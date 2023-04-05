الأربعاء, أبريل 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدكاتب عماني: فلسطين ليست قضيتي والقرآن ذكر إسرائيل 36 مرة ولم يذكرها
الهدهد

كاتب عماني: فلسطين ليست قضيتي والقرآن ذكر إسرائيل 36 مرة ولم يذكرها

الكاتب العماني سالم الخلاسي فجر غضب العمانيين والعرب بدعمه للاحتلال على حساب الفلسطينيين الذين اتهمهم بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية

كتب باسل النجار
اقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى watanserb.com
اقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى
- Advertisement -

وطن- فجر الكاتب العماني المثير للجدل سالم الخلاسي، موجة غضب واسعة بين العمانيين عبر مواقع التواصل بعد إعلان دعمه لإسرائيل ومهاجمة الفلسطينيين، على خلفية الاعتداءات الأخيرة من قبل الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى.

وتسيطر حالة من الهدوء الحذر الآن على محيط المسجد الأقصى بعد اقتحام شرطة الاحتلال، وبدأ المصلون فى إزالة آثار التخريب. واعتقل الاحتلال 400 شخص في صفوف المعتكفين، عقب انتشار شرطي داخل باحات الأقصى، وأطلق وابلًا من الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، ما أدى لتحطم نوافذ المسجد واندلاع حريق داخل المسجد القبلي.

الكاتب العماني سالم الخلاسي يهاجم فلسطين ويدعم إسرائيل

وعلى خلفية هذه الاعتداءات الغاشمة شن العديد من النشطاء العرب هجوما عنيفا على الاحتلال وحكومته عبر مواقع التواصل، وأدانوا انتهاكات الاحتلال الغاشمة بحق الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك.

إلا أن الكاتب العماني سالم الخلاسي، كان له رأيا آخر فجر غضب العمانيين والعرب على حد سواء، حيث عبر صراحة عن دعمه لإسرائيل ضد الفلسطينيين، وتصريحه بأن “فلسطين ليست قضيته” حسب وصفه.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قال “الخلاسي”: “فلسطين ليست قضيتي وكفى متاجرة ونهب الأموال واستعطاف الناس باسم القضية.”

الكاتب العماني سالم الخلاسي يهاجم فلسطين ويدعم إسرائيل
الكاتب العماني سالم الخلاسي يهاجم فلسطين ويدعم إسرائيل
- Advertisement -

وتابع متهما الفلسطينيين بالمتاجرة بقضيتهم:”فقد أصبحت مسرحية سمجة لا تنطلي على كل ذي لب و بصيرة.”

ولم يكتف بمهاجمة الفلسطينيين بل عبر عن دعمه للاحتلال صراحة بقوله:”إسرائيل ذكرت في القرآن الذي يؤمن به المسلمين ٣٦ مرة، ولم تذكر فلسطين حتى تلميحًا، آن الأوان لوضع النقاط على الحروف و كفى تهجيرًا، و من أراد الجهاد فليذهب اليهم من غير ضجيج و لا تحريض.”

وتسببت تغريدة “سالم الخلاسي” في هجوم واسع ضده من قبل النشطاء العمانيين والعرب بمواقع التواصل على حد سواء.

وفي هذا السياق هاجمه حافظ ناصر العنقودي:”ربما لأنها قضية المسلمين.. فلا تشغل بالك.”

وعلى ذات الخط غرد “عمر” ساخرا من الكاتب العماني:”قضية فلسطين للمسلمين فقط ليش تعور راسك تغرد”.

وقال حساب عماني باسم “طارش” في رده على “الخلاسي”:”أصلا من قال إن فلسطين قضيتك، أنت شغلك وقضيتك الخمور وخلاص لا تشغل بالك في قضايا الرجال والأبطال خلك مع الغراش والقواطي.”

الاحتلال يدنس المسجد الأقصى باعتداءات وحشية.. صرخات النساء تخاطب ضمير العالم
الاحتلال يدنس المسجد الأقصى باعتداءات وحشية.. صرخات النساء تخاطب ضمير العالم

سلطنة عمان تدين ممارسات الاحتلال الغاشمة في المسجد الأقصى

وأعربت سلطنة عمان في بيان رسمي لها نقلته “وكالة الأنباء العمانية” الرسمية، عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، ومهاجمة المصلين والمعتكفين الآمنين به واعتقال العديد منهم.

