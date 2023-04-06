الخميس, أبريل 6, 2023
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رياضة

حكم بالسجن ضد إلياس شتي بعد اعترافه باللمس الجنسي لفتاة في ملهى ليلي

اللاعب الجزائري اعترف بلمسه الفتاة المدعية عليه وقضت المحكمة بسجنه 4 أشهر مع وقف التنفيذ ضده

كتب فهمي الورغمي
اعتراف إلياس شتي باللمس الجنسي لفتاة في ملهى ليلي watanserb.com
اللاعب الجزائري الدولي إلياس شتي
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وطن– حُكم على اللاعب الجزائري الدولي إلياس شتي، الذي يلعب في صفوف “أنجيه” الفرنسي في دوري الدرجة الأولى، الخميس، بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي.

الحكم بالسجن على إلياس شتي

تم الحكم على الظهير الأيسر البالغ من العمر 28 عامًا، بعد أن اعترف باللمس الجنسي لفتاة في ملهى ليلي في 4 ديسمبر.

وأدت حادثة شتي والفتاة المشار لها، مباشرة إلى استقالة عبد البوحزامة، مدرب نادي أنجيه، بعد أن أدلى المدرب حينها بتعليقات غير لائقة دعما للاعب.

وبحسب المصادر، قال “بوحزامة” للاعبيه في حديث للفريق قبل المباراة: “ليس الأمر بهذه الخطورة، لقد لمسنا جميعًا فتيات”، لتبرير ضم الشتي إلى التشكيلة.

اتهام شتي بالتحرش في فرنسا

وأضافت ذات المصادر أن الدولي الجزائري اعترف أمام المحكمة بالتهم الموجهة إليه، وأنه بالفعل قام بعملية لمس جنسي لفتاة في أحد الملاهي الليلة في فرنسا، خلال فترة التوقف الكروي الذي شهدته الدوريات الأوروبية بسبب بطولة كأس العالم 2022.

وأشارت ذات المصادر إلى أن إلياس شتي، تم التحقيق معه من طرف الشرطة الفرنسية، حيث اعترف بالتهم المنسوبة إليه في هذه القضية.

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وانضم “شتى” إلى نادى أنجيه الفرنسي في صفقة مدتها 4 سنوات في يوليو 2022.

ولم يفز أنجيه الفرنسي في أي مباراة خلال الـ 21 مباراة الماضية في الدوري الفرنسي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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