الخميس, أبريل 6, 2023
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حياتنا

القبض على زوجين يصوران مشاهد إباحية وممارسة جنس فموي على صخرة مقدسة! (شاهد)

الواقعة اثارت غضبا كبيرا استدعت تدخل عمدة المدينة

كتب وطن
كاتي بليك تمارس الجنس على صخرة غواتابي watanserb.com
عارضة الأزياء كاتي بليك
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وطن – أثارت عارضة أزياء OnlyFans بالغضب بعد أن شوهدت هي وزملائها النجوم وهم يصورون مقطع فيديو بذيء على معلم مقدس.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، فقد وقعت العارضة كاتي بليك في قلب عاصفة مثيرة للجدل بعد أن صعدت هي وشريكها زاك درجات صخرة غواتابي في إل بينول بكولومبيا.

وأظهر الشريط المثير للجدل أن زاك قد أسقط بنطاله بينما عرضت كاتي مؤخرتها قبل أداء فعل جنسي على شريكها ، وتحميل الفيديو على بورنو.

وقالت الصحيفة إن المقطع ، الذي أظهر الزوج في مكان هادئ على الصخرة الشائنة ، شوهد أكثر من 115000 مرة خلال ساعات قليلة فقط وألقى بهما في دائرة الضوء.

ولم تظهر كاتي أي ندم على أفعالها على الصخرة الشهيرة ، ردت على النقاد الذين يعتقدون أنها لا ينبغي أن تمارس الجنس في الأماكن العامة.

كاتي بليك تمارس الجنس على صخرة غواتابي
العارضة كاتي بليك لم تندم على المشاهد الجنسية التي صورتها على الصخرة المقدسة

وفي فيلمها الإباحي الأخير “تم اكتشاف كاتي بليك من قبل السياح الذين يمارسون الجنس في بيدرا ديل بينول ، غواتابي ، أنتيوكيا ، كولومبيا” ، يبدو أن النجمة أكثر من سعيدة بالكشف عن الجميع في الأماكن العامة.

تعليق كاتي بليك على موجة الغضب ضدها

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وقالت عن رد الفعل العنيف: “أتعرض للنقد لأنني أصنع مقاطع فيديو إباحية في الأماكن العامة بينما أصنعها بالفعل في المعالم التاريخية”.

خاطبت كاتي رد الفعل العنيف ، الذي شهد تدفق انتقادات من المسؤولين بما في ذلك رئيس البلدية المحلي ، مع منشور على حسابها على انستغرام.

وقال خوان سيباستيان بيريز ، العمدة المحلي ، إن الحادث سيشهد ردًا من المسؤولين الحكوميين الذين يعملون الآن على تشديد الأمن في المنطقة.

وأوضح أن زيادة الدوريات ستقلل من عدد الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم أثناء الحدث في معالمهم الشهيرة.

كاتي بليك تمارس الجنس على صخرة غواتابي
العارضة كاتي بليك

ما هي صخرة غواتابي؟

وصخرة “غواتابي” لها روابط دينية ، وبالنسبة للعديد من السكان القدامى في المنطقة ، فقد وفروا مكانًا للعبادة ، وهو شيء يبدو أنه قد فقد في كاتي.

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت كاتي وزاك ستواجهان إجراءات الشرطة بسبب فعلهما الجنسي القائم على موسيقى الروك.

كاتي بليك تمارس الجنس على صخرة غواتابي
صخرة غواتابي المقدسة
المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
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