بصدر مكشوف وفستان شفاف.. رهف القحطاني تُعلق على ظهورها الأول والمثير في “طاش العودة”.. ماذا قالت؟

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وطن– بعد مشاركتها في الحلقة الثامنة من مسلسل “طاش العودة”، كأول ظهور تمثيلي لها، علقت مشهورة السوشيال ميديا السعودية رهف القحطاني على تجربتها الجديدة في المجال الفني.

رهف القحطاني تُعلق على ظهورها في “طاش العودة”

علقت المشهورة السعودية رهف القحطاني على ظهورها الأول خلال الحلقة الثامنة من مسلسل “طاش العودة”، وكانت تترأس عبر دورها تنظيماً نسائياً يسعى للسيطرة على الرجال.

وقالت رهف القحطاني خلال مقطع مُصور”مبسوطة، اليوم أنا أسعد امرأة في هذي الحياة، الليلة فقط، أما الباقي تركتهم ما في مشكلة”.

وأضافت مشهورة السناب والانستا “لقد مثلت مع عمالقة الفن، بسم الله ماشاء الله، هذا أول دور تمثيلي لي، وقد برهنت عن نفسي خلاله”.

وظهرت رهف القحطاني، خلال مقطع الفيديو الذي أعاد مشاركته الكثيرون، بإطلالة جريئة ومثيرة حيث ارتدت فستانا أبيضاً شفافاً، مكشوفا على مستوى الصدر، أبان عن مفاتنها.

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ودخلت رهف القحطاني المجال الفني، عبر خوضها غمار تجربة تمثيلية من خلال اشتراكها في مسلسل ” طاش العودة ”’ وظهرت خلال حلقة أمس وهي تقود تنظيم نسائي، للسيطرة على الرجال.

إطلالة جريئة من رهف القحطاني في طاش العودة

خلال المشهد التمثيلي الذي جاء ضمن حلقة بعنوان “هجرة الرجال” ظهرت رهف القحطاني، وهي ترتدي ملابس تحاكي الملابس العسكرية، وتبث بياناً رسمياً تتحدث فيه إلى الرجال، وحولها عدد من السيدات يحملن أسلحة رشاشة باللون الزهري.

مشاركة رهف القحطاني في طاش 🤨 pic.twitter.com/XuwKH5hmzF — monitor (@drrmonitor) March 30, 2023

وعلى طريقة “طاش ما طاش” وتوابعه في التهويل والتسطيح قالت رهف أمام مجموعة من الفتيات اللواتي ارتدين ثياباً وردية اللون ويحملن أسلحة بايديهن: “نعلن نحن التنظيم النسائي أنه بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطورنا مفاعلاً نوويًا قادر على مسح الجنس الذكري من على الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها في ظرف24 ساعة”.

وتابعت المشهورة السعودية ”سنرد على أي مساعدات خارجية ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء عليهم، الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء”.

كما ظهرت رهف القحطاني، خلال نفس الحلقة من طاش العودة، وهي تهدد بسلاح جديد، أطلقت عليه اسم “المحزم المليان النووي” حتى تحقق رغبتها في القضاء على الرجال في المدينة.

وقالت “وين المحزن المليان.. أعرفكم بالدكتورة سوسن”. وطالبت أخرى بالقضاء عليهم بالنووي. وبدأت تهتف رهف القحطاني: “مستقلات مستقلات” ورددت من بعدها السيدات في المكان بالهتاف ذاته.