عبيد الوسمي لنجل أمير الكويت: “أنت فاشل وبعض شيوخ آل صباح سفلة” (فيديو)

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وطن- وجه عضو مجلس الأمة الكويتي، النائب عبيد الوسمي، انتقادات واسعة لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف، في كلمة أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

عبيد الوسمي يهاجم رئيس مجلس الوزراء بشراسة

وقال الوسمي: “يا أخ أحمد النواف، هذا آخر عمل لك في العمل السياسي، إذا كان هذا البلد بلدًا محترمًا، نحن محترمون غصباً عنك، وعن من يسوق لك مثل هذه الأمور”.

وأضاف: “نحن احترمنا الدولة والمؤسسات، ونحترم شيوخنا المحترمين، وبعض الشيوخ سفلة وغير محترمين، وصدرت أحكام تقرر هذا الأمر”.

رئيس اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي: لا يجوز التدخل في عمل القضاء حتى لا تهدم الدولة بكل مؤسساتها pic.twitter.com/H6zj9a6LUd — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) April 5, 2023

وتابع النائب: “أكبر الاعتداءات على الدولة والنظام الدستوري، قام بها أشخاص ينتهي اسمهم بـ الصباح، وهذا مهو امتياز لك تقول أنا شيخ، أنا بالنسبة لي، أنت وأي شخص في الشارع، على قدر واحد من المساواة”.

وأردف قائلا: “شوف يا أخ أحمد النواف مجموعة الجرائم التي ارتكبتها.. أقسم بالله العظيم لن نسمح لك بتدمير هذه الدولة، واضح من إمكانياتك أنك لا تصلح للوظيفة العامة مطلقًا، علاوة على أن تكون رئيس وزراء”.

“لا يجوز التدخل في عمل القضاء”

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على صعيد متصل، قال عبيد الوسمي إنه لا يجوز التدخل في عمل القضاء حتى لا تهدم الدولة بكل مؤسساتها.

وأكد على أهمية دور القضاء في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الهدم، مشددا على أن ” القضاء لا يمس ولا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه بحكم الدستور”.

د. #عبيد_الوسمي لـ الشيخ احمد النواف: احنا محترمين غصباً عنك – لا يجوز التدخل في عمل القضاء حتى لا تهدم الدولة بكل مؤسساتها – رئيس الوزراء عطل عمل السلطة التشريعية وخالف نصا صريحا في قسم أقسم به على حماية الدولة والدفاع عن أموالها وحريات شعبها pic.twitter.com/Yi69Z141VA — جريدتكم (@ImeGrop) April 5, 2023

وتابع الوسمي، على هامش مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الأربعاء، في مجلس الأمة وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي: “علينا أن ندرك أهمية القضاء باعتباره حاجة وليس وظيفة، فإذا لم يوجد القضاء هدمت الدولة بكل مؤسساتها والتي ساهم رئيس مجلس الوزراء في تعطيلها”.

وطالب “الوسمي” من يدعي الشرعية أن يحترم الدستور، ولا يتدخل في عمل السلطة القضائية لأنها جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا أنه ”لم يسبق لأي قيادي في الكويت أن يطلب من أحد القضاة أن يقدم استقالته، حسب ما ذكر موقع “كويت نيوز“.

وذكر الوسمي: ”نحن دولة قانون ومؤسسات ودستور والأوامر العليا تعني صلاحيات والصلاحيات يجب أن تكون منظمة، دعوني اقول لكم مثال للمستشار الأحمق الذي عين وزيرا وهو شخص تافه، يشرح لمجموعة من الشيوخ ويقول لهم انا ادبر المسالة ونحن كل شي سوف نقول إنه أوامر عليا. وأخص في النظام الدستوري عملا سياديا لسمو الأمير، أليست الأوامر الأميرية وهل هناك شي أعلى منها، وذلك لأنه يمارسها الأمير منفردا، من بينها تكليف رئيس الوزراء وعزله من منصبه ، سلطة لا يمارسها أي أحد إلا شخص واحد وهو سمو الأمير”.

وتابع “يجب أن يتوافر في رئيس الوزراء الشروط الواردة في قانون الانتخاب ولذلك فلنفترض أن الشخص الذي كلف لا يحمل الجنسية الكويتية هل هذا الامر قائم ، هذا الأمر غير قائم”.

هجوم مماثل من الغانم على أحمد النواف

ويأتي ذلك بعد هجوم مماثل لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على الشيخ أحمد النواف، وتحميله مسؤولية تعطل الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، بسبب رفض حكومته حضور جلسات البرلمان الذي عاد بقوة القانون، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، بإلغاء انتخابات 2022، وإعادة المجلس الذي انتخب عام 2020، وحله أمير البلاد قبل شهور.

فيديو/ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يكشف عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بينه وبين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف قبيل حل المجلس.

* الغانم لرئيس الوزراء: وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية. pic.twitter.com/R0oVti38H9 — المجلس (@Almajlliss) April 5, 2023

وقال “الغانم” في مؤتمر صحفي إلى جانب نائبه أحمد الشحوبي، ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس، النائب عبيد الوسمي، إنه “للأسف بعد استنفاد كل السبل المتاحة والطرق والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل دون فائدة للأسف أصبح لا بد لنا من كلمة للأمة، وأولا يجب أن نرجع إلى الثوابت الدستورية”.

وأكمل الغانم: “إذا كنت غير قادر على قراءة الإجراءات، أنت شنو بتدير البلد، كيف تستأمن على مصالح الناس، أنت وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية.”