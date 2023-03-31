سابقة أمريكية.. ماذا يحدث مع ترامب بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية ضده؟

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وطن – أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية، وذلك بعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على إدانته.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في منهاتن اتهامات لدونالد ترامب، بعد تحقيق بشأن دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما.

صحيفة نيويورك بوست، نشرت تقريرا عما سيحدث مع ترامب بعد أن وجهت إليه لائحة الاتهام، قائلة إنه من المرجح أن يتفادى الرئيس السابق “نزهة جنائية”، لكن لا يزال يتم أخذ بصماته والتقاط صورة وجهه، وربما يتم اقتياده إلى محكمة مانهاتن، بعد توجيه اتهام جنائي له من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن.

يقول الخبراء إن المنعطف المذهل – الذي يمثل أول قضية جنائية على الإطلاق ضد رئيس أمريكي سابق – سيدفع بالنظام القانوني في البلاد إلى منطقة غير مسبوقة، حيث أضاف مسؤولو المحكمة أن الدعاية المحيطة بالحدث ستعكس صورة قطب هوليوود المدان هارفي واينستين.

ولم يتم الإعلان عن التهم الواردة في لائحة الاتهام على الفور، لكن هيئة المحلفين الكبرى التي صوتت لإدانة الرئيس السابق كانت تحقق في مدفوعات “الصمت” التي دفعها محامي ترامب السابق مايكل كوهين قبل انتخابات عام 2016، ونفى ترامب بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات.

ما هي لائحة الاتهام؟

تعزز لائحة الاتهام، التهم الموجهة إلى المدعى عليه ، مما يعني أن هيئة المحلفين الكبرى قررت أن هناك أدلة كافية لتبرير المحاكمة بعد مراجعة الشهادة التي قدمها المدعون فقط.

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وتعقد إجراءات هيئة المحلفين الكبرى سراً، وعادة ما يتم الإعلان عن نتائجها أولاً من قبل القاضي عند توجيه الاتهام إلى المشتبه به.

ومع ذلك ، يمكن للمدعي العام في مانهاتن ، ألفين براج ، الإعلان عن النتيجة مسبقًا ، نظرًا لأهمية القضية، وهناك دائما تسريبات في هذا الصدد.

ما هي التهم التي سيواجهها ترامب؟

من غير الواضح ما هي تهم الاغتصاب التي يمكن أن يواجهها ترامب ، نظرًا للسرية المحيطة بهيئة المحلفين الكبرى.

لكن مصادر مطلعة على الدعوى قالت إن القضية تتعلق بتزوير مزعوم لسجلات تجارية، أو احتيال في الدفاتر، بسبب الأموال من أجل الصمت لمساعدة انتخاب ترامب ، وهو ما قد يشكل أيضًا انتهاكًا لتمويل الحملة.

وقد يرقى الفعل الجنائي المزعوم إلى “جناية منخفضة المستوى” تم الإبلاغ عنها والتي قد يواجه ترامب بسببها عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن في حالة إدانته.

ماذا يحدث بعد لائحة الاتهام؟

سيتصل مكتب براج، بمحامي ترامب، لإبلاغهم بقرار هيئة المحلفين الكبرى، وستبدأ المفاوضات بشأن استسلام الرئيس السابق.

ويقول الخبراء إنه في حين يتم عادةً تقديم المشتبه به إلى المحكمة – تقديمه للمثول أمام قاض للترافع – في غضون يوم واحد، فإن قضية ترامب فريدة من نوعها بسبب التداعيات الأمنية التي تجلبها.

وكانت محاولة الحصول على ضمانات في مكانها في حالة حدوث احتجاجات واسعة النطاق والتي من المحتمل أن تكون عنيفة على رأس القائمة للجميع بدءًا من شرطة نيويورك إلى الخدمة السرية لعدة أيام.

لذلك من غير الواضح بالضبط كم من الوقت بعد توجيه لائحة الاتهام إلى المحكمة، وقال بيدرو: “متى رأينا الخدمة السرية تشارك في مناقشات حول كيفية حجز المتهمين ومحاكمتهم في محكمة ولاية نيويورك؟”.

