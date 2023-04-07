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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 مع نهاية الجولة ال29

أرسنال يُوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 8 نقاط

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
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وطن- يتربع فريق أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي مع نهاية منافسات الجولة ال29.

وشهدت أبرز نتائج مباريات الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وفوز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين دون مقابل.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي 2023

وتلقى فريق تشيلسي الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين دون رد، كما وتعادل فريق إيفرتون أمام توتنهام بهدف لكليهما.

وستبدأ منافسات الجولة الافتتاحية من حساب الجولة ال30، السبت، بمواجهة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.

أرسنال
أرسنال

كما وستختتم الجولة بمواجهة ليفربول وأرسنال في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، الأحد، داخل ملعب (الآنفيلد).

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، مع ختام منافسات الجولة ال29، كما يلي:

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أرسنال 72 نقطة.

مانشستر سيتي 64 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 53 نقطة.

مانشستر يونايتد 53 نقطة.

توتنهام 50 نقطة.

برايتون 46 نقطة.

أستون فيلا 44 نقطة.

ليفربول 43 نقطة.

برينتفورد 43 نقطة.

فولهام 39 نقطة.

تشيلسي 39 نقطة.

كريستيال بالاس 30 نقطة.

ليدز يونايتد 29 نقطة.

وولفرهامبتون 28 نقطة.

وست هام يونايتد 27 نقطة.

إيفرتون 27 نقطة.

نوتينغهام فورست 27 نقطة.

بورنموث 27 نقطة.

ليستر سيتي 25 نقطة.

ساوثهامبتون 23 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما وآتى أبرز جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يلي:

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 28 هدفاً.

هاري كين (توتنهام) 22 هدفاً

هالاند لاعب مانشستر سيتي
هالاند لاعب مانشستر سيتي

إيفان توني (برينتفورد) 17 هدفاً.

ماركوس راشفورد 15 هدفاً.

غابرييل مارتينيلي (أرسنال) 13 هدفاً.

المصدروطن + الدوري الإنجليزي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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