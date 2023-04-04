الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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الهدهد

اللقطات الأولى لعملية الطعن قرب تل أبيب وإصابة جنديين إسرائيليين

استنفار أمني لقوات الاحتلال وسط معلومات متضاربة عن مصير منفذ العملية

كتب خالد السعدي
عملية الطعن قرب تل أبيب watanserb.com
عملية الطعن قرب تل أبيب
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وطن- أصيب جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجروح متفاوتة، صباح اليوم الثلاثاء. وذلك جراء عملية طعن نفذت بالقرب من تل أبيب.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إنه تلقّى بلاغاً عن مصابين اثنين في عملية طعن عند تقاطع تسريفين في “ريشون لتسيون”، فيما أوضحت القناة الـ14 العبرية، أن المصابين في عملية الطعن هما جنديان، حالة أحدهما خطيرة وأخرى طفيفة.

ودون إعلان رسمي من جيش الاحتلال حتى الآن، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن المصابين في عملية الطعن بتل أبيب جنديانِ بالجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن الذي لم يعرف بعد هويته، فيما تحدثت أنباء أخرى أنه تمّ اعتقال المنفذ.

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وقالت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل، إنّ شرطة الاحتلال اعتقلت شخصاً للاشتباه في تنفيذه عملية الطعن جنوبي تل أبيب.

وبثت وسائل إعلام لقطات من موقع عملية الطعن، وشوهدت حالة من الاستنفار فرضتها قوات الاحتلال في أعقاب الهجوم.

لحظة اعتقال منفذ عملية الطعن قرب تل أبيب
لحظة اعتقال منفذ عملية الطعن قرب تل أبيب

إصابة فلسطينيين في مخيم الدهيشة

في غضون ذلك، أصيب ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحدهم جراحه خطيرة في الصدر، خلال مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، وكفر نعمة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إنّ ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الحي في مخيم الدهيشة، ببيت لحم، إحداها خطيرة في الصدر، فيما تمّ اعتقال ثمانية آخرين، كما أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في بلدة كفر نعمة، بينما اعتُقل اثنان آخران في بيت لقيا غرب رام الله.

اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي كفر نعمة وبيت لقيا

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدتي كفر نعمة، وبيت لقيا، فجر اليوم الثلاثاء، وبلّغ عن ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في كفر نعمة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بدر، ومحمد أبو سراج، من بيت لقيا.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنيْن من مخيم جنين، وبلدة برقين، واقتحمت قرى وبلدات في المحافظة، فجر اليوم الثلاثاء.

واعتقلت قوات الاحتلال، مجاهد العامودي، من برقين على حاجز الجلمة، والشاب محمد الخالدي من مخيم جنين في أثناء مروره على حاجز زعترة مساء أمس.

واقتحمت تلك القوات قرية عانين غرب جنين، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف شعبان ياسين، كما اقتحمت قرى رمانة، وتعنك، والطيبة، وبلدة جبع ومدخل بلدة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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