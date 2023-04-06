الخميس, أبريل 6, 2023
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فضيحة كروية.. ساعدوا الفريق الخصم على تسجيل أهداف في مرماهم والسبب غريب! (فيديو)

السلطات في البرازيل أحالت 9 لاعبين من فريق "سي تي إي كولاتينا" للتحقيق بسبب الاشتباه بهم في تسهيل مهمة تسجيل الأهداف للفريق المنافس

كتب فهمي الورغمي
فضيحة في كرة القدم البرازيلية watanserb.com
فضيحة في كرة القدم البرازيلية
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وطن- فتح القضاء البرازيلي واتحاد كرة القدم، قضية في شبهة فساد وتلاعب بالنتائج خلال إحدى المباريات ببطولة كأس “إسبيريتو سانتو” المحلية.

فضيحة في كرة القدم البرازيلية

وحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية فإن 9 لاعبين من فريق “سي تي إي كولاتينا”، أحيلوا للتحقيق بسبب الاشتباه بهم في تسهيل مهمة تسجيل الأهداف للفريق المنافس.

وكان فريق “سي تي إي كولاتينا” من ولاية إسبيريتو سانتو، قد خسر أمام منافسه “ريو برانكو” برباعية نظيفة، ولكن طريقة تسجيل الأهداف أثارت جدلا واسعا.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن لاعبي “سي تي إي كولاتينا” تساهلوا في بعض اللقطات مع منافسهم من أجل الاستفادة من “مراهنات” غير قانونية.

الهدفين الأخيرين هما الأكثر شبهة

وتؤكد “ماركا” إلى أن الهدفين الأخيرين من الرباعية هما الأكثر شبهة في المباراة التي أقيمت لحساب الدور السادس من البطولة.

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وأضافت الصحيفة أن “دفاع سي تي إي كولاتينا لعب دور البطولة في مسرحية لا يمكن تصورها في مباراة كرة قدم احترافية”.

وتابعت أن “الطريقة التي سُجلت بها الأهداف كانت كما لو كان الفريق مصمما على التسجيل في مرماه، وهذا يؤكد أن اللاعبين من الممكن أنهم استفادوا من المراهنات”.

وفي الأثناء نشر “ويفرتون بيتروليو” حارس مرمى “سي تي إي كولاتينا” منشورا عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، كتب فيه “إن استمرت المراهنات، فلن تكون هناك كرة قدم كما كانت من قبل”.

وتابع: “إذا كانوا يخططون للسرقة، فإنهم يصبحون قطاع طرق ولصوصا ويمنعون لعب كرة القدم بنزاهة”.

المصدرماركا ،توتير، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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