وأكدت السلطنة بحسب البيان، أن هذه الممارسات الآثمة تُعدّ انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مجددًا، صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع ما يعرف عند الإسرائيليين بـ”عيد الفصح اليهودى”، الذى يبدأ من غروب شمس، الأربعاء، ويستمر حتى، 12 من أبريل الجارى.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم.

سلطنة عمان تدين ممارسات الاحتلال الغاشمة في المسجد الأقصى
سلطنة عمان تدين ممارسات الاحتلال الغاشمة في المسجد الأقصى

سالم الخلاسي يرحب بفتح أجواء السلطنة أمام طيران الاحتلال

ولا يتوقف الكاتب العماني عن إثارة الجدل عبر إعلان دعمه الصريح لإسرائيل، وسبق أن أبدى ترحيباً بخطوة السماح للطيران الإسرائيلي بالعبور من خلال أجواء السلطنة.

ونشر الخلاسي عبر حسابه بموقع “تويتر“ في أواخر فبراير الماضي، صورة لطائرة إسرائيلية، وعلق عليها: “واقترب أبناء العم خطوة”.

واللافت أن هذا الكاتب نفسه، له موقف سابق مناقض لذلك، يعود إلى عام 2018، عندما كتب قائلاً: “يوم تاريخي للكيان الصهيوني الغاصب، المملكة العربية تسمح للطائرات المتجه الى فلسطين المحتلة بالتحليق في أجوائها”.

احتفاء الكاتب العماني بفتح الأجواء العمانية أمام طائرات دولة الاحتلال، أثارت حالة كبيرة من الغضب ضده وقتها، واتهمه النشطاء بـ”الخيانة والتصهين”.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العمانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

الهدهد

رصد ظاهرة غريبة في سلطنة عُمان.. فيديو يثير الجدل وسعودي يكشف السر! (شاهد)

الهدهد

الاحتلال يدنس المسجد الأقصى باعتداءات وحشية.. صرخات النساء تخاطب ضمير العالم

الهدهد

مسقط عاصمة الدبلوماسية العربية.. اجتماع مفاجئ ضم السعودية وإيران وسوريا والعراق.. ماذا وراءه؟

الهدهد

في عيد ميلادها.. كم عمر “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية وأسرار إطلالاتها الأنيقة؟

الهدهد

الدبلوماسية الدينية.. كيف حوّل محمد السادس إرث المملكة الديني إلى وسيلة لإرضاء أوروبا؟

حياتنا

كيف تحافظين على نضارة بشرتك في شهر رمضان؟

الهدهد

قراصنة عرب يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية وهذا ما فعلوه

الهدهد

اعتداء مؤلم من أحد عناصر طالبان على سائق أفغاني بسبب توصيلة “غير مسموح بها” (فيديو)

الهدهد

لأول مرة منذ سنوات..السعودية تنفذ حكماً بالإعدام خلال شهر رمضان.. لمن وما الجريمة المقترفة؟!

الهدهد

موقف مشهود لوزير الإعلام السعودي: تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها.. ماذا تغير؟!

حياتنا

نهال عنبر تنفعل بشدة بعد مقلب رامز جلال ولحظات تحبس الأنفاس (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وُلد مشوها من علاقة غير شرعية.. مأساة الطفل أسمر وإنسانية سليمة سواكري تهز الجزائر

ضربة لـ”إيلون ماسك” بعد إقصائه من صدارة قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2023

ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مصدومة بعد هذا الحكم لصالح ترامب

ما هي الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها مع الشاي؟

دراسة حديثة تكشف عن أنواع الأسماك التي تحتوي على داء المتشاخسة..

الديدان تزحف تحت جلده..عامل إسباني يصاب بحالة نادرة جداََ (صور)

13 عبارة استخدامها يوميًا يدلّ على أن ذكاءك العاطفي أعلى من معظم الناس

عبد الرحمن العنجري.. برلماني كويتي سابق أطاحت به تغريداته ضد الأسرة الحاكمة

هذا هو حجم ثروة البابا فرانسيس والراتب الشهري الذي يتقاضاه من الكنيسة الكاثوليكية

“لقاء الخميس” بين وزيري خارجية السعودية وإيران يمهد لخطوات جديدة.. ماذا يحدث؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC