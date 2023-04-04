الثلاثاء, أبريل 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمحامية ترامب العراقية ظهرت معه في صور مثيرة.. من هي ألينا حبة؟
الهدهد

محامية ترامب العراقية ظهرت معه في صور مثيرة.. من هي ألينا حبة؟

المحامية العراقية ألينا حبة هي ابنة الجراح المشهور سعد حبة، الذي كرمته الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية ومنحته الحكومة الأيرلندية شعار النبالة

كتب فهمي الورغمي
محامية ترامب العراقية watanserb.com
علاقة مقربة جمعت المحامية ألينا ترامب والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
- Advertisement -

وطن – في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمثول أمام محكمة في نيويورك، الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى فريقه القانوني.

ومن الذي خصهم الكثيرون بالمتابعة، “ألينا حبة”، محامية من نيوجيرسي من أصل عراقي، ليست متورطة في محاكمة السيد ترامب المقبلة، لكنها كانت تقود لفترة طويلة التحقيقات لتبرئة اسمه من باقي القضايا التي تلاحقه في أروقة عدد من المحاكم الأمريكية.

من هي العراقية ألينا حبّا محامية ترمب؟

وُلدت السيدة ألينا في الولايات المتحدة، وهي الشريك الإداري لشركة Habba Madaio & Associates LLP. لقد لعبت دورًا حيويًا في الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق كعضو في هيئة الدفاع عنه خلال الفترة الأخيرة. وقد ساعدت جهودها في الحصول على تبرئته.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

انضمت المحامية البالغة من العمر 39 عامًا إلى فريق ترامب القانوني في سبتمبر 2021، بعد أن عملت سابقًا في شركة محاماة صغيرة في نيوجيرسي، تقع على بعد أميال قليلة من نادي بدمينستر للغولف الخاص بالرئيس السابق، ترامب.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

- Advertisement -

تم إحضارها لتحل محل المحامين الذين عملوا مع السيد ترامب لسنوات، بما في ذلك مارك كاسويتز وتشارلز هاردر.

وفي منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام Instagram، نشرت السيدة حبة صورة لها مع السيد ترامب بينما يحتفل بعيد ميلادها مع كعكة على الطاولة التي اجتمعا حولها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

وقالت في تعليقها على الصورة: “ابتداء من هذا العام مع الوطنيين المذهلين في المسيرة في تكساس مع أعظم الرؤساء في كل العصور”.

السيدة ألينا حبة هي أيضًا كبيرة مستشاري MAGA، وهي مجموعة تدعم أجندة ترامب السياسية ومعتقداته.

في قضيته الأخيرة، عيّن السيد ترامب المحامي الجنائي البارز جو تاكوبينا لتمثيله في قضايا الاعتداء الجنسي والتشهير، المقرر أن يتوجه على إثرها إلى المحاكمة، الثلاثاء.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

سيبدأ مثول ترامب أمام المحكمة في معركة قانونية محتدمة حيث يكافح المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.

ما هي جذور السيدة ألينا حبة محامية ترامب؟

تُعرّف حبة نفسها على أنها عربية أميركية كاثوليكية تنحدر عائلتها من العراق وتقول إنها “متدينة للغاية”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

غادروا البلاد في أوائل عام 1980. والدها ، سعد حبة، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، حاز عمله على العديد من الجوائز والتقدير. منحته الحكومة الأيرلندية شعار النبالة. وقد تخرج من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.

المحامية حبّة، هي أم لطفلين مع زوجها الذي يعمل كمستثمر عقاري تجاري.

ونشرت ألينا على إنستغرام صورة لابنتها بعد توقيع السيد ترامب على يدها.

وعلقت: “أمي لن أغسل هذه اليد مرة أخرى”، في إشارة لأنها من أكبر الداعمين والمناصرين لترامب.

