ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 مع نهاية الجولة ال29

وطن- يتربع فريق أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي مع نهاية منافسات الجولة ال29.

وشهدت أبرز نتائج مباريات الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وفوز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين دون مقابل.

وتلقى فريق تشيلسي الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين دون رد، كما وتعادل فريق إيفرتون أمام توتنهام بهدف لكليهما.

وستبدأ منافسات الجولة الافتتاحية من حساب الجولة ال30، السبت، بمواجهة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.

كما وستختتم الجولة بمواجهة ليفربول وأرسنال في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، الأحد، داخل ملعب (الآنفيلد).

وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، مع ختام منافسات الجولة ال29، كما يلي:

أرسنال 72 نقطة.

مانشستر سيتي 64 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 53 نقطة.

مانشستر يونايتد 53 نقطة.

توتنهام 50 نقطة.

برايتون 46 نقطة.

أستون فيلا 44 نقطة.

ليفربول 43 نقطة.

برينتفورد 43 نقطة.

فولهام 39 نقطة.

تشيلسي 39 نقطة.

Here's how the #PL table looks at the end of Matchweek 29 ⬇️ pic.twitter.com/wpwfzTdlp8

— Premier League (@premierleague) April 5, 2023