هل سيكون هناك نزهة مذلة للجرم؟

نظرًا لحساسية القضية وحقيقة أن معسكر ترامب قال إنه سيطير إلى المدينة من فلوريدا إذا وجهت إليه لائحة اتهام ويستسلم طواعية، يقول الخبراء إنه يبدو أن هناك فرصة ضئيلة في أن يتم عرض الرئيس السابق مكبل اليدين أمام الكاميرات وهو في طريقه من قسم الشرطة إلى الحجز المركزي.

بدلاً من ذلك ، كما هو معتاد مع المشتبه بهم من ذوي الياقات البيضاء الذين يستسلمون ، كان ترامب ومحاموه يدخلون بحرية إلى مكتب مانهاتن في الوقت المتفق عليه حتى تتم معالجتهم.

وقال بيدرو: “سيكون من الحماقة أن يقوم DA بالتلاعب بترامب.. سوف يلعبون بشكل مباشر في رواية فريق ترامب بأن هذه محاكمة سياسية ، وأيضًا مما لا شك فيه أنهم سوف يستفزون ويثيرون غضب مؤيدي ترامب”.

وأضاف: “أتوقع أنهم سيحاولون وقف تصعيد هذه العملية برمتها من خلال عدم الإيقاع به وربما حتى من خلال تجنب تقييده ، على الرغم من أن ذلك سيثير غضب أولئك الذين يريدون رؤية ترامب مهانًا”.

هل ستلتقط صورة ترامب الخاصة به؟

يقول الخبراء إن ترامب سيتم “حجزه” في مكتب DA ، مما يعني أنه سيقرأ حقوق ميراندا الخاصة به ، وبصمات أصابعه ، والتقاط صورته.

ويحظر قانون الولاية على السلطات نشر الصور، لكن لا يزال من الممكن تسريب صور ترامب للصحافة.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم مسح الحمض النووي، حيث يقول بعض الخبراء إنه لن يكون غير ضروري نظرًا لأن الحمض النووي لا يمثل أهمية لجريمته المزعومة، لكن هذا الأمر متروك للوكالة.

هل سيتم تقييد ترامب؟

من المرجح أن يتفادى ترامب “تكبيله” على الأقل حتى يتم تقديمه للمحاكمة، لكن يمكن تقييده عند دخوله قاعة المحكمة ، وفي ذلك الوقت سيطلب محاميه إبعادهم.

وقال مسؤولو المحكمة إن القرار بشأن ما إذا كان ترامب سيُقيّد أثناء اقتياده إلى المحكمة يعود إلى وكالة الاعتقال “مكتب DA”.

ماذا سيحدث خلال أول ظهور لترامب أمام المحكمة؟

من المرجح أن يطلب محامو ترامب الإفراج عنه بناءً على تعهده الخاص ، ويفترض أن القاضي سيوافق على ذلك ، مستبعدا عنه الفرار نظراً للمكانة العالية للرئيس السابق وترشيحه المستمر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

والقائد العام السابق لديه أيضا قوانين إصلاح الكفالة في نيويورك لصالحه، وتشترط القوانين الإفراج عن المتهمين في الجنايات غير العنيفة بدون كفالة ما لم يعتبروا خطرًا بالفرار.

متى سيحاكم ترامب؟

قد يكون اختيار هيئة المحلفين وحده شاملاً في قضية تتعلق بالرئيس السابق، لذلك يقول الخبراء إنهم لا يتوقعون بدء أي محاكمة لأشهر ، ربما حتى بعد انتخابات 2024.

هل ما زال بإمكان ترامب الترشح لمنصب الرئيس أو انتخابه بمجرد توجيه الاتهام إليه؟

يبدو أن ترامب يمكن أن يستمر في الترشح لمنصب ، وأن ينتخب ويخدم حتى لو أدين وأدين ، بموجب القانون الحالي.