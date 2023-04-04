محامية ترامب العراقية ظهرت معه في صور مثيرة.. من هي ألينا حبة؟

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وطن – في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمثول أمام محكمة في نيويورك، الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى فريقه القانوني.

ومن الذي خصهم الكثيرون بالمتابعة، “ألينا حبة”، محامية من نيوجيرسي من أصل عراقي، ليست متورطة في محاكمة السيد ترامب المقبلة، لكنها كانت تقود لفترة طويلة التحقيقات لتبرئة اسمه من باقي القضايا التي تلاحقه في أروقة عدد من المحاكم الأمريكية.

من هي العراقية ألينا حبّا محامية ترمب؟

وُلدت السيدة ألينا في الولايات المتحدة، وهي الشريك الإداري لشركة Habba Madaio & Associates LLP. لقد لعبت دورًا حيويًا في الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق كعضو في هيئة الدفاع عنه خلال الفترة الأخيرة. وقد ساعدت جهودها في الحصول على تبرئته.

View this post on Instagram A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

انضمت المحامية البالغة من العمر 39 عامًا إلى فريق ترامب القانوني في سبتمبر 2021، بعد أن عملت سابقًا في شركة محاماة صغيرة في نيوجيرسي، تقع على بعد أميال قليلة من نادي بدمينستر للغولف الخاص بالرئيس السابق، ترامب.

View this post on Instagram A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

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تم إحضارها لتحل محل المحامين الذين عملوا مع السيد ترامب لسنوات، بما في ذلك مارك كاسويتز وتشارلز هاردر.

وفي منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام Instagram، نشرت السيدة حبة صورة لها مع السيد ترامب بينما يحتفل بعيد ميلادها مع كعكة على الطاولة التي اجتمعا حولها.

View this post on Instagram A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

وقالت في تعليقها على الصورة: “ابتداء من هذا العام مع الوطنيين المذهلين في المسيرة في تكساس مع أعظم الرؤساء في كل العصور”.

السيدة ألينا حبة هي أيضًا كبيرة مستشاري MAGA، وهي مجموعة تدعم أجندة ترامب السياسية ومعتقداته.

في قضيته الأخيرة، عيّن السيد ترامب المحامي الجنائي البارز جو تاكوبينا لتمثيله في قضايا الاعتداء الجنسي والتشهير، المقرر أن يتوجه على إثرها إلى المحاكمة، الثلاثاء.

View this post on Instagram A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

سيبدأ مثول ترامب أمام المحكمة في معركة قانونية محتدمة حيث يكافح المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.

ما هي جذور السيدة ألينا حبة محامية ترامب؟

تُعرّف حبة نفسها على أنها عربية أميركية كاثوليكية تنحدر عائلتها من العراق وتقول إنها “متدينة للغاية”.

View this post on Instagram A post shared by Alina Habba, Esq. (@alina_habba)

غادروا البلاد في أوائل عام 1980. والدها ، سعد حبة، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، حاز عمله على العديد من الجوائز والتقدير. منحته الحكومة الأيرلندية شعار النبالة. وقد تخرج من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.

المحامية حبّة، هي أم لطفلين مع زوجها الذي يعمل كمستثمر عقاري تجاري.

ونشرت ألينا على إنستغرام صورة لابنتها بعد توقيع السيد ترامب على يدها.

وعلقت: “أمي لن أغسل هذه اليد مرة أخرى”، في إشارة لأنها من أكبر الداعمين والمناصرين لترامب.

محاكمة ترامب في نيويورك

يشار إلى أن لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، ستبقى مختومة حتى موعد المحاكمة مساء اليوم، الثلاثاء، إذ سيُكشف رسمياً عن تلك التهم.

لكن من المرجح أن تركز القضية على دفع أموال لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016، إذ يُزعم أن ترامب دفع الأموال لشراء صمتها بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة به.

وكانت هيئة محلفين كبرى، قد صوتت الخميس، الماضي، على إدانة دونالد ترامب.وتتكون تلك الهيئة من مجموعة من المواطنين الذين يستمعون إلى الأدلة، بما في ذلك شهادة الشهود، ويقررون ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي لشخص ما بارتكاب جريمة.

ما يعني أن هناك لائحة – اتهام رسمي مكتوب – يتم توجيهها ضد شخص، من قبل مدعين يعتقدون أن ذلك الشخص قد ارتكب جرما.

تحتوي لوائح الاتهام على معلومات أساسية حول التهم الموجهة إليها، وفي حالة ترامب، فإنها تتضمن تهما جنائية. الجرائم الجنائية هي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة فأكثر.

وعلى عكس التهم العادية التي يوجهها المدعي العام، فإن لائحة الاتهام هي نتيجة تصويت سري من قبل هيئة محلفين كبرى – وفي قضية ترامب صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في مدينة نيويورك.