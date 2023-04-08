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ابنة عمرو دياب تتضامن مع فلسطين على طريقتها (فيديو)

نشرت جنا دياب مقطعاً من لقاء الفنان الفرنسي فلسطيني الأصل سان ليفانت في أحد البرامج الشهيرة وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تتضامن مع فلسطين على طريقتها (فيديو) watanserb.com
جنا دياب
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وطن– في خطوة مفاجئة، علقت جنا دياب، ابنة عمرو دياب، على التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجد الأقصى وقامت باعتقال مئات المصلين.

سان ليفانت

في البداية، نشرت جنا دياب مقطعاً من لقاء الفنان الفرنسي فلسطيني الأصل، سان ليفانت في أحد البرامج الشهيرة وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.

ويقول سانت ليفانت في اللقاء: “لقد قلت سابقاً أن لدي امتيازاً بكوني فلسطيناً.. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأقول إنه في الأيام القليلة الماضية، القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان”.

وتحدث ليفانت عن سبب شعوره بالانتماء لفلسطين، كونه نشأ فيها.

تركيبة معقدة

ولد ليفانت في القدس، ووالدته نصف فرنسية ونصف جزائرية. أما والده صربي ونصف فلسطيني.

وقد نشأ كلا والديه في الجزائر. لكنهم قرروا ، في أوائل التسعينيات ، بعد اتفاقيات أوسلو ، أن فلسطين ستكون حرة.

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لذا ذهبوا إلى العيش في غزة في أوائل الثمانينيات. وقد بنى والده بالفعل فندقًا هناك ، حيث نشأ سان واسمه الحقيقي  مروان عبد الحميد .

وسبق أن وصف حياته في غزة بأنها أفضل سنوات عمره.

ما هو الإرهاب؟

ثم نشرت جنا صورة كُتب عليها “ماهو الإرهاب؟ هو أن تهاجم فسلطينيين غير مسلحين، خلال شهر رمضان، كل عام”.

الصورة التي نشرتها جنا عبر ستوري انستجرام

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية، واعتقلت أكثر من 500 فلسطيني قبل ساعات من عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ اليوم، الأربعاء، ويستمرّ أسبوعاً.

وتداول ناشطون صوراً وثّقت قيام الشرطة الإسرائيلية بجرّ النساء واعتقال الرجال في أثناء إخراجها المصلين من باحات المسجد الأقصى، كما أظهرت اعتداءها بالضرب على المعتكفين وتكبيل أرجلهم في أثناء اعتقالهم.

اقتحامات واعتقالات وقصف

وعقب إخراج المعتكفين والمصلين بعد أدائهم صلاة الفجر، اقتحم مستوطنون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لاحقاً، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على موقعين للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية موقعين للمقاومة الفلسطينية بالقرب من الحدود في شمال وجنوب قطاع غزة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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