بسبب "ياميش رمضان"

كتب خالد الأحمد
قتل فاطمة سعيد watanserb.com
أقدم مصري على قتل زوجته فاطمة سعيد بسبب "ياميش رمضان"
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وطن – اهتز الشارع المصري على وقع جريمة شنعاء عاشتها منطقة دهشور التابعة لمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، حيث أقدم رجل على قتل زوجته التي تدعى فاطمة سعيد (20 عاما)، وتعمل ممرضة بأحد مستشفيات القاهرة بعد أن سدد 3 طعنات في صدرها، وتركها غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة.

زوج مصري يقتل زوجته بطريقة بشعة

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية فإن ذلك حدث، بسبب نقاش احتدم بين الزوج وبين زوجته العروس الجديدة، لعدم اهتمام أهل زوجته بجلب “ياميش رمضان”، كعادة يفعلها أهل الزوجة في بداية الزواج.

وفي مصر تعتاد بعض الأسرة على إرسال “ياميش رمضان” لابنتهم المتزوجة حديثًا، وخصوصا في السنوات الأولى من الزواج.

وهي الواقعة التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأثارت حالة من التعاطف مع الزوجة التي تزوجت زميلها في العمل منذ 6 أشهر، بعد قصة حب، لكن الخلافات عرفت الطريق إليهما وكثيرًا ما تعدى عليها بالضرب، وأصابها في جسدها بعدة جروح.

مشادة كلامية أدت للقتل

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية نقلته وسائل الإعلام، قال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، نتيجة خلافات زوجية، ما دفعه إلى استلال سكين من المطبخ، وطعنها طعنة نافذة، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها.

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وأمرت النيابة العامة، بحبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته، طعنًا بالسكين.

وأوضحت والدة الزوجة المقتولة في تصريحات لموقع “القاهرة 24“، أن زوج ابنتها قام بتقييدها وأحدث بعض الحروق في جسدها، فضلًا عن أنه طعنها بالسكين مما تسبب ذلك في وفاتها على الفور”.

وتابعت: “أمه السبب حرضته يقتل بنتي عشان ياميش رمضان، أنا عاوزة القصاص وحق بنتي اللي ماتت عشان موسم رمضان”.

وبحسب والدة الزوجة المجني عليها، فإن هناك خلافات نشبت بين ابنتها وزوجها وحماتها بسبب عدم زيارتهم لها من أجل إعطاءها ياميش رمضان، والذي يقصد به “الأطعمة المجففة والمكسرات التي يتم استخدامها في عدد من الوصفات الرمضانية كالحلويات والمشروبات”.

المصدرالقاهرة 24 + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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