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اتهام لاعب المنتخب الأرجنتيني غونزالو مونتيل باغتصاب عارضة أزياء بحفل عيد ميلاده..تفاصيل!

غونزالو مونتيل اعتدى على المرأة في يناير 2019 ، خلال حفلة عيد ميلاد في منزله .

كتب فهمي الورغمي
مونتيل يغتصب عارضة أزياء watanserb.com
غونزالو مونتيل
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وطن– اتُهم لاعب المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم في قطر في ديسمبر الماضي، غونزالو مونتيل بالاعتداء جنسيا على عارضة أزياء في حفل عيد ميلاده في مسقط رأسه الأرجنتين.

ويواجه مونتيل ، الظهير الأيمن في إشبيلية ، شكوى قيل إنه تم تقديمها إلى المحاكم في بوينس آيرس.

وكان مونتيل هو اللاعب الذي سجل ركلة الترجيح الأخيرة في ركلات الترجيح ضد فرنسا – وفازت الأرجنتين بكأس العالم لأول مرة منذ 1986.

ولم يعلق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على الاتهامات، لكن صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلت عن تقارير صحفية أرجنتينية كشفها أن مونتيل قدم وثيقة إلى المحكمة بتعيين محاميين اثنين لأنه يخطط لمحاربة الادعاءات.

الاعتداء تم يناير 2019

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية وإسبانية وفرنسية أن مونتيل اعتدى على المرأة في 1 يناير 2019 ، خلال حفلة عيد ميلاد في منزله .

وقالت محامية الضحية راكيل هيرميدا لراديو 10 إن المزاعم “اعتداء جنسي مع إيلاج فاقمه مجموعة من الناس”.

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وأوضحت أن الضحية – التي يُفهم أنها عارضة أزياء – كانت على “علاقة صغيرة وقصيرة” مع مونتيل الذي كان يلعب مع ريفر بلايت في ذلك الوقت.

مسيرة مونتيل الرياضية

وبدأ مونتيل مسيرته مع النادي في عام 2016 – حيث شارك في 139 مباراة وحقق لقب كوبا ليبرتادوريس في عام 2018 ولقب دوري الدرجة الأولى في عام 2021.

ثم وقع على إشبيلية مقابل صفقة تبلغ حوالي 10 مليون جنيه إسترليني لموسم 21/22.

وخاض الظهير الأيمن 35 مباراة مع النادي وسجل هدفًا واحدًا في الدوري الإسباني.

وشهدت مسيرته الدولية فوزه بكأس كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

خلال المباراة النهائية في قطر ، تلقى ركلة جزاء في وقت متأخر من الوقت الإضافي بعد لمسة يد – والتي حولها كيليان مبابي ، مما أدى إلى عودة فرنسا إلى 3-3.

ثم انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح – حيث قاد مونتيل كرة منخفضة إلى اليسار ليمنح الأرجنتين كأس العالم للمرة الثالثة.

المصدرذا صن ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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