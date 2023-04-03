الإثنين, أبريل 3, 2023
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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والتشكيلة في كأس إيطاليا 2023

منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان watanserb.com
موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
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وطن- يستعد فريق يوفنتوس لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره إنتر ميلان، الثلاثاء، في منافسات ذهاب نصف كأس إيطاليا 2023.

ويستضيف ملعب ” استاد يوفنتوس” مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، في ذهاب منافسات دور نصف نهائي كأس إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

يوفنتوس
يوفنتوس

تشكيلة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

كما وسيلعب المدرب ماسيميليانو أليغري، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه إنتر ميلان، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2023، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

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دفاع إنتر ميلان: فيديريكو غاتي، غليسون بريمر، دانيلو.

خط الوسط: دي شيليو، فاجيولي، مانويل لوكاتيلي، رابيو، فيليب كوستيتش.

مركز الهجوم: أنخيل دي ماريا، دوشان فلاهوفيتش (ماتياس سولي).

تشكيلة إنتر ميلان ضد يوفنتوس

وسيدخل المدرب سيموني إنزاغي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره يوفنتوس، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع يوفنتوس: أتشيربي، دي فريح، دارميان.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

خط الوسط: ديماركو، تشالهان أوغلو، بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: روميلو لوكاكو، لوتارو مارتينيز.

معلق مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في كأس إيطاليا

وسيعلق على أحداث مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الرياضي غازي العمري.

كما وستنقل المباراة على قناة ( أبو ظبي الرياضية 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12226، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وجاء فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 71 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس يوفنتوس في المركز السابع من الترتيب برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي يوفنتوس تويتر + نادي إنتر ميلان تيوتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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