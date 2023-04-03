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ميس حمدان تكشف عن أقرب شخص لها تحرش بها ومحاولة إجبارها على مشاهد ساخنة (شاهد)

ميس حمدان هاجمت المخرج خالد يوسف لمحاولته إجبارها على مشاهد ساخنة في فيلم "ويجا"

كتب سالم حنفي
ميس حمدان تحرش جنسي watanserb.com
الفنانة ميس حمدان
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وطن – بشجاعة منقطعة النظير، تحدثت الفنانة ميس حمدان عن حالات التحرش الجنسي التي تعرضت لها في صغرها.

تحرش المعلم بها

وخلال استضافتها على برنامج “vip” المذاع على قناة “هي” وتقدمه الإعلامية أميرة بدر، قالت ميس حمدان: “كنت في المدرسة الابتدائية في مصر، وعند عودتي من المدرسة، نادى لي المدرس ثم أدخلني في مدخل عمارة وتحرش بي”.

وأضافت: “بعد هذه الواقعة بدأ المدرس يعاملني معاملة سيئة جدًا، والرجل الذي يتحرش بطفل أكيد مريض نفسي”.

وتابعت الفنانة ميس حمدان إن أكثر المواقف التي كانت بحاجة لوجود والدها فيها هي تعرضها للتحرش الجنسي مرات عديدة في صغرها.

وأضافت: “تعرضت للتحرش الجنسي مرات كثيرة، والشيء الذي هون الموضوع اكتشافي إن 90 % من البنات اللاتي أعرفهن مررن بتجربة التحرش، سواء من السائق أو أولاد العم والخال، أو العم والخال، أو الفكهاني والمدرسين”.

أقرب شخص تحرش بميس حمدان

وردا على سؤال من أقرب الأشخاص الذين تعرضت لتجربة التحرش معهم، قالت: “ابن الجيران، وكان عمره 20 سنة وأنا أصغر منه سناً”.

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خالد يوسف يعنف ميس حمدان لرفضها أداء مشاهد ساخنة

وفي سياق آخر، كشفت ميس حمدان، كواليس رفضها العمل في فيلم “ويجا” للمخرج خالد يوسف عام 2005، بدلًا من الفنانة دوللي شاهين.

وقالت إن “خالد يوسف حمقي شوية في ردود أفعاله، كان عايزني في الدور بتاع دوللي شاهين، وروحت المكتب بتاعه وكان موجود هاني سلامة، وكان بيقنعني بالدور وأنا ساعتها كان عندي تمسك فظيع إني مش هقدر أمثل مشاهد القبلات والمشاهد الساخنة في الفيلم”.

وأضافت: “خالد يوسف قالي إنتي كده مش فنانة وبطلوا الطريقة دي، وانتوا اللي بوظتوا الفن، زمان الفنانين مكانوش بيفكروا بالطريقة دي وكانوا محترمين برضو”.

وأكملت بالقول: “هو ليه وجهة نظر وتُحترم، وأنا حسيت إني بتحط في زاوية قولتله طيب إديني فرصة أروح البيت أسأل ماما، لكن أنا مكنش عندي الجرأة أعمل المشاهد دي، واعتذرت وقولتله أنا مش هقدر أعمل الدور ده، وزعل وهزقني وقالي بما معناه اللي زيي اللي بوظ الشغلانة”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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