محاكمة ترامب في نيويورك

يشار إلى أن لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، ستبقى مختومة حتى موعد المحاكمة مساء اليوم، الثلاثاء، إذ سيُكشف رسمياً عن تلك التهم.

لكن من المرجح أن تركز القضية على دفع أموال لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016، إذ يُزعم أن ترامب دفع الأموال لشراء صمتها بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة به.

وكانت هيئة محلفين كبرى، قد صوتت الخميس، الماضي، على إدانة دونالد ترامب.وتتكون تلك الهيئة من مجموعة من المواطنين الذين يستمعون إلى الأدلة، بما في ذلك شهادة الشهود، ويقررون ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي لشخص ما بارتكاب جريمة.

ما يعني أن هناك لائحة – اتهام رسمي مكتوب – يتم توجيهها ضد شخص، من قبل مدعين يعتقدون أن ذلك الشخص قد ارتكب جرما.

تحتوي لوائح الاتهام على معلومات أساسية حول التهم الموجهة إليها، وفي حالة ترامب، فإنها تتضمن تهما جنائية. الجرائم الجنائية هي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة فأكثر.

وعلى عكس التهم العادية التي يوجهها المدعي العام، فإن لائحة الاتهام هي نتيجة تصويت سري من قبل هيئة محلفين كبرى – وفي قضية ترامب صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في مدينة نيويورك.

المصدرانستغرام + وكالات - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حسناء ونجمة بلاي بوي فاتنة تزعم إقامة علاقة جنسية مع “ترامب” وتزيد من ورطته! (شاهد)

الهدهد

إيفانكا ترامب تحسم موقفها تجاه قضية والدها مع نجمة الأفلام الإباحية

حياتنا

مارسا الجنس معاً.. من هي ستورمي دانيلز التي يُحاول ترامب إسكاتها وتفاصيل “الليلة الساخنة”

الهدهد

ترامب يثير الجدل بتصريحات غامضة عن “سيطرة الصين” (فيديو)

الهدهد

ترامب ونجمة البورنو.. تطورات خطيرة في قضية الرئيس السابق ومستقبله على المحك

الهدهد

اعتقال دونالد ترامب محتمل.. ناشد أنصاره التجمع في هذا اليوم لإنقاذه

الهدهد

“كابوس ترامب”.. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024

حياتنا

ما تفعله كيم كارداشيان مع المساجين في الحبس الانفرادي يجدد الجدل حولها

الهدهد

إيفانكا ترامب وابنتها في قطر.. جمال ساحر وإطلالة لافتة (شاهد)

الهدهد

إيفانكا ترامب تصدم والدها بعد إعلان ترشحه للرئاسة

حياتنا

فستانها من تصميم إيلي صعب..إطلالة فاخرة لتيفاني ابنة ترامب في زفافها من رجل أعمال عربي

حياتنا

إيفانكا ترامب تخطف الأضواء بجمالها ورشاقتها في أحدث ظهور

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الدبلوماسية الدينية.. كيف حوّل محمد السادس إرث المملكة الديني إلى وسيلة لإرضاء أوروبا؟

ليونيل ميسي “كبش الفداء”.. هذا ما قررته الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان

عراقيات يسحلن مديرة مدرسة داخل مكتبها وموجة غضب (فيديو)

محمد بن سلمان: لن نقدم أي خدمات مجانية للولايات المتحدة بعد الآن

العالم الهولندي يثير الذعر بتوقعات جديدة: “ها نحن نقترب.. احترسوا”

الكويت.. أزمة البرلمان تدفع عبيد الوسمي لمهاجمة الأسرة الحاكمة

كيف تحافظين على نضارة بشرتك في شهر رمضان؟

الهلال السوادني يسب الأهلي وجماهيره ويحرض الأفارقة ضده وأول رد من الفريق المصري

الزبادي.. هل يجب تنظيف العبوة قبل رميها في سلة المهملات؟

4 حيل لزيادة سرعة الواي فاي (Wi-Fi)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC